Etno jazz al Castello con il trio Pieranunzi, Di Caterino e Bavetta

Torna il grande jazz al Castello visconteo di Legnano.

Etno jazz al Castello per La Bella estate

Venerdì 4 agosto 2023 andrà in scena infatti "Etno jazz", il concerto che vedrà impegnati Aldo Di Caterino (flauto traverso in do e contralto), Enrico Pieranunzi (pianoforte) e Carlo Bavetta (contrabbasso).

Uno dei più grandi jazzisti italiani, il maestro Enrico Pieranunzi, insieme con uno dei principali protagonisti del flauto nel jazz italiano, si cimenteranno negli arrangiamenti originali di carattere etno jazz del recente disco di Di Caterino "Amorè" e in altri brani originali inclusi standard della tradizione.

Il concerto, che rientra nel programma della Bella estate (il ricco calendario di appuntamenti che da giugno a settembre animeranno non solo il centro cittadino ma anche i quartieri periferici), fa parte della rassegna JazzAltro. L’inizio è alle 21.30 e l’ingresso è libero e gratuito

Il profilo degli artisti

Aldo Di Caterino, flautista e compositore, laureato con lode (110/110) e Menzione d’Onore (che il dipartimento jazz riconosce per la prima volta) in flauto classico e musica jazz presso il Conservatorio Piccinni di Bari, è considerato uno dei più grandi solisti di jazz a livello nazionale con prestigiose collaborazioni ed incisioni discografiche e numerose partecipazioni alla registrazione di colonne sonore con alcuni importanti esponenti del jazz italiano ed internazionale, tra i quali Gabriele Mirabassi, Roberto Ottaviano, John Surman, Vince Abbracciante, Pierluigi Balducci, Dario Deidda, Nando Di Modugno e molti altri. Vanta un pregevole percorso musicale nel panorama jazzistico, nel 2020 gli è stata assegnata la “Menzione Speciale” per le spiccate doti solistiche e per la perizia strumentale al “Tomorrow’s Jazz Award” di Veneto Jazz al Teatro La Fenice di Venezia, finalista al Premio Internazionale Massimo Urbani 2022 e plurivincitore al 1° posto di premi al “Chicco Bettinardi 2022“, al “Bucarest Europa Fest 2021”, al “Tomorrow’s Jazz Award 2020”, “Premio Civera” all’Internazionale EurOrchestra Nuovi Interpreti 2011, al Concorso Nazionale di Musica "Igor Stravinsky", e molti altri.

Enrico Pieranunzi è probabilmente il pianista jazz italiano più conosciuto a livello internazionale: un vero mito vivente. La sua è una discografia immensa, con le principali etichette discografiche internazionali, che lo pone ai vertici mondiali al fianco di alcuni miti leggendari: Chet Baker, Charlie Haden, Art Farmer, Irio De Paula, Lee Konitz, Paul Motian, solo per citarne alcuni. Collaborazioni per colonne sonore con Ennio Morricone, partecipazioni televisive sui principali canali televisivi e radiofonici nazionali. Una carriera unica, che non ha eguali.

Carlo Bavetta, nato a Catania nel 1997, studia basso elettrico jazz al conservatorio di Milano e contrabbasso classico al conservatorio di Como. Partecipa ai seminari di Nuoro Jazz vincendo la borsa di studio della classe di basso elettrico. Attualmente collabora in diversi progetti a Milano e in Svizzera, con la VJO (orchestra jazz conservatorio Verdi di Milano), Giuseppe Vitale e altri.