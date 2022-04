Abbiategrasso, al via le celebrazioni per i 90 anni da città

Anniversario

Sono iniziati ieri, giovedì 31 marzo 2022, i festeggiamenti per i primi 90 anni da città di Abbiategrasso: ecco gli eventi.

Sono iniziati ieri, giovedì 31 marzo 2022, i festeggiamenti per i 90 anni da città per Abbiategrasso: un traguardo importante e sentito non solamente dall’Amministrazione comunale, ma anche da tutti i cittadini.

Abbiategrasso, 90 anni da città: consegnata la Bibliomobile

In occasione di questa giornata simbolica si è svolta l’inaugurazione e cerimonia di consegna della Bibliomobile, un progetto ambizioso promosso dal Consiglio comunale dei ragazzi che vede al centro l’idea di una vera e propria biblioteca che possa viaggiare per le scuole di Abbiategrasso.

Un significativo intervento è stato, inoltre, quello di Francesca Facchetti, la quale ha creato uno speciale momento di condivisione sulla storia della città dedicato a tutte le classi che hanno preso parte all’evento, in rappresentanza degli istituti cittadini. Le celebrazioni si sono concluse con il ringraziamento da parte del Consiglio comunale dei giovani e del primo cittadino Cesare Nai, che ha sottolineato l’importanza di ascoltare le necessità dei ragazzi e far sì che possano crescere consapevolmente attraverso fonti come la storia e la lettura.

Premiazioni del concorso artistico #Andratuttobene

Altro appuntamento, nel pomeriggio di ieri, giovedì 31 marzo, le premiazioni di un particolare concorso artistico. Attraverso il disegno, infatti, bambini e ragazzi hanno potuto esprimere le loro speranze ed emozioni vissute durante questo difficile periodo, grazie in particolare al concorso artistico “#Andratuttobene – Enjoy your life, paint the virus!” indetto dalla città di Abbiategrasso all'inizio dell'emergenza sanitaria per tutte le scuole cittadine dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Così, giovedì 31 marzo, in concomitanza con la tanto attesa fine dello stato di emergenza sanitaria, i vincitori del concorso hanno ricevuto presso il Castello Visconteo il proprio attestato di premiazione. Tra i partecipanti, gli alunni dell’istituto Aldo Moro, IIS Alessandrini, Figlie di Betlem, Terzani e della scuola dell’infanzia Pianeta Monello.

"Gli elaborati raffigurano la storia di ciascuno di noi"

Ha sottolineato l’assessore alle Politiche educative e scolastiche Eleonora Comelli:

"Ciascun elaborato non raffigura solamente le speranze dei ragazzi, ma bensì la storia di ciascuno di noi".

I disegni realizzati saranno dunque un ricordo, e soprattutto un simbolo che rimarrà per sempre impresso nel cuore di tutti i cittadini.