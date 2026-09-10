Alla Festa dello sport scende in campo anche la prevenzione

A Magenta torna la Festa dello sport, l’appuntamento annuale che nel pomeriggio di domenica 20 settembre trasformerà piazza Enrico VII, l’area della tensostruttura e il Centro polifunzionale in una grande vetrina per le associazioni sportive della città.

Torna la Festa dello sport

Una festa che quest’anno cambia passo e mette al centro il binomio sport e benessere, con l’obiettivo di affiancare alla promozione dell’attività sportiva anche un’attenzione più forte alla prevenzione e alla salute. A presentare l’edizione 2026 sono stati l’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello e Marco Gasparollo, divulgatore scientifico e fondatore di UPSalute, che ha collaborato alla costruzione della parte dedicata alla prevenzione.

Ventiquattro associazioni in piazza

La Festa dello sport sarà ancora una volta una vetrina per le realtà sportive cittadine, proprio all’inizio della nuova stagione. Saranno 24 le associazioni presenti, a fronte di un registro comunale che ne conta circa una settantina, comprendendo però anche realtà non più attive o che nel frattempo hanno cambiato sede. Per le famiglie sarà un’occasione per conoscere le diverse possibilità e scegliere l’attività da praticare, mentre gli appassionati potranno scoprire discipline storiche e consolidate e, allo stesso tempo, nuove proposte. Dopo l’arrampicata protagonista della scorsa edizione, quest’anno tra le novità ci sarà la scherma, con una vera pedana e la presenza di schermidori della Federazione Italiana Scherma Lombardia.

Cuciniello ha sottolineato:

«Ringrazio la Federazione nella persona del responsabile di zona, Giuseppe Cafiero, che ci permetterà di conoscere meglio questa disciplina».

La Torcia Olimpica arriva alla festa

Un altro elemento particolare sarà legato ai recenti Giochi di Milano-Cortina. A Magenta – che lo scorso gennaio era stata una delle tappe del viaggio della Fiamma Olimpica lungo lo Stivale – sarà infatti esposta una Torcia Olimpica originale, che poi sarà custodita in maniera permanente in municipio.

Il Villaggio One Health

Il vero elemento di novità dell’edizione 2026 sarà però il Villaggio One Health, nato per portare la prevenzione direttamente tra i cittadini. L’idea è quella di mettere in relazione sport, salute e prossimità, attraverso la collaborazione con l’Asst Ovest Milanese, i cui medici e specialisti saranno presenti durante la manifestazione.

Gasparollo ha spiegato:

«La letteratura scientifica dimostra che almeno 145 minuti di attività fisica alla settimana hanno un effetto importante sulla salute e sulla riduzione della mortalità. Perché quindi legare lo sport alla salute? Perché lo sport è una delle massime espressioni di inclusività e può diventare un veicolo per portare la prevenzione direttamente tra le persone».

L’obiettivo è infatti portare informazione, controlli e prevenzione nei luoghi della vita quotidiana, senza aspettare che siano i cittadini a rivolgersi ai servizi sanitari. E la Festa dello sport, capace di coinvolgere famiglie, ragazzi e appassionati, diventa così anche un’occasione per avvicinare la popolazione ai temi della salute. Nel Villaggio One Health i cittadini potranno accedere liberamente a visite e controlli di primo livello, effettuati su base volontaria, e incontrare i medici di medicina generale e gli infermieri della Casa di comunità, che presenteranno i servizi territoriali. Ci saranno inoltre tavole rotonde e mini talk dedicati a prevenzione, salute, presa in carico, nutrizione e corretti stili di vita, con il coinvolgimento di specialisti, istituzioni e rappresentanti del mondo sportivo.

«Grazie all’assessore e al sindaco, che hanno creduto molto in questo progetto» ha sottolineato Gasparollo, ringraziando anche l’Asst Ovest Milanese per la partecipazione. L’obiettivo, ha spiegato, è fare lavoro di prossimità nel campo della salute, portando i temi della prevenzione direttamente nei luoghi frequentati dai cittadini.

Un questionario per programmare la prevenzione

Nel corso della giornata sarà inoltre possibile compilare un questionario digitale anonimo per capire quanto i cittadini conoscano i temi della prevenzione e della salute. I dati raccolti saranno restituiti al Comune sotto forma di metadati e potranno fornire indicazioni utili per organizzare future campagne e iniziative di prevenzione.

Quattro contest e la guida “Vivi lo Sport, Vivi Magenta”

Ci saranno inoltre quattro contest pensati per coinvolgere direttamente i partecipanti alla Festa dello sport. La giornata sarà anche l’occasione per presentare in anteprima la brochure “Vivi lo Sport, Vivi Magenta”, un catalogo delle associazioni sportive cittadine, con le loro storie e i rispettivi contatti. Dopo il 20 settembre il fascicoletto sarà distribuito a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Magenta, così da far conoscere alle famiglie le realtà e le discipline sportive presenti in città.

La Serata delle eccellenze

Il calendario proseguirà poi venerdì 25 settembre alle 21 in sala consiliare con la Serata delle eccellenze sportive, dedicata agli atleti e alle società che si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale. È ancora possibile presentare la propria manifestazione di interesse entro sabato 12 settembre.

Cuciniello ha concluso:

«La Festa dello sport celebra lo sport in generale, mentre la serata del 25 settembre celebra lo sport che vince. Lo sport è anche questo».

Nella foto di copertina: Marco Gasparollo, divulgatore scientifico e fondatore di UPSalute, e l’assessore allo Sport del Comune di Magenta Mariarosa Cuciniello