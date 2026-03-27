Cosa fare a Milano e provincia nel weekend? I migliori eventi

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 28 e domenica 29 marzo 2026.

ARLUNO: “DiVenerdì”

Un nuovo appuntamento con le serate culturali «DiVenerdì» è in programma stasera: relatore questa volta sarà il professor Luca Quadrio, che tratterà il tema «La poesia di Pedro Salinas». L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Arluno in collaborazione con la biblioteca comunale, si terrà alle 21 nella sala consiliare in piazza De Gasperi 7 con ingresso libero. L’obiettivo della rassegna di incontri, diventata ormai un appuntamento fisso per tanti arlunesi, è quello di promuovere il dibattito culturale, favorendo l’approfondimento e il confronto.

ARLUNO: Bimbo day

Domani, sabato, dalle 10 alle 18 con la terza edizione dell’iniziativa «Bimbo day» il parco Sant’Apollonia si trasformerà nel regno del divertimento. Una giornata interamente dedicata ai bambini fino ai 6 anni con laboratori, gonfiabili e voglia di stare insieme. L’evento, promosso dal Comune di Arluno, è totalmente gratuito. Le famiglie sono invitate a portare una coperta da stendere in terra e il cibo da picnic per trascorrere una giornata speciale all’aria aperta. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

ARLUNO: Viaggio nella Fantastica

Tornano gli spettacoli per i più piccoli organizzati dal Comune di Arluno in collaborazione con la biblioteca. Domani, sabato, alle 16 nella sala consiliare di piazza De Gasperi 7 andrà in scena «Viaggio nella Fantastica», uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Matteo Curatella: un viaggio immaginario nel luogo dove si inventano le storie. L’appuntamento, con ingresso gratuito, è rivolto ai bambini dai quattro anni in su.

MESERO: Laboratorio creativo di Pasqua

La Biblioteca di Mesero invita tutti i bambini domani, sabato, alle 10.30 a un allegro Laboratorio creativo di Pasqua: «Un’occasione speciale per dare spazio alla fantasia, creare simpatiche decorazioni pasquali e trascorrere una mattinata divertente insieme, accompagnati dallo spirito creativo di Carmen». L’attività è pensata per bambini dai 5 anni in su. Il materiale è fornito. Prenotazione obbligatoria, per informazioni e per iscriversi contattare la biblioteca.

CORBETTA: Book club

Si terrà domani, sabato, alle 10 nella sala studio della Biblioteca comunale, in piazza 25 Aprile, un nuovo appuntamento con il «Book Club», iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale per promuovere la cultura. Il libro scelto per questo mese è «Comici Spaventati Guerrieri» di Stefano Benni: ambientato in una calda estate cittadina, il testo di Benni narra, con ironia, le indagini fai-da-te di un bizzarro gruppo di detective alla scoperta di chi ha ucciso Leone, il re del quartiere e loro mito calcistico. Sarà un’occasione per gli amanti della lettura di condividere pensieri, emozioni e idee suscitate dal testo proposto. La partecipazione all’incontro è aperta a tutti, anche a chi non è iscritto al gruppo di lettura.

CORBETTA : “Game night”

Terzo appuntamento per l’iniziativa «Game Night – Sei pronto a giocare…», organizzata dalla Pro Loco in collaborazione e con il contributo del Comune di Corbetta: il ritrovo è fissato per stasera, venerdì, dalle 19.30 alle 23.30 nella sala «Corbetta di una volta» in via Cattaneo 25. Una serata all’insegna del gioco e del divertimento aperta a tutti con ingresso libero, previa prenotazione obbligatoria al numero 350.1319562, in cui sarà possibile cimentarsi in diverse attività: torneo di burraco, scacchi, freccette, magic, la ruota della fortuna, monopoli e risiko. Ai partecipanti sarà offerto un buffet. «Siamo contenti e orgogliosi della numerosa partecipazione registrata nelle prime due serate», commentano i volontari della Pro Loco.

CANEGRATE: Marzo è donna

Prima di far calare il sipario e dare appuntamento al prossimo anno, la rassegna di eventi culturali «Marzo è Donna» ha in agenda ancora alcuni importanti eventi. Dalla presentazione del libro «Racconti a dieci mani» di Concetta Pedullà, in programma oggi, venerdì, alle 21 al Polo Catarabia, a «Vai a ruota libera. L’Abc della bici», che si terrà domani, sabato, alle 14:30 alla sede delle associazioni in Piazza della Pace.

Ultimo appuntamento domenica, dalle 17, al Polo culturale Catarabia, «80 voglia di votare», sul primo voto delle donne ad oggi. Dopo la grande partecipazione al referendum, chiude la rassegna un incontro che attraversa il tempo, per riflettere proprio sul significato della partecipazione e sui diritti conquistati.

Martedi scorso, intanto,, grande partecipazione per «Baladi Moon», un’occasione speciale per riscoprire il proprio corpo, liberare energia e ritrovare benessere attraverso la magia della danza del ventre. Nella stessa giornata è andato in scena alla Sala Ratti di Legnano «Le ali della follia», un viaggio nel mondo di Alda Merini, che ha celebrato la donna attraverso l’arte e la poesia.

BUSCATE: Caccia alle uova

Avrà luogo domenica, l’edizione 2026 dell’ormai consueta «Caccia alle uova» organizzata da Associazione Genitori Tangram, Comune e Comunità Pastorale Santo Crocifisso.

L’evento, che è dedicato ai bambini della scuola materna (per i quali è richiesta la presenza di un adulto), primaria e secondaria di primo grado, si terrà alle 15 al Parco Pratone e si concluderà con premiazione e merenda all’Oratorio don Bosco.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione, che non potrà essere effettuata in loco (occorre contattare l’associazione).

VILLA CORTESE: Heart of Gaza

Domani, sabato, la sala consiliare ospiterà «HeART of Gaza», una mostra che raccoglie i disegni realizzati da bambine e bambini di Gaza.

L’iniziativa, a ingresso libero, è organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile Il Bivio e la Coop Albatros.

L’allestimento arriva sul territorio comunale dopo aver già fatto tappa in oltre centocinquanta città. L’accesso del pubblico sarà consentito alle 15, per la visione libera delle opere, fino alla chiusura prevista alle 22. L’evento viene promosso con il messaggio: «Quando lo sguardo si apre sulla verità, nulla può essere dimenticato».

Il programma entrerà nel vivo alle 17.30 con gli interventi di Michela Focchi, promotrice dell’iniziativa, Michela M., volontaria di Operazione Colomba, e Baraah Zohair Abed, ingegnera e madre di Gaza. A seguire, alle 19:30, i ragazzi del Cag Il Bivio cureranno un aperitivo condiviso. La giornata terminerà con un cineforum: alle 20.30 spazio al documentario «Jenin, Jenin» di Mohammad Bakri.

VILLA CORTESE: Dialoghi stupefacenti

Una serata per interrogarsi sui giovani. Lunedì la sala consiliare di piazza del Carroccio ospiterà un incontro sul consumo di sostanze in adolescenza.

La serata, dal titolo «Dialoghi Stupefacenti», è organizzata dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Cooperativa Albatros ed è rivolta a genitori, educatori e cittadini. L’obiettivo è riflettere sul fenomeno e rafforzare la rete educativa locale, su cui il Comune investe da oltre vent’anni con il Centri di aggregazione giovanile Il Bivio e l’Osservatorio Giovani.

Il programma inizierà alle 20:45 con l’approfondimento del dottor Leopoldo Grosso, psicologo e presidente onorario del Gruppo Abele. Alle 21:45 si aprirà il talk «Le buone pratiche di prevenzione attive nel Comune di Villa Cortese», moderato da Marco Cribioli, presidente di Albatros, con i contributi video di insegnanti, educatori e Polizia Locale. Alle 22:30 la psicologa Giulia Arcidiacono presenterà l’esperienza «Adulti Tra Pari», legata al Piano Gap di Ats Milano. L’adesione è libera e gratuita.

SAN GIORGIO SU LEGNANO: Oltre la polvere

Da domani, sabato, e fino al 28 aprile arriva in paese la mostra fotografica «Oltre la polvere», reportage artistico di immagini raccolte da Maria Grazia Cantoni in Thailandia e Cambogia.

L’evento è a cura del Circolo socio culturale Hobbisti con il patrocinio dal Comune, che spiega: «Questa esposizione di immagini in bianco&nero, dedicata ai volti ed agli sguardi dei bambini, apre la stagione delle mostre primaverili presentando un reportage di “scatti rubati tra Thailandia e Cambogia, dove la polvere della strada non riesce a coprire la luce di uno sguardo e la bellezza di gesti semplici».

La mostra si terrà nell’Atrio del municipio di San Giorgio su Legnano, in Piazza IV novembre 7, e sarà liberamente visitabile nei giorni e negli orari di apertura degli uffici comunali al pubblico.

Il circolo socio culturale Hobbisti di San Giorgio su Legnano organizza iniziative ed attività di varia natura, quali mostre ed esposizioni, corsi di formazione, letture e conferenze, concorsi ed altre ancora.

RESCALDINA: La stanza del Che bello

Weekend ricco di appuntamenti a Rescaldina. Si parte domani, sabato, con un doppio appuntamento: alle 10 all’Osteria sociale La Tela riapre la «Stanza del Che Bello!», progetto artistico con i ragazzi dell’associazione Team Down; alle 14.30 in biblioteca comunale l’incontro «Atlante delle emozioni», mentre alle 21 in auditorium comunale spazio alla musica con lo spettacolo dei «Dave Academy». Domenica, alle 15.30, in auditorium comunale l’evento «Sono nati il 21 primavera», tra musica e poesia. Giovedì alle 21 in biblioteca comunale incontro «L’aneurisma della aorta» a cura dell’Università del Benessere.

RESCALDINA: Amici del Rugareto

Una decina di volontari degli «Amici del Rugareto» ha dedicato una giornata alla manutenzione dei sentieri tra le vie Gerenzano e Landosco, intervenendo su rifiuti e ostacoli lungo il percorso. L’iniziativa, nata domenica scorsa, rientra nel progetto di cittadinanza attiva «Adotta un sentiero», ormai consolidato, che permette a cittadini volontari di prendersi cura dei boschi e dei percorsi locali con azioni concrete come pulizia, smaltimento dei rifiuti abbandonati e manutenzione dei sentieri. Domenica i volontari hanno rimosso ramaglie e rovi, raccolto due sacchi di spazzatura varia e recuperato la carcassa di una bicicletta. In una piazzola di via Gerenzano sono stati trovati numerosi sacchi di materiale abbandonato, tra cui cartongesso.

Domani, sabato, nel Rugareto torna l’open day di Nordic Walking: primo turno alle 9.30, secondo alle 11

SAN VITTORE: Caccia alle uova

Tutto pronto per la Caccia alle uova, evento rivolto ai teenagers. L’iniziativa, promossa dal Comune, è in programma domani, sabato, dalle 10, nella biblioteca di Villa Adele. Un modo curioso per celebrare insieme la Pasqua. Dopo il grande gioco, ci sarà un momento conviviale con snack, bibite e chiacchiere tra amici.

SAN VITTORE: Intervista con il fotografo

L’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Circolo87, organizza, nel il seminterrato della biblioteca comunale di Villa Adele un importante evento culturale con la presenza del fotografo specializzato in architettura Dimitri Harizanov , spesso definito come il «Fotografo Spiderman di Milano».

L’appuntamento è per martedì, alle 21.15.

NERVIANO: Via Crucis

Una serata che unirà arte e spiritualità. E’ quella in programma oggi, venerdì, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano: a proporla sarà la compagnia teatrale I Sottopalco che si esibirà nella «Via Crucis» dell’attore, in occasione della Giornata mondiale del teatro.

L’associazione Facciamo Quadrato, col, patrocinio del Comune, propone poi due serate di benessere naturale, due incontri per riscoprire semplici tecniche di benessere e riequilibrio naturale del corpo; entrambi gli incontri si svolgeranno nella sala Bergognone, con inizio alle 21: prima serata sarà quella di lunedì che avrà come tema «Schiena libera e corpo più leggero, come sciogliere le tensioni in modo naturale»: incontro teorico-pratico con esercizi di rilascio e punti di digitopressione utili per la zona cervicale e lombare.

ABBIATEGRASSO: Anniversario Città

In occasione dell’anniversario del conferimento del titolo di “Città” ad Abbiategrasso, l’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di grande valore simbolico.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo, ore 10:30, presso l’ex Convento dell’Annunciata. Durante la mattinata verranno consegnate le benemerenze a concittadini e realtà che si sono distinti per il loro contributo alla nostra società. Un appuntamento aperto a tutti, per celebrare insieme la storia e il futuro della città.

ABBIATEGRASSO: Museo agricolo

Sabato 28 marzo 2026 gita genitori e bimbi ad Albairate al Museo Agricolo: api, ghiacciaia e altro. Organizzata da FIAB ABBIATEinBICI con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso . PARTENZA: ore 14:15 Piazza Castello, Abbiategrasso e rientro alle 17 circa

GAGGIANO: TERRA E FUTURO – L’AGRICOLTURA DEL DOMANI

I Comuni di Gaggiano e Cusago sono lieti di invitarti a un incontro pubblico dedicato a un tema centrale per il settore agricolo: la valorizzazione dei prodotti e l’analisi dei prezzi lungo la filiera.

Quando? Domenica 29 marzo 2026 – ore 11:00 nella Biblioteca Comunale Aldo e Cele Daccò, Gaggiano .

Interverranno: Onorevole Isabella Tovaglieri, il consigliere regionale Maira Cacucci e il professor Alessandro Banterle.

GAGGIANO: Il caffè delle vedove

“Il caffè delle vedove: gialli d’autrice” A cura della Compagnia dei Gelosi

Domenica 29 marzo dalle 18.00 alle 19.00 all’ Auditorium comunale.

Un reading letterario dedicato alla scrittura al femminile, tra mistero e narrazione, per un pomeriggio di cultura e condivisione. Ingresso gratuito.

Cassinetta di Lugagnano: 𝙂𝙍𝘼𝙉𝘿𝙀 𝘾𝙊𝙉𝘾𝙀𝙍𝙏𝙊 𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙈𝙀𝙉𝙄𝘾𝘼 𝘿𝙀𝙇𝙇𝙀 𝙋𝘼𝙇𝙈𝙀

Domenica 29 marzo, alle ore 17.00

Chiesa di Santa Maria Nascente e Sant’Antonio Abate

Giovan Battista Pergolesi

𝗦𝗧𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗥

per soprano, alto e orchestra d’archi

Haydn Joseph

𝗟𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

Sinfonia No.26 in Re minore

Ensemble Hornpipe

Soprano: Agnes Parlange

Alto: Annalisa Dossi

Direttore: Kirill Vishnyakov Portaluppi

CISLIANO: Liberty soul

Sabato 28 marzo alle 21 all’Auditorium A. Magenti di Cisliano

LIBERTY’S SOUL in concerto. Ingresso a offerta libera, il ricavato sarà devoluto all’Hospice di Abbiategrasso