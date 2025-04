Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 5 e domenica 6 aprile 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 5 e domenica 6 aprile 2025.

CORBETTA: «Giornata del verde pulito - Un gesto d'amore per Corbetta»

E' l’iniziativa di volontariato ambientale dedicata alla pulizia di strade e aree verdi della città, organizzata dall’Amministrazione comunale. Il ritrovo è fissato per domenica 6 aprile alle 8.30 nel cortile del Palazzo comunale in via C. Cattaneo 25. Informazioni e iscrizioni al numero telefonico 02.97204285 oppure tramite email all’indirizzo servizio.ecologia@comune.corbetta.mi.it. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

CORBETTA: Mostra Mille volti

Sarà inaugurata domani, sabato, alle 10.30 dal senatore Massimo Garavaglia nella sala Artemisia Gentileschi, all’interno del palazzo comunale in via Cattaneo 25, la mostra di dipinti di Sergio Marin intitolata «Mille volti», organizzata dall’associazione «Donne e mamme» con il patrocinio del Comune di Corbetta.

La mostra resterà allestita fino al 15 aprile e sarà aperta e visitabile dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. «Si invita la cittadinanza a non perdere questo evento», conclude la presidente dell’associazione «Donne e mamme».

CORBETTA: Cambio scena

Nuovi appuntamento del festival di teatro, musica e danza «Cambio Scena», realizzato dall’associazione Il Mosaiko con il contributo e il patrocinio del Comune.

Sabato 5 aprile alle 21 nella sala di via Lamarmora 35 andrà in scena «Odisseo» di e con Carlo Decio, uno spettacolo coinvolgente adatto a spettatori di tutte le età fatto di parole, mimo e arte della commedia.

Domenica 6 aprile alle 16 invece si terrà il secondo dei tre laboratori-spettacolo domenicali per bambini: «La caccia al tesoro di Sherlock Holmes», gioco spettacolo con Stefano Cirillo e Maria Chiara Del Vecchio. Un grande successo dello scorso anno con un nuovo enigma da risolvere, consigliato ai bambini dai cinque ai 12 anni.

La rassegna proseguirà poi con altri tre appuntamenti in programma nel mese di maggio. L’associazione culturale è stata fondata nel 2011 a Corbetta e persegue finalità artistiche, culturali e sociali diffondendo le arti della danza, del teatro e della musica.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito con offerta libera, previa prenotazione da effettuare via email o sms o whatsapp ai contatti info.ilmosaiko@gmail.com oppure tel. 320.5336734.

MESERO: Giornata di spiritualità

Domenica 6 aprile per tutta la giornata, dalle 9 fino alle 16.30 la comunità di Mesero ospiterà la Giornata di spiritualità familiare dell’intera Zona pastorale IV, intitolata «Famiglia gioisci per la speranza che c’è in te», a cui parteciperanno fedeli di tutte le parrocchie del territorio. L’accoglienza è prevista tra le 9 e le 9.30 in oratorio, alle 9.45 inizierà il momento di meditazione e testimonianze nella sala della comunità. Alle 12.45 è previsto il pranzo al sacco, dalle 13 saranno allestiti stand di associazioni familiari e infine alle 15, nel Santuario della famiglia, sarà celebrata la messa, presieduta dal Vicario della zona IV monsignor Luca Raimondi. Durante la giornata è previsto un servizio di animazione per i bambini.

SAN VITTORE: Mercatino di Pasqua

Torna il «Mercatino di Pasqua» al Centro Sacra Famiglia, a lato della segreteria parrocchiale. Domani, sabato, dalle 15 alle 19.30 e domenica dalle 9 alle 17.30, il gruppo «Aspettando la Pasqua» invita tutti a visitare e acquistare al mercatino «Fatto da noi» dove si potranno trovare dei bellissimi lavoretti artigianali come sempre fatti a mano. Il ricavato delle opere sarà devoluto come sempre in beneficienza, per la precisione alle missioni delle Suore Sacramentine e ai cristiani di Terra Santa.

CERRO: Progetto Anita Bollati

Ultimo appuntamento per la 25esima edizione del «Progetto Anita Bollati», la rassegna annuale dell'assessorato alla Cultura del Comune dedicato all’indimenticata concittadina pioniera e regina del

teatro dialettale: domani, sabato, alle 21, sul palco dell’auditorium di via Boccaccio, la compagnia FamFumFrecc rappresenterà la commedia brillante «Ul Curtil». Poi la rassegna darà appuntamento all’anno prossimo.

CERRO: Stabat Mater

Tutto pronto per il concerto per la Quaresima: domani, sabato, alle 21, in chiesa parrocchiale, si svolgerò lo «Stabat Mater».

L’opera di Giovanni Battista Pergolesi con estratti dal Requiem K626 di Mozart, dell’Orchestra dell’Accademia e Coro sinfonico Amadeus. Il Comune patrocina l’evento che sarà in ricordo dell’indimenticato Franco Pasquali, direttore dell’Ars Nova.

CERRO: Giornata ecologica

Giornata ecologica nel Parco dei Mughetti, parco locale di interesse sovracomunale del quale fanno parte Cerro, Gerenzano, Uboldo e Origgio. L'appuntamento per ripulire l'area verde è per domenica. A

Cerro il ritrovo è alle 9 al centro sportivo di via Asiago, da qui fino alle 12 pulizia delle aree assegnate e, alle 12.30, rinfresco per i partecipanti.

RESCALDINA: «Quel mattino a Lampedusa»

Questo il titolo della lettura scenica con musica in programma martedì, alle 21, in auditorium, con l'associazione culturale Noi X e il patrocinio del Comune. «Una proposta di riflessione, una differente visione, la necessità di ascoltare quello che non possiamo far finta non accada nella culla della civiltà che si chiama Mediterraneo» spiegano i promotori.

ABBIATEGRASSO: Antiche tradizioni

Ad Abbiategrasso in Piazza Castello, Hello Eventi porta il suo nuovo format dedicato al mondo del SUD ITALIA con le sue eccellenze culinarie.

4- 7 APRILE 2025 presso i SOTTERRANEI del CASTELLO VISCONTEO

L'Amministrazione Comunale presenta "AGNUS" 65 disegni sui Vangeli di Silvano Brugnerotto

Orari: tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00; sabato e domenica: 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

Ingresso libero.

GAGGIANO: Zeri del totale

Il Comume di Gaggiano, in collaborazione con la compagnia teatrale ZERIDELTOTALE di Binasco, organizza lo spettacolo “I.M.I. italienisce Militarinternierte il Valore del Rifiuto”

Auditorium comunale - sabato 5 aprile ore 21.00

La Compagnia FavolaFolle e la Cooperativa Lule Onlus presentano l’installazione interattiva “Workers - Storie di ordinario sfruttamento”

Al Municipio di Gaggiano dal 4 al 6 aprile. L’evento sarà accessibile a tutti e ad ingresso gratuito, con i seguenti orari di apertura: 𝗩𝗲𝗻𝗲𝗿𝗱ì 𝟰 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟴:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟮:𝟬𝟬; Sabato 𝟱 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲: 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟮𝟬:𝟬𝟬 e 𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟲 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲: 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟬:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟯:𝟬𝟬 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟱:𝟬𝟬 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝟭𝟵:𝟬𝟬

𝐔𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐮𝐫𝐚 - Venerdì 4 aprile alle 20:45, presso l’Auditorium di Via Dante Alighieri 1 a Gaggiano , si terrà la presentazione della nuova edizione del libro “Una storia che fa ancora paura” di Guido Giraudo, dedicato alla vicenda di Sergio Ramelli.

MAGENTA: Dalla parrocchia incontro sull’essere genitori oggi

Avere un figlio al giorno d’oggi è divenuto un compito spesso arduo e irto di responsabilità.

Per questo motivo la Comunità Pastorale di Magenta ha deciso di organizzare domenica 6 aprile alle 17 un incontro sul tema all’oratorio di San Martino, con l’intenzione di provare a condividere l’idea di un possibile e futuro tavolo di lavoro su una questione così cruciale, con le domande e le sfide che questo comporta. Sulla scia di questo primo scambio informale assieme a don Emiliano Redaelli seguiranno poi incontri mirati con alcuni specialisti.

MAGENTA: Le uova di Aicit tornano in piazza Liberazione

In attesa della Pasqua tornano questo fine settimana i dolci e le uova di cioccolato di Aicit, acquistando i quali sarà possibile sostenere l’associazione che da quasi cinquant’anni si adopera per combattere il cancro. Tutto il ricavato della vendita sarà infatti devoluto ai progetti di Aicit Magenta.

Il banchetto del sodalizio cittadino sarà presente in piazza Liberazione tutto il weekend, dalle 9 del mattino alle 12 e nel pomeriggio dalle 14.30 fino alle 18. Prevista anche la possibilità di partecipare alla lotteria con cui poter vincere nientepopodimeno ché un «ovone gigante». Un uomo delle stesse dimensioni verrà in seguito donato al reparto di Oncologia dell’ospedale Fornaroli.

ARLUNO: Parte la caccia alle uova pasquali in oratorio

Il coniglio pasquale è arrivato ad Arluno, e ha lasciato delle uova. A nasconderle, l’Associazione genitori. Trovarle spetterà ai bambini che parteciperanno alla caccia alle uova organizzata per domenica, 6 aprile, all’Oratorio di Arluno. Il pomeriggio di divertimenti avrà inizio alle 15, con l’iscrizione e il pagamento di una quota di 5euro che sarà devoluta dall’Associazione genitori alle scuole arlunesi per l’acquisto di materiale didattico.