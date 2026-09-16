Sofia Di Paola vince la terza edizione del Busto Young Talent

È Sofia Di Paola, 16 anni, della scuola di danza Novakovic, la vincitrice della terza edizione di Busto Young Talent, il contest dedicato ai giovani talenti dell’Alto Milanese andato in scena venerdì 11 settembre a Busto Garolfo. Sul secondo gradino del podio sono saliti Gabriele Paroni e Giada, mentre il terzo posto è andato alle sorelle Beatrice e Angelica Bianchi.

Busto Young Talent, nove talenti sul palco

Grande partecipazione di pubblico e tante emozioni per la serata, che ha visto nove giovani alternarsi sul palco con esibizioni di canto, danza e musica dal vivo. A conquistare giuria e spettatori è stata Sofia Di Paola, che si è imposta con una performance multidisciplinare. Secondi classificati Gabriele Paroni e Giada, autori di un apprezzato paso doble. Terze le sorelle Beatrice e Angelica Bianchi, che hanno interpretato “Shallow”, accompagnando la voce con la chitarra.

Giovani anche dietro le quinte

L’evento è stato organizzato dall’Ufficio Politiche giovanili del Comune di Busto Garolfo, in collaborazione con l’Informagiovani, nell’ambito del progetto Good Times, finanziato dal bando “La Lombardia è dei Giovani” di Generazione Lombardia. Il coordinamento è stato affidato a Pierangela Zanzottera di Spazio Giovani Impresa sociale. Numerosi giovani sono stati coinvolti anche nella realizzazione della serata, dal presentatore Mattia Manno, che ha condotto l’evento con energia e coinvolgimento, ai tecnici che hanno curato gli aspetti audio e organizzativi. La giuria era composta da Thomas Di Iorio, fondatore della scuola di danza Backspin, Marco Brambilla, musicista, arrangiatore e responsabile dello studio musicale VoiceUp, e Alice Martino, giovane cantante vincitrice della scorsa edizione di Busto Young Talent.

Capacità, passioni e creatività

Soddisfatti gli organizzatori, che commentano:

«Busto Young Talent si conferma un appuntamento capace di valorizzare le capacità, le passioni e la creatività delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. La qualità delle esibizioni e la grande partecipazione del pubblico dimostrano quanto sia importante continuare a investire in occasioni che permettano ai giovani di esprimersi, mettersi in gioco e sentirsi protagonisti della vita della comunità. Un appuntamento ormai consolidato, che giunto alla sua terza edizione continua a richiamare l’interesse della comunità locale e a dare spazio ai giovani protagonisti del territorio».