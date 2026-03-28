Al Monastero delle Carmelitane il Precetto Pasquale Interforze

Giovedì sera, 26 marzo, nella Chiesa del Monastero delle Carmelitane di Legnano i Cappellani Militari della II Zona Pastorale Interforze “Lombardia “hanno officiato una Santa Messa in preparazione alla Santa Pasqua 2026.

Forze dell’ordine e autorità al Precetto Pasquale Interforze

Alla cerimonia erano presenti insieme ai rispettivi Comandanti cittadini numerosi appartenenti alla Guardia di Finanza, in forza anche ai Comandi di Magenta e Rho, all’Arma dei Carabinieri coii Comandanti di Stazione del Legnanese e della Polizia di Stato.

A rappresentare il Comune e l’Amministrazione, il vicesindaco nonchè delegato alla Polizia locale Anna Pavan, accompagnato dal Commissario Capo della Polizia Locale Marco Zanzottera.

Per le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Legnano, con le loro bandiere e i loro labari, erano presenti il Presidente di Associarma Giorgio Piccioni, i Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Associazione Polizia di Stato, della Associazione Granatieri, della Associazione Carristi e della Associazione Marinai nonché il Presidente della sezione Lombardia dell’Associazione “Nastro Verde”, che ha curato l’evento.

Al termine della celebrazione si è svolto un cordiale incontro con le suore Carmelitane.