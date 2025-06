Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 giugno 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 7 e domenica 8 giugno 2025.

ABBIATEGRASSO - Ok Computer

Venerdì 6 giugno alle 21 al Castello Visconteo

L'ensemble MAffeisLab esegue una rilettura in chiave cameristica senza l'utilizzo di strumenti elettronici dell’album “Ok computer” dei britannici Radiohead , riuscendo comunque a restituire la complessità sonora che negli anni ha reso immortale questo capolavoro.

In caso di pioggia l'evento si terrà presso l'ex Convento dell'Annunciata

Sabato 7 giugno alle 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso

Nell'ambito della rassegna Restate in Città lo spettacolo teatrale "LE DONNE A CUI PENSO DI NOTTE"

Con Silvia Giulia Mendola e Francesca Ziggiotti ipirato al libro di Mia Kankimaki

Francesca Lanni - drammaturgia

Silvia Giulia Mendola - regia

Mina Marea - costumi e scene

Produzione PianoinBilico

In caso di pioggia l'evento si terrà nell'Auditorium dell'ex Convento dell'Annunciata

Domenica 8 giugno ore 17 al Castello

Nell'ambito della rassegna Restate in Città "CONCERTO de LA FILARMONICA"

Esibizione finale delle band e dei gruppi di musica di insieme della Scuola di Musica "Corrado Abriani" de "La Filarmonica.

In caso di pioggia l'evento sarà annullato

CASSINETTA DI LUGAGNANO - Voci e note del rinascimento

“VOCI E NOTE DEL RISORGIMENTO” Un evento musicale eccezionale del Corpo Musicale San Carlo in collaborazione con il Coro Civico Magenta per celebrare il Risorgimento Italiano e intitolare la piazza a Cristina Trivulzio Belgioioso, nella splendida cornice di Villa Trivulzio. Concerto ore 17.30 in Villa Trivulzio.

Color run 2025

Domenica 8 giugno alla "Color Run 2025"

Un appuntamento diventato tradizione, per ricordare Emanuele e aiutare il Gruppo Missionario di Merano.

Sport, divertimento e beneficenza.

al Parco Fontana ore 16 partenza Mini Color run per i più piccoli; ore 16.30 Color Run

MAGENTA - Un calcio alla fibrosi cistica con il triangolare tra club del territorio

Proseguono gli appuntamenti delle associazioni sportive di Magenta all'insegna della beneficenza.

L’ultima iniziativa in programma si terrà questa sera, venerdì, alle 20.30 al campo sportivo di viale della Repubblica 44 a Corbetta. Si tratta di un torneo triangolare, a cui il Milan Club Magenta parteciperà assieme al Circolo Contadini Abbiategrasso e agli Amatori Calcio Magenta, con cui il Milan Club locale ha giocato giusto la scorsa settimana la tradizionale amichevole cittadina in quel di Champoluc.

L’evento di questa sera sarà collaborazione con «Un Respiro in Più», il blog di Elisa Volontieri, ragazza magentina che da anni racconta il suo percorso di vita con la fibrosi cistica e che recentemente ha ricevuto il suo secondo trapianto di polmoni. «Perché il Calcio è molto di più. Facciamo goal, anzi tantissimi goal, per lottare insieme contro la fibrosi cistica» commentano gli organizzatori. Il ricavato sarà devoluto alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, a Dottor Sorriso Onlus, a Oxiamo Onlus e a Fondazione De Marchi Onlus.

MAGENTA - La città si prepara per la sua Battaglia

Come ogni tradizione che si rispetti ritorna anche per il 2025 la rievocazione storica della Battaglia di Magenta, quest’anno programmata per il weekend del 7 e 8 giugno.

Sono però diversi gli eventi previsti nel fine settimana che faranno da cornice alla manifestazione e che contribuiranno a far ripiombare Magenta nelle atmosfere risorgimentali; quando gli eserciti franco-piemontese e austro-ungarico si scontrarono in questo lembo di terra a pochi passi dal Ticino per decidere i destini dell’Italia.

Si comincia ovviamente domani, sabato 7 giugno. A partire dal mattino ci sarà l’allestimento dei campi e dei bivacchi storici nel parco Unità d’Italia in villa Naj-Oleari, mentre in piazza Liberazione, dalle 8 alle 19, saranno presenti le bancherelle del Mercatino della Battaglia, con esposizione di antiquariato, oggettistica vintage e libri a tema. Alle 10.30 momento letterario con la presentazione in biblioteca comunale del volume «Le due vite e tre morti di Luciano Manara, patriota» e annesso incontro con l’autore Marco Scardigli.

Nel pomeriggio avranno inizio ufficialmente le visite guidate gratuite, a cura della Pro Loco e dei gruppi storici, all’interno del parco di villa Naj-Oleari, con i rievocatori che per l’occasione illustreranno la vita nel campo, le uniformi, le armi e l’addestramento dei soldati. Si prosegue poi alle 16 con il primo memorial Antonello Rota, storico volto della Pro Loco scomparso lo scorso anno, a cui sarà dedicata una particolare gara di velocità di caricamento armi per rievocatori. Alle 17 partirà infine l’animazione dei gruppi storici per le vie del centro oltre alla mostra «Magenta 1859, dalla Battaglia alla passerella: l’influenza della storia sulla moda» allestita nella veranda di Casa Giacobbe e a cura della Pro Loco e dell’associazione Najadi Living History Group.

La serata di sabato si concluderà alle 21 con il gran ballo risorgimentale in piazza Liberazione, con costumi storici curati dal Battaglione Estense di Modena.

Il clou dell’evento sarà però, come prevedibile, domenica 8 giugno. Partenza alle 8.30 con l’omaggio ai caduti della Battaglia di Pontevecchio e Pontenuovo con la partecipazione delle bande cittadine, per poi proseguire alle 9.30 con l’apertura degli stand della Pro Loco in Casa Giacobbe dedicati alle stampe e cartoline storiche della Battaglia. Parlando sempre di collezionismo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, nel parco di villa Naj-Oleari ci sarà la presentazione dell’annullo filatelico speciale dedicato al 166esimo anniversario della Battaglia.

ROBECCO SUL NAVIGLIO - Attesa per il memoria Enrico Cucchi

Conto alla rovescia per il 26esimo «Memorial Enrico Cucchi», il torneo per ricordare il calciatore di Inter, Fiorentina e Bari scomparso a soli trent’anni nel 1996.

Quest'anno il torneo giovanile vedrà protagonisti la categoria pulcini, calcio a 7 con squadre divise in 3 gironi. L’appuntamento è per domenica al Campo sportivo Concordia Robecco.

Per gli appassionati di calcio, una giornata da non perdere e molto intensa: Si giocherà dal mattino sino al pomeriggio.

BOFFALORA SOPRA TICINO - Concerto dei bersaglieri

Stasera, venerdì, alle 21 la piazza IV Giugno ospiterà il «Concerto dei Bersaglieri», un evento musicale organizzato dalla Fanfara dei Bersaglieri «Nino Garavaglia» di Magenta in occasione del 166esimo anniversario della storica Battaglia del 4 giugno 1859.

La serata, patrocinata dal Comune di Boffalora Sopra Ticino e dall’Associazione nazionale Bersaglieri – sezione di Magenta, sarà un momento di grande suggestione e coinvolgimento, grazie alle esibizioni della celebre fanfara che da anni porta avanti la tradizione musicale e il ricordo dei valorosi Bersaglieri. Il concerto sarà anche un’occasione per rendere omaggio alla memoria del Bersagliere Angelo Cucchetti.

CORBETTA - «Palestrina 500 nell’anno del Giubileo»

Domenica alle 21 il Santuario arcivescovile della Beata Vergine dei Miracoli, in piazzetta Pio IV, ospiterà l’evento «Palestrina 500 nell’anno del Giubileo», con ingresso libero. Un’occasione per fare un viaggio simbolico nel tempo, nell’arte e nella storia sulle note del più grande compositore del Rinascimento, Giovanni Pierluigi da Palestrina, a 500 anni dalla nascita, e di altri musicisti, con la collaborazione del coro «Ad Aethera Voces» diretto dal maestro Luca Lodo e con gli interventi del relatore Anselmo Pagani.

MESERO - Ordinazione sacerdotale

Domenica la comunità vivrà un momento di festa per il 25esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Gianromeo Rimoldi. Un’occasione per esprimere gratitudine e affetto al parroco, che da un quarto di secolo accompagna il cammino spirituale dei fedeli. La mattinata si aprirà alle 10.30 con la celebrazione della messa nella chiesa parrocchiale, durante la quale tutta la comunità è invitata a partecipare per pregare insieme per don Romeo e consegnargli dei segni di riconoscenza per questa speciale ricorrenza. Al termine della funzione, alle 11.15, ci sarà un momento conviviale con rinfresco e brindisi nel giardino della chiesa, per condividere gioia e festeggiamenti.

OSSONA - Festa dello sport

La Festa dello sport e di fine anno scolastico si terrà domenica pomeriggio al campo sportivo «Angelo Moratti» di via Roma. A partire dalle 14.30, quando apriranno le iscrizioni, tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 17 anni potranno provare le varie discipline fino alle 18.30, con una pausa merenda alle 16.30. L’iniziativa è promossa dal Comune con la collaborazione di Avis Ossona. Sono previsti gadget in regalo per tutti i partecipanti. «Ringraziamo tutte le associazioni sportive che svolgono un lavoro volontario importante, frutto di una grande passione per lo sport inteso come partecipazione, aggregazione e inclusione sociale», afferma il sindaco Venegoni.

SEDRIANO - Mercatino delle pulci

Torna a Sedriano il «Mercatino delle pulci», su iniziativa dell'assessore agli Eventi Valentina Ceccarelli. Il nuovo appuntamento sarà domenica 8 giugno. Dalle 8.30 alle 16 la piazza Mercato ospiterà 200 bancarelle, che esporranno oggetti usati di ogni genere, antiquariato e vintage, elettronica, abbigliamento, bigiotteria, computer e cellulari, giocattoli, hobbistica, attrezzi per il fai da te e tanto altro. Un’occasione per appassionati e collezionisti ma anche per semplici curiosi. Per la durata dell’evento in tutto il parcheggio di piazza Mercato è istituito, con ordinanza comunale, il divieto di sosta dei veicoli con rimozione forzata.

VANZAGHELLO - Festa dello sport

Due giorni di festa con le associazioni e le società sportive che saranno protagoniste con le loro discipline, tra tornei, attività, open day e con l’opportunità per i presenti di cimentarsi in prima persona. È tutto pronto per la «Festa dello sport», che vedrà un susseguirsi di iniziative nel corso del weekend. Domani, sabato, si inizietò al Palazzetto dello sport con le prove di tutte le associazioni sportive dalle 14 alle 17, poi alle 18 ci sarà la camminata non competitiva «RunZaghello», seguita dalle premiazioni. Domenica pomeriggio al parco di Via Roma dimostrazioni di karate e difesa personale, fitness e posturale, pattinaggio, tiro con l’arco, mentre nella palestra delle scuole medie di atletica e pallavolo. Infine al Campo sportivo dalle 17 si terrà l’inizio del Torneo di calcio delle Contrade.