Si rinnova anche quest’anno uno degli appuntamenti invernali più attesi di Magenta: la Festa di San Biagio. In settimana infatti l’Amministrazione ha annunciato il ricco programma delle iniziative che andranno in scena nel corso della giornata di sabato 3 febbraio.

Tutto pronto a Magenta per la Festa di San Biagio

Come consuetudine ad aprire la giornata di festa saranno le bancarelle della centenaria fiera che saranno disposte per il centro cittadino dalle 8 sino alle 19. In totale le bancarelle saranno 120 ed interesseranno le vie San Biagio (con vendita di dolci, castagne e marroni), via Mazzini, piazza Liberazione, piazza Vittorio Veneto, via Garibaldi, via Lomeni e via Don Milani. In quest’ultima, nel parcheggio, ci sarà inoltre la fiera agricola con il mercato contadino a km 0 con le aziende agricole del territorio e con la presenza degli animali.

Dalle 8 alle 19 nella chiesetta di San Biagio, posta all’interno della struttura delle Canossiane, sarà esposta la reliquia del Santo e alle 7 e alle 10 ci sarà la Messa. Per l’occasione sarà possibile partecipare anche alla pesca di beneficenza.

Alle 11 in via Magna e 4 Giugno la sezione cittadina dell’Anpi terrà la commemorazione dei partigiani magentini Magna e Colombini, uccisi proprio durante la Fiera di San Biagio del 1944. Per l’occasione verrà deposto un mazzo di fiori alle lapidi e verranno letti dei brani di commemorazione.

Alle 12 è prevista la tradizionale trippa preparata da: Gruppo Alpini, Associazione Bersaglieri e Centro Pensionati Magenta, con la possibilità di asporto direttamente nelle sedi delle associazioni.

Alle 16 sul sagrato della Basilica di San Martino è attesa la benedizione dei Panettoni di San Biagio che verranno poi offerti a tutti, per i più piccoli invece sono previsti i panettoncini. In caso di maltempo la distribuzione si terrà all’oratorio San Martino.

Alle 17.30 nella sala consigliare «Mariangela Basile» è prevista la consegna delle borse di studio intitolate a Giovanni Lami. Chiuderà infine la giornata alle 21 al Centro Paolo VI lo spettacolo Gospel con Gianluca Sambataro & Rejoic Gospel Choir. L’ingresso alla manifestazione, promossa da Comune, Centro Culturale don Cesare Tragella e Avsi, sarà ad ingresso libero.

Il commento del sindaco