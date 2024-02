Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024

CASTANO: La «Castano Race» ai blocchi di partenza

E’ il tempo della Castano Race 10k, la marcia competitiva e non che si svolgerà nell’impianto sportivo castanese. La manifestazione prevede alle 9.30 partenza della gara competitiva e non competitiva, mentre alle 10.45 sarà la volta delle gare giovanili e quelle che avranno protagonisti persone con disabilità. Al termine della parte sportiva dell’evento, ci sarà quella dedicata alle meritate ricompense. E’ previsto infatti un montepremi in denaro per i primi 5 assoluti e primi 3 italiani e 80 Premi per le categorie master.

ROBECCHETTO: Calzini spaiati per la diversità

Domani, sabato, all’Alda Merini l’evento sulla diversità che celebra la Giornata internazionale dei Calzini spaiati. Una formula originale per riflettere sul significato della diversità e farlo a partire dalla giovanissima età. «Yoga che vai, Kamishibai che trovi».

È questo il titolo scelto per l’evento gratuito che si terrà domani, dalle 10 alle 12, nella biblioteca comunale "Alda Merini" di Robecchetto con Induno, in via Novara 11, in collaborazione con Licia Boldini e Rosa Lucia Bossi. Evento che sarà rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni con attività genitore – figlio/a. Pochi accorgimenti per un grande risultato. Sarà necessario portare con sé telo o tappetino e un paio di calze spaiate (antiscivolo).

PARABIAGO: L’incontro sulle donne a Villa Corvini

«Donne, empowerment ed autonomia». Così si intitola l’iniziativa in programma per domani, sabato, a partire dalle 16.30, in Villa Maggi Corvini. Sono queste infatti le coordinate per poter prendere parte all’evento organizzato dalla Fondazione Musazzi e che accenderà i riflettori sul tema delle donne. Tre i binari lungo cui scorreranno le trattazioni che avranno come focus la figura femminile: «Inquadramento e consapevolezza», «Il senso della finanza» e «Quoziente intellettivo ed emotivo». Ad intervenire saranno, nello specifico, l’avvocato Serenella Gazzè, consulente alle Pari opportunità e violenza di genere, e Stefania Todoverto, private banker, e la dottoressa Viviana Magnani, life, team e business coach. Al termine delle relazioni, sarà lasciato spazio al dibattito e ad un confronto sugli argomenti trattati. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito.

Spiegano gli organizzatori: «L'incontro vuole sensibilizzare il pubblico sul gender gap fondato su una cultura alimentata da una società che riconosce competenze come quelle economico-finanziarie agli uomini e che porta spesso le donne a delegare questo aspetto della vita ai partner e a ritenersi incapaci ed impreparate a gestire le proprie finanze. Vorremmo che questo fosse il primo di successivi eventi volti ad approfondire le ragioni che portano le donne a ritenersi e ad essere ritenute più adatte all'esercizio di certe funzioni e non di altre sia in ambito lavorativo che familiare, con effetti che creano allarme sociale (ad esempio, donne che si licenziano per la cura dei figli, donne retribuite meno degli uomini, donne che chiedono part time o rinunciano alle carriere...)».

MAGENTA: Festa di San Biagio

Scatta domani, sabato 3 febbraio, la Festa di San Biagio in città. Moltissimi gli appuntamenti previsti per una delle feste tradizionali più amate dai magentini e dagli abitanti dei paesi limitrofi. per il dettaglio completo degli appuntamenti che scatteranno dalla 8.30 di mattina ecco il link all'articolo completo (https://primamilanoovest.it/attualita/tutto-pronto-a-magenta-per-la-festa-di-san-biagio/)

SEDRIANO: Maratone pittrici

Continua la Maratona di Pittrici, l’esposizione organizzata dall’associazione Amici nella Cultura in collaborazione con l'associazione Pensionati Sedriano e con il patrocinio del Comune. In particolare fino a oggi, venerdì 2 febbraio 2024, sarà possibile visitare la mostra di Cinzia Vanzaghi «I ritratti delle donne: i volti dell'anima». Tutte le mostre si terranno nella sala dell’Aps in piazza della Chiesa di Sedriano dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

-Continuano le iniziative nell'ambito del bando Restiamo Insieme promosso e finanziato da Regione Lombardia. Il Comune di Sedriano, che ha vinto il bando regionale, invita tutti i bimbi e i ragazzi tra i 7 e gli 11 anni a partecipare alla Giornata dello sport inclusivo che si terrà domani, sabato 3 febbraio 2024, al palazzetto dello sport di via Allende.

Si inizia alle 9 con il torneo di baskin delle classi quarte della scuola primaria, che durerà fino alle 11; dalle 11 alle 13 ci sarà invece il torneo di baskin delle classi quinte elementari. Le attività riprenderanno poi nel pomeriggio. Dalle 14 alle 15 il laboratorio di baskin aperto a tutti i ragazzi, dalle 15 alle 16 incontro di pallamano inclusiva per le classi quarte e quinte della scuola primaria e, infine, dalle 16 le attività motorie inclusive con le società sportive di Sedriano.

Tornei, incontri e laboratori saranno a cura della polisportiva oratorio San Carlo Asd di Rho in collaborazione con le associazioni sportive sedrianesi.

In adesione alla giornata dedicata all'autismo e alla diversità, gli atleti sono invitati a partecipare indossando calzini spaiati.

OSSONA: Giornata mondiale per la vita

Anche la Parrocchia di Ossona sarà tra le oltre venti del territorio del Magentino che domenica 4 febbraio 2024 parteciperanno alle iniziative per la 46esima Giornata Mondiale per la Vita.

Una mattinata dedicata alle donne in gravidanza e alle famiglie che hanno battezzato i loro figli nell’ultimo anno. A loro in particolare è infatti dedicato l’invito a partecipare alla Messa di domenica, che si terrà alle 10 nella chiesa di San Cristoforo e durante la quale sarà presente il diacono don Marco Garrini, che verrà ordinato sacerdote il prossimo giugno e che racconterà la sua testimonianza di fede ai presenti.

Al termine della funzione, sarà inoltre possibile acquistare le primule messe in vendita sul sagrato, il cui ricavato verrà devoluto al Centro Ascolto alla Vita di Magenta.

CASSINETTA: Il panettone di San Biagio

Il Panettone di San Biagio - Sabato 3 febbraio 2024 dalle ore 16 Piazza Negri. Distribuzione ad offerta libera dei panettoni offerti da bennati in occasione della festività di San Biagio, Protettore della gola. Il ricavato sarà devoluto alle associazioni cassinettesi (Croce Azzurra, Associazione Ricreativa Terza Età, Corpo Musicale San Carlo) per il finanziamento di attività sociali e di solidarietà. Si ringrazia la società cassinettese Bennati per il fattivo sostegno delle attività della comunità.

ABBIATEGRASSO:

-Gli incontri letterari di Iniziativa donna: sabato 3 febbraio 2024 alle 16 allo Spazio Ipazia con Duilio Loi presenterà «Inchiostro su pelle. Tre storie non sempre sbagliate».

-Domenica 4 febbraio, alle 10.30 nella sala consiliare del Castello Visconteo Francesco Muzzopappa presente «Sarò breve».

-Umane connessioni : Venerdì 2 febbraio 2024 alle 21 al Castello - “Un mondo pieno di talenti”: questo il titolo scelto per l'incontro con Dario Odifreddi, che contiene anche il tema dell'intera rassegna Umane Connessioni, incentrata proprio sul talento.

-Sabato 3 febbraio alle 16 in Sala consiliare Castello “Teen dating violence”: evento dedicato alla consapevolezza sulla violenza nei rapporti tra adolescenti - Prevista la presenza di relatrici qualificate ed interventi.

SAN VITTORE: Merenda insieme

Tutto pronto per «Merenda insieme», il laboratorio di cucina giunto alla sua sesta edizione.

L'evento è in programma domani, sabato, alle 15, all'oratorio. L'associazione di solidarietà familiare «Una casa per Pollicino». Per l'occasione sarà nuovamente presente il panettiere Matteo Baretta che

insegnerà ai piccoli tutti i trucchi del suo mestiere per preparare una ghiotta merenda.

RESCALDINA: Un evento per la Pro Loco

La Pro Loco di Rescaldina lancia un nuovo evento che avrà vita domenica, proprio nella sua sede proprio in sede di via Baita. L’invito, aperto a tutti, è per la mostra fotografica collettiva e la presentazione del Gruppo Fotografico Pro Loco.

«È occasione per gli appassionati di chiedere informazioni e poter entrare nel gruppo, oltre alla possibilità di tesseramento Pro Loco Rescaldina Aps che mediante la tessera del socio da la possibilità a

livello nazionale di poter accedere a diverse convenzioni» spiegano dall’associazione. La mostra verrà inaugurata domenica alle 10 e rimarrà aperta fino alle 12:30 per poi riaprire il pomeriggio dalle 15 alle 18, Un appuntamento al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Altri eventi in paese? Domani, sabato, alle 10.30 in biblioteca incontro «Tutti possiamo fare fumetto» con Spazio Ars, martedì 6 torna il gruppo di lettura in biblioteca, alle 20.45, con «50 sfumature di giallo. La letteratura gialla americana»

RESCALDINA: Ambientamoci

A Rescaldina il Comune patrocinerà una rassegna di incontri a tema ambiente, dal titolo «Ambientiamoci». Si tratta di una serie di cinque appuntamenti che partiranno questa

sera, venerdì, e si concluderanno giovedì 18 Aprile. Il primo incontro, ossia quello di oggi, sarà alle 21 alla biblioteca bomunale Lea Garofalo di via Battisti, e avrà come titolo «Paesaggio: flora, fauna e rapporto uomo-ambiente», sarà un incontro tenuto dall’ospite Raul Dal Santo che illustrerà l’evoluzione del territorio di Rescaldina (e i suoi dintorni), cercando di ricostruire la sua storia e scoprendo animali e piante che lo abitano.

Il secondo incontro sarà giovedì 22 Febbraio, si terrà, invece, nell’auditorium comunale di via Matteotti alle 21 e avrà come titolo «Città spugna: il futuro della gestione idraulica urbana» e l’ospite

che presenterà la serata sarà Alessandro Nicoloso.

Terzo incontro, che sarà sempre all’auditorium comunale alle 21, si svolgerà venerdì 1 Marzo: questa volta l’argomento trattato riguarda l’ambito dei rifiuti, infatti, il titolo dell’incontro è «Discarica di Gerenzano: la pesante eredità del miracolo economico» e sarà tenuto da Pier Angelo Gianni.

Il quarto appuntamento, che torna ad essere alla biblioteca comunale di via Battisti sarà tenuto da Gianni Riva: sarà venerdì 15 marzo, sempre alle 21, il titolo di questa serata sarà «Tecniche

agroforestali per la conservazione dei beni primari».

L’ultimo incontro che conclude il ciclo di eventi, patrocinati dal Comune di Rescaldina in collaborazione con l’associazione Amici del Rugareto, sarà in biblioteca sempre alle 21; la presentazione della

serata toccherà nuovamente a Gianni Riva e il tema sarà «Clima e leggi della termodinamica», volto a spiegare i pericoli ai quali va incontro il mondo favorendo il surriscaldamento globale. Serate all’insegna dell’ambiente e dell’attuale, rivolte a tutti.

NERVIANO: In paese arrivano i mostri!

Domenica, alle 16, nell'oratorio della Parrocchia Santo Stefano, sarà messo in scena lo spettacolo «Monsters in Nerviano». Sul palco ci saranno degli attori davvero speciali. L’evento è proposto dalla compagnia teatrale «I Sottopalco» per un evento che vede uniti la compagnia, la Comunità pastorale San fermo e Arcobaleno Rho Odv. Lo spettacolo, benefico, scritto e prodotto proprio dall'associazione rhodense, è liberamente ispirato al film di animazione Monster & Co, e vedrà proprio i ragazzi dell’Odv

interpretare lo spettacolo.

LEGNANO: «Alessandro Manzoni, il letterato che unificò un popolo attraverso la lingua»

A 150 anni dalla morte, il grande scrittore, poeta e drammaturgo milanese, autore del celeberrimo romanzo «I promessi sposi», sarà l’oggetto di una conferenza promossa dalla Società Arte e storia.

L’appuntamento è fissato per stasera, venerdì, alle 21, al Centro culturale San Magno di piazza San Magno 10. In qualità di relatrice, interverrà la professoressa Rita Della Berta, ex docente dell’Istituto superiore Dell’Acqua e componente del Comitato didattico dell’Università degli anziani di Legnano e zona.

LEGNANO: Immergersi nei libri... con tutti i sensi

Un percorso sensoriale nel luogo della lettura: «Attraversare l’immaginario», in scena oggi, venerdì, dalle 21, nella biblioteca comunale di via Cavour, è una performance ideata e realizzata da Radice Timbrica Teatro che, attraverso sette installazioni, vuole accendere l’immaginazione con suggestioni letterarie e stimolando i sensi.

Gli spunti scaturiti dalle pagine di Irène Némirovsky, Leonora Carrington, Ágota Kristóf, Fleur Jaeggy, Lucy Maud Montgomery, Anna Maria Ortese, Alba de Céspedes saranno parte di un percorso che invita i partecipanti a fare un’esperienza in cui udito, tatto, vista e olfatto restituiscono il corpo vivo dei racconti. Ogni spettatore potrà scegliere autonomamente il proprio punto di vista e prendersi il proprio tempo per esplorare le stanze della biblioteca e le suggestioni custodite in esse. La performance, gratuita, inizia alle 21 e termina alle 22.30, in ciascuna stanza ciò che accade viene ripetuto ciclicamente. Ultimo ingresso alle 22.

MAGNAGO: Reading teatrale per la Giornata della memoria

Un unico appuntamento per il Giorno della Memoria e il Giorno del Ricordo. Questa sera la sala conferenze del parco Lambruschini ospiterà «Tra Memoria e Ricordo – Canti spezzati», reading teatrale in cui varie forme d'arte, quali poesia, racconto, narrazione e musica si fondono. «La Giornata della Memoria sembra non essere più una “semplice” ricorrenza, una commemorazione da celebrare più o meno stancamente», afferma l'assessore Federica Berlanda. La serata avrà inizio alle 21 e sarà a cura dell’Ecol d’Ognop di Milano.

Se cercate qualcosa fuori zona cliccate qui per gli eventi di sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 in Lombardia.