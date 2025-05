Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 24 e domenica 25 maggio 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 24 e domenica 25 maggio 2025.

LEGNANO - Pomeriggio di scacchi e gelato

Sabato 24 maggio Villa Cortese si prepara ad accogliere un'iniziativa dedicata agli appassionati di strategia e a chi desidera scoprire un nuovo passatempo. A partire dalle 14.30, al Bar Rabbolini di via Speroni, si terrà il «Pomeriggio di scacchi e gelato». L'evento è frutto della collaborazione tra il bar, l'associazione sportiva dilettantistica Scacchi Famiglia Legnanese e il Comune di Villa Cortese. I partecipanti potranno imparare o approfondire la conoscenza del gioco degli scacchi in un contesto conviviale.

MAGNAGO - Concerto "Paese del sorriso"

Il corpo musicale Santa Cecilia di Magnago sarà protagonista del concerto «Magnago: Il Paese del Sorriso – Un viaggio musicale dal cuore dell’Europa fino alla nostra piazza».

L'appuntamento è fissato per le 21, sul sagrato della Chiesa di San Michele Arcangelo.

La banda cittadina, con il soprano Barbara Pariani e il tenore Matteo Papotti, delizierà il pubblico con polke, marce e celebri arie d’operetta.

L'Associazione culturale Tessere curerà il filo narrativo con letture, immagini e parole suggestive.

DAIRAGO - Festa dello sport

L'Oratorio San Tarcisio sarà teatro di un pomeriggio di sport e convivialità. Pomeriggio che partirà alle 15.30 quando entrerà nel vivo la tradizionale Festa dello Sport, organizzata dalle associazioni sportive del paese e dal Comune.

Per i presenti sarà l’occasione per conoscere tutte le realtà sportive che operano sul territorio dairaghese, provare nuove attività e divertirsi insieme in modo sano.

SAN GIORGIO SU LEGNANO - Bicipace

In piazza Mazzini alle 9.50, ci sarà il via di Bicipace, la più importante manifestazione in bicicletta della Lombardia giunta alla 41esima edizione.

La giornata inizierà al mattino con le tradizionali pedalate in partenza da diversi comuni, accompagnate dal supporto tecnico della ciclofficina ambulante RiCiclO di Legnano. Il pomeriggio sarà dedicato ad attività per tutte le età: animazione, giochi, laboratori, letture animate, scambio di talee e laboratori.

LEGNANO - Il palio

Tutto pronto in città per il Palio 2025 che avrà nella giornata di domenica prossima l’apice delle celebrazioni. Il programma della giornata è pronto e lo riportiamo di seguito:

Ore 10.00

Piazza San Magno

Santa Messa sul Carroccio, seguita dalla Investitura religiosa dei Capitani e dalle benedizione dei cavalli e dei fantini che correranno il Palio.

Ore 14.30

Piazza Carroccio

Partenza sfilata storica: oltre 1000 figuranti in abiti che riproducono fedelmente gli originali del XII secolo. Della sfilata fanno parte anche il Carroccio, trainato da sei buoi bianchi e la Compagnia della Morte, guidata dalla leggendaria figura di Alberto da Giussano, che fu alla testa del gruppo di armati protagonisti della Battaglia del 29 maggio 1176 in cui difesero strenuamente il Carroccio.

Ore 15.30

Campo sportivo G. Mari

Sfilata storica, onori al Carroccio, carica della Compagnia della Morte e Palio delle Contrade.

Qui le informazioni per acquistare i biglietti del Palio: https://www.paliodilegnano.it/info-biglietti/

LEGNANO - Festa medievale

La seconda edizione della Festa Medievale, domenica 25 maggio arricchirà ulteriormente l’atmosfera già magica del Palio. La sfilata storica, la Carica della Compagnia della Morte e gli Onori al Carroccio, che culminano nella corsa ippica allo Stadio G. Mari, si fonderanno, infatti, con un villaggio medievale allestito al Parco Falcone Borsellino, tra antichi mestieri, spettacoli e attività per tutte le età. La Festa Medievale, organizzata dalla Fondazione Palio, trasporta grandi e piccini in un viaggio nel tempo, tra profumi di pane, clangore di incudini e il volo di rapaci.

Villaggio medievale per tutti

Dalle 10:00, il Parco Falcone Borsellino si trasforma in un angolo del XII secolo. Bancarelle in stile medievale offrono prodotti artigianali, mentre ambientazioni curate rievocano la vita delle contrade e dei cavalieri. La Festa, integrata con il Palio, amplifica l’atmosfera storica, coinvolgendo il pubblico con attività interattive e spettacoli. È un’occasione per vivere lo spirito di Legnano, dove tradizione e passione si incontrano in un’esperienza unica.

Battaglie medievali per i più piccoli

Un momento clou è la rievocazione in costume della Battaglia di Legnano, pensata per i bambini. I piccoli partecipanti, guidati da figuranti, interpreteranno le forze del Carroccio contro il “terribile Barbarossa”, in un gioco che unisce divertimento e apprendimento. Nel 2024, questa attività ha coinvolto 300 giovanissimi, premiati con un buono-gelato, e nel 2025 promette di essere ancora più emozionante, avvicinando i bambini alla storia locale in modo giocoso e memorabile. E, ancora, ci saranno i Falconieri e gli antichi mestieri: insomma, una domenica da non perdere dentro e fuori lo stadio Mari.

LEGNANO - Annulli filatelici speciali

Poste italiane parteciperà alle celebrazioni per l’849esimo anniversario della storica Battaglia di Legnano con due speciali annulli filatelici. L’iniziativa, curata dalla Famiglia Legnanese e dalla Fondazione Palio di Legnano con l’obiettivo di mantenere un duraturo ricordo dell’evento di rievocazione storica, si svolgerà nella sede dell’associazione in via Matteotti 3 e in municipio, dove saranno allestite due postazioni nelle quali sarà possibile richiedere l’annullo. Per la ricorrenza è stata approntata una serie di tre cartoline a tiratura limitata».

Gli annulli, nel formato tondo e in quello ovale orizzontale, rievocano la storica gara tra contrade. I timbri figurati, dopo l’utilizzo nella giornata del Palio, saranno disponibili allo sportello filatelico di Legnano, in via Palestro 30, per i sessanta giorni successivi per poi essere depositati al Museo storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

LEGNANO - esposizione di elementi storici del palio

Una collezione unica al mondo mette a disposizione alcuni dei suoi rari pezzi di epoca medievale per omaggiare il Palio di Legnano e la storia della Battaglia del 1176. Nasce così l’idea di esporre a Legnano, in occasione del Palio, una piccola mostra che possa raccontare il mondo del cavallo ai tempi di Alberto da Giussano. Quest’anno, grazie a Fondazione Palio e al suo neopresidente Luca Roveda e alla Famiglia Legnanese che ha accolto con entusiasmo la proposta, la passione per i cavalli, lo studio e la ricerca di un collezionista di Lugano che in oltre 60 anni ha raccolto tutto ciò che racconta la storia del cavallo nei 2000 anni prima e dopo Cristo, approda a Legnano.

Staffe, speroni e morsi di epoca medievale: sono alcuni degli oggetti in mostra in Sala Caironi da domenica 25 maggio all’1 giugno. Un’esposizione speciale che è solo una piccola parte della prestigiosa Collezione di Claudio Giannelli. Fondazione Palio e Famiglia Legnanese offrono così la possibilità al pubblico di ammirare pezzi unici, per un tuffo nel passato di altissimo livello culturale. Tra i pezzi più interessanti, spicca l’eperon d’or (sperone dorato), ovvero un rarissimo sperone in ferro dorato, simbolo della cavalleria, calzato al cavaliere in occasione della cerimonia dell’investitura, inoltre triboli, ferri di cavallo, morsi e alcuni rari esempi di preziose staffe medievali.

La mostra sarà allestita in Villa Jucker (via Matteotti 3) e sarà aperta domenica 25 maggio dalle 11.30 alle 18.30, con inaugurazione alle 12.30; lunedì 26 e martedì 27 maggio dalle 15.30 alle 18.30, mercoledì 28 maggio dalle 15 alle 17, giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 maggio dalle 15.30 alle 18.30, domenica 1 giugno dalle 11.30 alle 18.30. Ingresso libero.

MAGENTA - Festa della Città di Magenta

Fervono i preparativi per la prima edizione della Festa della Città di Magenta. Nuovo appuntamento che celebra l’assegnazione a Magenta del titolo di Città il 25 maggio del 1947.

Si parte con gli eventi previsti per entrambe le giornate del weekend di sabato 24 e domenica 25 maggio, cioè il ritorno in piazza Liberazione dalle 9 alle 18 di «Curiosità a Magenta» e l’iniziativa di promozione delle tradizioni e dei prodotti tipici mediterranei nella tensostruttura di piazza Mercato. Alle 10.30 di sabato invece appuntamento in biblioteca con un nuovo appuntamento della rassegna Maggio dei libri, mentre alle 21 è previsto al Teatro Lirico lo spettacolo gratuito «Lo Spiegone di Eliza G».

Sarà però domenica il vero clou della due giorni in quella che ancora per poco si chiamerà piazza Mercato. Sì perché alle 15.30 l’area verrà ufficialmente intitolata ad Arrigo VII di Lussemburgo, l’imperatore del Sacro Romano Impero che nel 1310 concesse a Magenta la dignità di borgo con il privilegio di istituire un mercato cittadino.

La giornata si chiuderà poi con un’esibizione di auto d’epoca nell’ormai ex piazza Mercato e soprattutto con lo spettacolo degli sbandieratori di Alba, che giungeranno in città per esibirsi dalle 16 alle 17 in piazza Liberazione e sfilare per le vie del centro cittadino.

MAGENTA - Svelamento del maxi poster di Santa Gianna Beretta Molla

Importanti novità per la casa sponsale di Santa Gianna Beretta Molla a Pontenuovo.

Sulla facciata dell’immobile, oggi in fase di recupero dopo decenni di abbandono, verrà infatti inaugurato questa domenica, 25 maggio, un maxi poster da quattro metri di altezza per 2,8 metri di larghezza con il volto di santa Gianna. Un’iniziativa volta a focalizzare l’attenzione dei fedeli sulla testimonianza di fede della donna in vista del futuro ripristino della casa come sede dell’Osservatorio internazionale di medicina perinatale, voluta dall’Associazione difendere la vita con Maria.

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 17.15 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Pontenuovo, con la recita dei vespri; dopodiché si trasferirà al vicino cantiere sulla via Novara, dover avverrà lo svelamento del poster, con la benedizione del parroco di Magenta don Federico Papini e i saluti istituzionali dell’Amministrazione comunale.

MAGENTA - È Primavera Festa a Non di Solo Pane

Anche Non di Solo Pane si prepara a celebrare la bella stagione e lo fa con la «Primavera Festa» che si terrà domani, sabato 24 maggio a partire dalle 15.30 nel refettorio di via Moncenisio 29.

Pomeriggio dedicato ai più piccoli con il truccabimbi e soprattutto con la caccia al tesoro con merenda prevista dalle 16 per bambini dai 4 anni in su. Il costo dell’iniziativa è di 8 euro per l’iscrizione di un bambino, 20 euro per un gruppo di tre e 30 euro per un gruppo di cinque bambini.

Alle 19 sarà invece il turno degli adulti con la Cena floreale su prenotazione; diversi i menù tra cui scegliere, compreso quello veg, al costo di 12 euro (10 per i soci Non di Solo Pane).

Alle 21 sarà invece la volta del Bloomchella, il dj set con musica anni 2000 e 2010 che allieterà gli ospiti fino a tarda serata. Per informazioni o prenotazioni telefonare ai numeri 375 684 9192 o 349 005 7754, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@nondisolopanemagenta.it

Il denaro ricavato sarà utilizzato per i costi di organizzazione delle iniziative e per sostenere le attività dell’associazione.

GAGGIANO - Rock n Birra il torneo di calcio dei Superhabily

Il gruppo Rock'n Birra, la Piduns e Superhabily aspettano tutti domani, sabato 24 maggio, per una giornata di festa in ricordo di Augusto Conti. Si partirà al mattino con il "Memorial Augusto Conti" Torneo di calcio a 5 per disabili e si andrà avanti fino a notte tarda con musica dal vivo e buon cibo. La cucina sarà attiva a partire dall’ora di pranzo. Il ricavato andrà a sostenere le associazioni La Piduns e Superhabily di cui Conti è stato fondatore e presidente.

BOFFALORA SOPRA TICINO - Un miglio sul naviglio

Si terrà stasera, venerdì, l’evento benefico «Un Miglio sul Naviglio», organizzato dalla San Vincenzo De Paoli – Consiglio centrale Rho Magenta, in collaborazione con i Comuni di Boffalora sopra Ticino e Bernate Ticino. La manifestazione prevede una camminata lungo il Naviglio Grande, con partenza alle 20 da piazza 4 Giugno a Boffalora. Dopo il saluto delle autorità, i partecipanti percorreranno il suggestivo tratto che collega Boffalora a Bernate Ticino, dove l’arrivo è previsto intorno alle 21 alla Canonica. Qui sarà allestito un buffet e seguirà una visita guidata alla scoperta dei tesori d’arte della Canonica: chiostro, chiesa, cripta, sale e loggiato.

CORBETTA - Insieme al cinema

Nuovo appuntamento di «Insieme al cinema», la rassegna cinematografica corbettese, con ingresso libero, proposta dal circolo Acli «G. Lazzati» e altre associazioni cattoliche di Corbetta insieme alle parrocchie San Vittore martire e San Vincenzo. Proiezioni di film per stare assieme, riflettere e confrontarsi. Questa sera, venerdì, alle 21 nella Sala del Centenario in piazza Canonica 5 sarà proiettato «Perfect days», un film di Wim Wenders. Una serata speciale intitolata «Quando il cinema narra il lavoro».

CORBETTA - Festa delle leve

Domani, sabato, Corbetta accoglierà l’undicesima edizione della «Festa delle leve e delle bandiere», tradizione che unisce musica, amicizia e ricordi di gioventù e che si rinnova ogni cinque anni dal 1975. L’evento è organizzato dal Corpo Filarmonico G. Donizetti Aps in collaborazione con il Comune di Corbetta. Il programma prevede la sfilata delle bandiere a partire dalle 15: le leve sfileranno accompagnate da diverse bande musicali lungo le vie del centro. Alle 16, in piazza del Popolo, si terrà l’esecuzione dell’Inno di Mameli seguita da un concerto, momento centrale della manifestazione. La festa proseguirà in serata con «Generazioni a tavola», una cena aperta a tutta la cittadinanza su prenotazione, pensata per unire le diverse generazioni in un clima di festa e condivisione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bandacorbetta.it.

CORBETTA - Giornata senz'auto

Strade e piazze del centro cittadino saranno chiuse al traffico domenica per dare spazio ai bambini e agli adulti che vorranno giocare, creare, cantare e ballare insieme nella 27esima edizione della «Giornata senz’auto», promossa dall’associazione La Città dei bambini di Corbetta con il patrocinio del Comune. Dalle 15 alle 18 sport, giochi, laboratori, musica e intrattenimenti coinvolgeranno bambini e adulti, trasformando Corbetta in un grande spazio ludico e creativo. L’iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di vivere la città in modo più sostenibile e a misura di bambino. Per l’occasione saranno anche allestite due mostre nel salone Don Sacchi in piazza Canonica: una con miniature e altre opere realizzate dai ragazzi dell’Istituto comprensivo Aldo Moro con il Museo del legno e una di disegni sul negozio amico dei bambini. Ospiti speciali «Anime in connessione» del liceo artistico Einaudi di Magenta.

CORBETTA - «Santelle – Tesori di fede e bellezza»

È stata inaugurata venerdì 16 maggio alle 21 nella sala Grassi del Palazzo comunale la mostra «Santelle – Tesori di fede e bellezza», organizzata dall’Associazione culturale «Le Matite colorate» in collaborazione con il Comune. «L'esposizione ha celebrato le edicole sacre locali, note anche come santelle, attraverso una selezione di fotografie storiche e contemporanee, offrendo uno spunto di riflessione sulla devozione popolare e sull'identità culturale del territorio – spiega il presidente Roberto Oldani - L'inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e appassionati di storia locale. L'evento ha suscitato grande interesse, dimostrando l'importanza di queste piccole ma significative testimonianze di fede e tradizione nella comunità corbettese».

L’allestimento sarà ancora visitabile questo weekend: sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 nella sala Gentileschi, in via Cattaneo 25. «La mostra sulle santelle corbettesi è un viaggio unico tra arte, fede e cultura. Ricordare e preservare per il futuro: questa è la missione che ci siamo proposti quest'anno e la partecipazione di tanti corbettesi e non ci ha fatto comprendere come le storie del nostro paese siano storie del cuore», afferma Andrea Balzarotti, che insieme a Laura Teresa Agnesotti, Luciana Cislaghi e Luciano Redaelli è stato tra i relatori dell’incontro di presentazione.

OSSONA - Auto tuning

Domenica 25 maggio all'oratorio San Luigi, in via Francesco Baracca 13, si terrà un raduno di beneficenza di auto tuning e non solo, con premi in diverse categorie e divertimento garantito per tutti gli appassionati di motori. Le iscrizioni sono aperte dalle 10 alle 14.30, con un costo di 5 euro per espositori e 10 euro per tutte le categorie. L'ingresso per i visitatori è gratuito. Ci sarà la possibilità di mangiare in oratorio grazie al servizio ristoro (bar e cucina), aperto a tutti. Per informazioni e iscrizioni: Tony 333.14279684; Diego 340.5806958.

VANZAGHELLO - Festa patronale

Al via la Festa patronale. La comunità vanzaghellese è pronta a vivere tre giornate di iniziative, attività e momenti per ritrovarsi e stare insieme. Si comincia domani, sabato: dalle 18 fino a mezzanotte «Sagra della Lüganiga & Street food» in oratorio, raduno Truck in via Roma, banco di beneficenza, ruota panoramica, parco giochi gonfiabili e hobbisti; inoltre alle 20.30 concerto del Corpo Bandistico Vanzaghellese diretto dal maestro Davide Casafina.

Domenica per tutta la giornata trenino turistico per le vie del paese, alle 10 messa solenne e inaugurazione della chiesa parrocchiale restaurata, con processione dalla chiesa di San Rocco e al termine brindisi e sorpresa. Dalle 11.30 a mezzanotte «Sagra della Lüganiga & Street food», raduno Truck e 500 d’epoca in via Roma e piazza Sant’Ambrogio, banco di beneficenza, ruota panoramica, parco giochi gonfiabili, hobbisti. Alle 12 Benedizione delle biciclette in piazza Sant’Ambrogio; nel pomeriggio torneo di Burraco in collaborazione con il Csa Vanzaghello; alle 19.30 processione mariana con la statua della Madonna Incoronata; alle 21 «Altrimenti… in tournee! Bud Spencer & Terence Hill Tribute», a cura di Dune Buggy Band; infine alle 22.15 fuochi artificiali.

Lunedì dalle 11 a mezzanotte ancora sagra, bancarelle e divertimenti; alle 21 intrattenimento musicale a cura de La Locanda delle Ipotesi e per tutta la giornata tradizionale «Fiera delle merci». Per tutte le serate è consigliata la prenotazione tramite messaggio al 347.7146238 o via mail a segreteria@parrocchiavanzaghello.it.