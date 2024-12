Premio Neglia, i vincitori si esibiscono al Tirinnanzi

Da Enna a Legnano: mercoledì 11 dicembre i freschi vincitori del 36esimo concorso internazionale Francesco Paolo Neglia, riservato a pianisti e cantanti d'opera, saliranno sul palco del Teatro Tirinnanzi di piazza 4 Novembre.

Premio Neglia, i vincitori in concerto a Legnano

Il concorso, che si è svolto a Enna, città natale di Neglia (musicista e compositore che trascorse un periodo significativo della sua vita a Legnano, dove fondò il liceo musicale Verdi) ha visto la proclamazione dei vincitori ieri, domenica 8 dicembre. Il concerto rientra nel percorso di collaborazione culturale aperto dalle due Amministrazioni comunali da oltre un anno a questa parte nel nome del maestro Neglia e rientra nelle iniziative del Centenario di Legnano Città. Al Tirinnanzi saranno presenti il sindaco di Enna Maurizio di Pietro e il direttore artistico del concorso Corrado Ratto. Interverrà anche la professoressa Laura Fusaro, che ha recentemente presentato a Enna il libro scritto a quattro mani con Federica Emma sulla genealogia dei Neglia. L’ingresso al concerto, che avrà inizio alle 21, è gratuito.

La celebrità in Germania e la "morte bianca" in patria

Didatta e direttore d’orchestra celebre nella Germania nel primo Novecento, Neglia (nato a Enna nel 1874) rientrò in Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale, ma fu accolto dall’indifferenza e dalla noncuranza dei suoi concittadini e della sua nazione. Condannato dagli ambienti musicali italiani dell’epoca a una vera e propria "morte bianca", che in gergo indica l’allontanamento dal panorama musicale e quindi dal prestigio artistico, non riuscì mai ad accettare questo ostracismo e si trasferì a Legnano spinto proprio dal desiderio di rilanciare la propria carriera. Nella città del Carroccio così come in numerosi comuni dell’Altomilanese, svolse una variegata attività come direttore, compositore, didatta e imprenditore musicale. Morì a Intra nel 1932.