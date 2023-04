Al borgo protagonista l’oro bianco

Appuntamento con due giorni di Festa del latte. L’oro bianco protagonista al borgo di Morimondo . Domenica 23 aprile 2023 è andata in scena la prima della due giorni, la seconda sarà martedì 25, dedicata ai mercatini enogastronomici, laboratori di produzione del formaggio e visite.

Una tradizione antica per festeggiare San Giorgio patrono dei lattai

Appuntamento con due giorni di Festa del latte. L’oro bianco protagonista al borgo . Domenica 23 aprile 2023 è andata in scena la prima della due giorni, la seconda sarà martedì 25, dedicata ai mercatini enogastronomici, laboratori di produzione del formaggio e visite. Due giornate baciate dal bel tempo, l’aria di primavera inoltrata ha fatto da perfetta cornice alla kermesse.

E’ tornata la tradizionale Festa del Latte, la tredicesima edizione. Città slow e borgo del circuito Borghi più belli d’Italia, sede dell’omonima abbazia cistercense alle porte di Milano, che nasce da una tradizione antichissima.

Tredicesima edizione

La Festa riprende dal Calendario Ambrosiano una tradizione molto antica che vede la celebrazione, il 23 aprile, di San Giorgio patrono dei lattai. Una data importante per allevatori e caseari perché in quel giorno dell’anno si usavano siglare i contratti di fornitura del latte. Come? Con la dolcezza del pan de mej ai fiori di sambuco preparato per l’occasione e accompagnato dalla panna liquida preparata dai lattai per i clienti.

Ricco il calendario della due giorni tra mercatini enogastronomici e degli hobbisti, camminate nel verde a Cascina Fiorentina e ai fontanili della zona, momenti di didattica per i bambini con i laboratori di produzione del formaggio e dimostrazioni di arte casearia.

Tra i protagonisti dell’offerta culinaria anche gli Amici del Melograno di Abbiategrasso con la Proloco locale, che hanno allestito uno stand per la preparazione di piatti tipici della tradizione locale.

Tra i protagonisti della festa anche il Mercatino Enogastronomico della Certosa con le sue eccellenze food&wine in via XXV Aprile e al giardino del Ristorante La Commenda: miele, frutta e verdura dalla Sicilia, cioccolato, offelle, salami e specialità d’oca, vini dell’Oltrepò Pavese, confetture, verdure sottoli, pane, olio e taralli dalla puglia, distillati, pasta fresca con degustazione di ravioli, kefir, kombucha e altri prodotti fermentati, lo zafferano di Mornico Losana, il pane dell’Associazione Grani della Tradizione.

Tutto all’insegna della tradizione agricola del territorio e con particolare riferimento al latte, prezioso alimento per la popolazione e la produzione alimentare.