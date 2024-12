Disconnessi e felici: in biblioteca una serata "no cellulare"

La regola per partecipare è semplice ma inflessibile: no cellulare. All’ingresso della biblioteca di via Cavour si consegna il proprio smartphone, lo si imbusta e ci si scorda di lui per tutto il tempo di permanenza nelle sale di Villa Bernocchi.

No cellulare, sì relazioni

Nel frattempo ci sarà modo di socializzare (anche senza social) e di non correre il rischio d’annoiarsi potendo scegliere fra lettura, disegno, scrittura, uncinetto, musica… È questo lo spirito di Dis(connessioni), l’iniziativa in programma giovedì 12 dicembre dalle 20.45 alle 23.30 nella biblioteca di Legnano e firmata dal gruppo #BiblioGIOVANI, da quasi due anni impegnato in un’attività di coprogettazione con la biblioteca di via Cavour per realizzare nuove proposte indirizzate a un pubblico di pari età.

Al bando i media digitali

Gli eventi "disconnessi" sono una pratica che ha preso piede in molte capitali europee e che si sta rapidamente imponendo anche nella realtà milanese con l’intento di creare aggregazione mettendo al bando, almeno per una sera, i media digitali. La biblioteca diventerà quindi un luogo di disconnessione da una delle abitudini oggi più radicate, in particolare fra i giovani, i social media, e un’opportunità per riguadagnare un modo di stare insieme uniti da interessi comuni, come accadeva ante rivoluzione digitale.

Musica, fotografie e tisane

Al primo piano della biblioteca, oltre agli spazi dedicati alle attività, ci saranno un angolo musicale, con l’esibizione del duo acustico @plastic_fingers_, la mostra degli scatti fotografici di @grace.ph_ sulle serate estive di Biblionote e il "Tisanina" Party, dove si potranno gustare in compagnia diverse qualità di tè o tisane selezionate. L’unica richiesta è di portare da casa la propria tazza. L’ingresso è libero.