Due nuove tappe nel fine fine settimana con JazzAltro

JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 porta i suoni e le musiche del mondo tra le province di Varese e Milano, dà appuntamento a Olgiate Olona e a Legnano per gli ultimi due appuntamenti di luglio della XVI edizione. Organizzata dal direttore artistico Mario Caccia, titolare dell’etichetta discografica Abeat Records, la rassegna proseguirà poi in agosto con altre tre date.

Venerdì 25 luglio (ore 21), presso la Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona (Va), si terrà una serata speciale all’insegna dell’inclusione e della solidarietà. In collaborazione con la Cooperativa Sociale Arca 88 Onlus di Olgiate Comasco e l’associazione Il Bastone ODV di Olgiate Olona, la compagnia teatrale Un po’ fuori presenterà lo spettacolo Un corpo negato: un potente racconto che è un inno alla vita, una denuncia dei pregiudizi e una rivendicazione dell'identità. Ventidue attori diversamente abili porteranno in scena le loro storie e le loro esperienze, trasformando il palcoscenico in un amplificatore delle loro voci. Un evento che promette di suscitare riflessioni profonde e coinvolgenti, con il supporto musicale dal vivo, “a note lente”, del duo BPM.

Seguirà un concerto solidale, tra jazz e world music, con Francesco Pinetti (vibrafono), Marco Simoncelli (armonica a bocca), Roberto Talamona (chitarra), Alessandro Grosso (fisarmonica), Carlos Buschini (basso acustico), Mario Caccia (basso elettrico) e altri amici di JAZZaltro: un incontro tra musicisti di provenienza e cultura diverse, uniti sul palco per una nobile causa. Durante la serata, infatti, verranno raccolte offerte per promuovere e sostenere le attività della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro. In caso di maltempo, il concerto sarà spostato al Cinema Teatro Nuovo AREA 101, sempre a Olgiate Olona.

La data al Castello Visconteo

Per l’ultima data del mese, domenica 27 luglio (sempre alle ore 21) ci si sposterà al Castello Visconteo di Legnano (Mi) dove, in collaborazione con il Comune di Legnano e nell’ambito del palinsesto di eventi La Bella Estate, si esibirà il Vince Abbracciante Connections Quartet, formazione composta da quattro jazzisti di talento dall’impronta profondamente melodica e di grande potenza espressiva: Vince Abbracciante (fisarmonica), Aldo Di Caterino (flauto), Carlos Buschini (basso acustico) e lo special guest Achille Succi al clarinetto basso e al sax alto (in caso di maltempo il concerto si terrà nell’auditorium della scuola Gianni Rodari in Via dei Salici 4).

Il pugliese Vincenzo Abbracciante è considerato oggi uno dei più interessanti fisarmonicisti mai apparsi sulla scena nazionale. Dotato di una tecnica notevole e di un senso profondo del folk e dello swing, Abbracciante padroneggia lo strumento come pochi e suona qualsiasi genere musicale. Non a caso, Richard Galliano, punto di riferimento mondiale della fisarmonica, lo ha citato più volte come uno tra i migliori talenti mai incontrati sulla sua strada.

Il giovane barese Aldo Di Caterino è un autentico virtuoso del flauto, un artista e compositore originale. Dotato di grandi mezzi espressivi, solista dal fraseggio sciolto e sicuro, capace di lirismi inaspettati e di lampi poetici, è molto stimato anche dai colleghi più navigati ed esperti tra cui il pianista Enrico Pieranunzi, che di lui ha detto: «Non ho mai amato il flauto fino a quando non ho suonato con Aldo Di Caterino».

Nato a Despeñaderos nella provincia di Cordoba, in Argentina, il bassista e compositore Carlos "el tero" Buschini si è stabilito definitivamente in Italia nel 1989 e da allora si è rapidamente affermato sulla scena musicale europea, suonando con i migliori jazzisti italiani e francesi.

Achille Succi è uno dei musicisti più apprezzati sulla scena nazionale (e non solo). Fra i molti artisti italiani e stranieri con cui ha collaborato figurano Uri Caine, Ralph Alessi, Louis Sclavis, Ernst Reijseger, David Liebman, Franco DʼAndrea, Ettore Fioravanti e Giorgio Gaslini. Con alcuni di loro ha realizzato numerose incisioni discografiche.

Come accennato, JAZZaltro proseguirà nel mese di agosto con altri tre appuntamenti: sabato 2 agosto, sempre nella suggestiva cornice del Castello Visconteo di Legnano, andrà in scena il progetto Crossover con Luca Meneghello alle chitarre, Michele Fazio al pianoforte e alle tastiere, Alex Carreri al basso e Martino Malacrida alla batteria. I quattro musicisti daranno vita a una performance in cui le audaci sonorità jazz-pop della chitarra di Meneghello si uniranno alla delicatezza lirica del pianoforte di Fazio.

Sabato 23 agosto si tornerà ancora una volta al Castello Visconteo di Legnano con il trio del contrabbassista e compositore russo Yuri Goloubev, di formazione classica e ora molto richiesto dai più importanti musicisti jazz della scena mondiale. Goloubev sarà affiancato dal talentuoso ed emergente pianista Simone Locarni e da Marco Zanoli, batterista esperto e versatile, con un ospite d’eccezione: il sassofonista Gianluca Zanello.

L'evento di chiusura previsto a Castellanza

L’evento di chiusura di JAZZaltro è in programma sabato 30 agosto presso il cortile del municipio di Castellanza (Va) con il concerto del Francesca Leone & Guido Di Leone Quartet (Francesca Leone, voce; Guido Di Leone, chitarra; Gianluca Fraccalvieri, basso; Fabio Delle Foglie, batteria): il loro nuovo progetto, Aquele Abraço, è un suggestivo viaggio nel mondo senza tempo della bossanova e del samba, con originali riletture di capolavori dei maestri brasiliani Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Edu Lobo, Gilberto Gil, ma anche di Cole Porter, Jule Styne, Franco Cerri e Pino Daniele. Un’esecuzione di grande eleganza e raffinatezza e al tempo stesso molto piacevole all’ascolto.

JAZZaltro - XVI edizione - Dal 19 giugno al 30 agosto 2025

Inizio concerti: ore 21

Ingresso libero a tutti gli eventi con libera donazione.

On line: jazzaltro.it

FB: www.facebook.com/JAZZaltroTour

Instagram: jazzaltro.

Maggiori informazioni: management@abeatrecords.com; cell: 3478906468.