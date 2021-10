Arese

Un viaggio nel fuoco della leggenda con i 13 draghi animati a spasso per il mall

A Il Centro arriva Kingdom of Dragons. Un viaggio nel fuoco della leggenda. Dal 7 ottobre al 3 novembre, in mostra 13 favolosi esemplari di drago animati grazie alla tecnologia Animatronics, per un’esperienza indimenticabile.

A il Centro arriva Kingdom of Dragons

Scaglie, artigli, ali e fiamme: che siano saggi consiglieri o divoratori del mondo, i draghi appaiono nelle leggende di diversi popoli del mondo. Dal 7 ottobre al 3 novembre, la leggenda si trasferisce a Il Centro di Arese, il mall tra i più grandi d’Europa, con Kingdom of Dragons, la mostra di 13 favolosi esemplari di drago che sapranno affascinare gli adulti e faranno sognare i bambini grazie ai movimenti e ai suoni del tutto realistici che emettono.

La leggenda dei dragoni ti aspetta a Il Centro

Animati grazie alla tecnologia AnimatronicsTM, le grandi e fedeli riproduzioni di drago in mostra, emettono suoni da brividi e muovono le diverse parti del corpo immergendo il pubblico in un’esperienza emozionante e adrenalinica proiettandoli nel mondo favoloso di questi animali da leggenda.

Disposti tra piazza Primark al piano terra e l’area eventi al primo piano, i 13 dragoni della mostra gratuita sapranno affascinare gli adulti e faranno sognare i bambini catapultandoli in un mondo di favola e leggenda guidati dal fascino che solo i draghi sanno trasmettere.

Orari

Il Centro è aperto dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 22 ed è raggiungibile da Milano con la navetta Zani viaggi dalla stazione Centrale, con il car sharing Share Now e con la linea 561 dalla fermata metropolitana 1 Rho fiera.