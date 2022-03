Città da 90 anni: ad aprile l'anniversario di Abbiategrasso

La cerimonia

Diversi i giorni e gli appuntamenti con cui si ripercorrerà la storia della città.

Partiranno il 31 marzo 2022 con la condivisione della storia del Comune i festeggiamenti per i 90 anni del titolo di città di Abbiategrasso.

I festeggiamenti per la città

La partenza dei festeggiamenti è alle 15 al Castello Visconteo. Ci sarà l'inaugurazione e la cerimonia di consegna della “Bibliomobile” e dei suoi libri proposti dagli Istituti Scolastici cittadini. Ci sarà l'intervento di Francesca Facchetti e un momento di condivisione sulla storia di Abbiategrasso dedicato alle classi che parteciperanno in rappresentanza degli istituti cittadini. Alle 17 sempre al Castello Visconteo ci sarà la consegna delle pergamene del concorso artistico "#Andratuttobene – Enjoy your life, paint the virus!" indetto all'inizio dell'emergenza sanitaria.

La consegna delle benemerenze

Il 2 aprile sarà il giorno dedicato alla consegna delle benemerenze civiche: inizio della cerimonia di consegna del "Leoncino d'oro" alle 11. Il 20 aprile alle 21, nell'auditorium dell’Annunciata ci sarà un concerto in onore della città a cura dell’Accademia Musicale dell’Annunciata. Chiusura della commemorazione il 30 aprile alle 10.30 nella Sala lettura della Biblioteca Civica con l'inaugurazione della mostra dedicata ai documenti d’archivio più significativi della città, in collaborazione con l’Archivio Parrocchiale della Parrocchia di S. Maria Nuova. La mostra resterà aperta fino all’8 maggio.