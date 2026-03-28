Cerimonia

Al Monastero delle Carmelitane il Precetto Pasquale Interforze

Un momento importante di preghiera, ma anche di riflessione per chi, ogni giorno, opera per la sicurezza dei cittadini

Al Monastero delle Carmelitane il Precetto Pasquale Interforze

Legnano · 28/03/2026 alle 12:21

Giovedì sera, 26 marzo, nella Chiesa del Monastero delle Carmelitane di Legnano i Cappellani Militari della II Zona Pastorale Interforze “Lombardia “hanno officiato una Santa Messa in preparazione alla Santa Pasqua 2026.

Forze dell’ordine e autorità al Precetto Pasquale Interforze

Alla cerimonia erano presenti insieme ai rispettivi Comandanti cittadini numerosi appartenenti alla Guardia di Finanza, in forza anche ai Comandi di Magenta e Rho, all’Arma dei Carabinieri coii Comandanti di Stazione del Legnanese e della Polizia di Stato.

precetto pasquale interforze legnano

A rappresentare il Comune e l’Amministrazione, il vicesindaco nonchè delegato alla Polizia locale Anna Pavan, accompagnato dal Commissario Capo della Polizia Locale Marco Zanzottera.

Per le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Legnano, con le loro bandiere e i loro labari, erano presenti il Presidente di Associarma Giorgio Piccioni, i Presidenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Associazione Polizia di Stato, della Associazione Granatieri, della Associazione Carristi e della Associazione Marinai nonché il Presidente della sezione Lombardia dell’Associazione “Nastro Verde”, che ha curato l’evento.

Al termine della celebrazione si è svolto un cordiale incontro con le suore Carmelitane.