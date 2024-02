Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024

MAGENTA: I Pantakin da Venezia

In occasione del Carnevale, Magenta ospiterà domani, sabato 17 febbraio, in Piazza Liberazione i PTK – Pantakin da Venezia, compagnia di teatro popolare che mantiene viva la tradizione della Commedia dell’Arte e del teatro di maschera. Appuntamento alle ore 17 con lo spettacolo, gratuito per il pubblico, «Venezia in pillole». Alle 15.30 invece sul sagrato della Basilica San Martino ci sarà la tradizionale festa in maschera con gli oratori.

CORBETTA: Festa di Carnevale

Anche Corbetta festeggia il Carnevale con l'iniziativa promossa da Pro Loco e Comune. Si parte dalle 15.15 con il ritrovo in piazza I Maggio con Cristina e Giorgio. Il tempo di aspettare tutti e poi dalle 15.30 partirà il primo gruppo che sfilerà in maschera per le vie della città. Alle 17.30 infine è previsto il ritorno in piazza I Maggio di tutti i gruppi per l’attesa cerimonia di chiusura con musica e le premiazioni che chiuderanno così definitivamente la grande sfilata carnevalesca corbettese.

ARLUNO: La sfilata di Carnevale

Gli arlunesi si preparano a vivere un weekend di Carnevale ricco di attività, divertimenti e, ovviamente, scherzi e dolciumi rigorosamente in maschera.

Si inizia oggi, venerdì 16 febbraio, con il Carnevale dell’Oratorio Sacro Cuore, che ha in programma per grandi e piccini una festa in maschera per bambini e ragazzi.

Domani, sabato 17 febbraio, gli arlunesi sono invece invitati al carnevale organizzato dall’assessorato alla Cultura e alla Biblioteca, che ha in programma lo spettacolo comico «A tutto colore», il laboratorio «Il piccolo circo», baby dance e balli di gruppo per scatenarsi e tanti divertimenti creativi per tutti.

-Anche quest’anno ad Arluno viene promossa l’iniziativa «M'illumino di meno», che mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema del riciclo e del risparmio di energia, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi, riutilizzare i materiali, recuperare energia e rigenerarla. L’iniziativa prenderà vita oggi, venerdì 16 febbraio, alle 18.30, quando tutti i cittadini sono invitati a riunirsi davanti al municipio per spegnerne le luci. Come simpatico incentivo, i partecipanti sono esortati a presentarsi con un copricapo realizzato con del materiale riciclato. Durante l’evento verranno premiate le creazioni più ingegnose.

SEDRIANO: La festa di Carnevale

Tutto pronto per il Carnevale a Sedriano. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’oratorio San Luigi e la Pro loco, è stato organizzato per il pomeriggio di domani, sabato 17 febbraio, e si inserisce nel bando regionale Restiamo Insieme. Il ritrovo è previsto per le 14 in piazza Mercato, da dove partirà il corteo che si snoderà per le vie di Sedriano. Saranno presenti anche «Inbolla! di Wanda Circus», il Fachiro comico dei Fratelli Meraviglia e il Corpo musicale Sedrianese. Previste anche esibizioni di hip hop della Just Dance School con i ragazzi della scuola Luigi Pirandello. Ma queste sono solo alcune delle novità per il Carnevale 2024. Infatti gli organizzatori hanno pensato di tornare a rispolverare i rioni, i loro colori e il loro conseguente sentimento di appartenenza. Ricordiamo infatti che Sedriano e Roveda sono divisi in 7 rioni: San Massimo, della Chiesa, del Mercato, del Raja, dell’Acquedotto, degli Eroi e Borromeo.

BAREGGIO: Happy Birds day

Parrocchia, Comuni e associazioni (Usob Asd, La Corte, Smile e Pro loco) unite per organizzare il Carnevale 2024 «Happy BirdsDay». Oggi, venerdì 16 febbraio, alle 16 con il film per ragazzi al Cineteatro San Luigi. Ma il clou della festa sarà domani, sabato 17 febbraio. Il ritrovo per la sfilata in maschera è previsto per le 14 in via Vittorio Veneto. Sfilata che poi proseguirà nelle vie Sant'Anna, Benedetto Croce, Varese, Roma, Girotti, Matteotti e arriverà in piazza Cavour. Alle 15.30 si procederà poi con il concerto della HBH Band, seguirà la premiazione del disegno più bello e della maschera più bella nelle seguenti categorie: infanzia, primaria, coppia e adulto.

In caso di pioggia il ritrovo è alle 15.30 all'oratorio San Martino.

ABBIATEGRASSO: Carnevale Sanpietrino

Domenica 18 febbraio, all’ex convento dell’Annunciata, si terrà lo spettacolo teatrale “Open” a cura della compagnia teatrale ATIR teatro. Lo spettacolo è dedicato alla figura ed alle vicende sportive ed umane del tennista Andre Agassi. L’appuntamento è per le 21 e l’ingresso è libero e gratuito.

-Carnevale Sanpietrino- Eccoci pronti al 38° CARNEVALE SANPIETRINO! Sabato 17 febbraio 2024. Per il centro sfileranno i carri allegorici e vi aspettano ben 2 passerelle per le maschere: Venerdì 16 per i bambini più piccoli dell'asilo presso Galleria Mirabello, Sabato 17 per tutti in Piazza San Pietro per il Trofeo Augusto Rosetta!

-Artigiani del gusto edizione Carnevale. Week end per golosi in città sabato 17 e domenica 18 febbraio al Castello di Abbiategrasso quando arriva la rassegna: Artigiani del gusto edizione Carnevale. Esposizione e vendita di prodotti enogastronomici, degustazioni gratuite, laboratori didattici ed allestimenti a tema Carnevale. Rassegna nazionale di mestieri e prodotti artigiani nel campo enogastronomico, della cucina e della tavola, bontà salute e benessere. I profumi del carnevale tra gli espositori che accoglieranno i visitatori nella giornata di sabato e domenica dalle 10 alle 20. Ingresso gratuito.

GAGGIANO: Sfilata mascherata

Pro Loco di Gaggiano in occasione del Carnevale Ambrosiano, organizza una sfilata mascherata per le vie del paese con arrivo in oratorio. Sabato 17 febbraio - h.14 Ritrovo in Piazza Salvo D'Acquisto e partenza della sfilata, con l'accompagnamento del Corpo Musicale Gaggiano 1854-

CUSAGO: Gara podistica

Gara podistica tra le vie di Cusago. Domenica mattina, 18 febbraio dalle 9 alle 12.30 circa, qualche disagio per i cittadini. Alcune strade del Comune saranno chiuse per permettere lo svolgimento della competizione. All’interno del centro storico transiteranno i podisti della diciannovesima edizione della gara podistica «Mezza del Castello».

ROSATE: Sfilata di Carnevale

Sabato 17 febbraio dalle ore 14.30 piazza V. Veneto Sfilata di Carnevale per le vie del paese con la partecipazione del corpo bandistico di Rosate e gruppo folkloristico boliviano San simon Sucre, in oratorio dalle ore 15.00 frittelle.

ALBAIRATE: Carnevale a tutto cinema

Sabato 17 febbraio dalle 14 alle 18 in piazza Paolo VI. Un pomeriggio di svago e divertimento organizzato con la collaborazione di Pro Loco, con giochi e attrazioni gonfiabili, una sfera gigante per selfie, il laboratorio creativo “Costruisci la tua mascherina", animazione, baby dance e sculture di palloncini! Protagonisti bambini, ragazzi e famiglie che con le loro maschere faranno rivivere i più celebri personaggi di film, cartoon e serie TV. A seguire, una golosa merenda per tutti con zucchero filato. Alle ore 16.30 si terrà la sfilata di tutte le maschere e la premiazione del gruppo (coppia, famiglia, classe) con il costume più originale.

Turbigo

Il Carnevale arriva anche a Turbigo: domani, sabato, a partire dalle 13.30, tutti i bambini (e non solo) si scateneranno festeggiando il Carnevale organizzato come sempre dalla Pro Loco. Il ritrovo sarà al numero 22 di via Allea Comunale (e non in Piazza Madonna della Luna), dove la Pro Loco presente sul posto distribuirà a tutti (e gratuitamente) chiacchiere e frittelle.

Sarà quindi un’altra ottima occasione per i più piccoli di sfoggiare la loro maschera più bella, ma all’appuntamento faranno festa ovviamente anche i più grandi che parteciperanno all’evento.

BUSCATE

Domani tutti in maschera in Piazza San Mauro, da cui alle 15 partirà la tradizionale sfilata di Carnevale, che quest’anno avrà come tema le favole. L’allegro corteo sarà scortato per le vie del paese dalla Protezione Civile, mentre la Banda Santa Cecilia lo accompagnerà con la sua musica fino all’arrivo al Centro Gioventù Don Bosco, dove i presenti potranno passare tutti insieme, tra chiacchiere e intrattenimento, un pomeriggio all’insegna dell’allegria e del divertimento, durante il quale verranno anche premiate le maschere migliori e più originali.

NERVIANO: Il Carnevale in paese

Tutto pronto per il Carnevale anche a Nerviano. L'appuntamento è per domani, sabato con il maxi evento promosso dalla Comunità pastorale San Fermo, gli oratorio e l'associazione Facciamo quadrato col patrocinio del Comune: ritrovo alle 14.30 a Maria Madre della Chiesa (in via Dei Boschi) per gli oratori Santo Stefano e Maria Madre e in via Cadorna per quelli di Sant'Ilario e Garbatola, alle 15 partenza delle sfilate, alle 15.30 arrivo in Piazza Italia con animazione, musica, chiacchiere e giochi per tutti.

RESCALDINA: Carnevale

Buona la prima per il di Carnevale in paese. La prima festa, organizzata dal Comune, in collaborazione con la Parrocchia Santi Bernardo e Giuseppe e gli oratori di Rescalda e Rescaldina, si è svolta: la cittadinanza si è radunata in Piazza Mercato e, accompagnati dal Corpo Musicale Santa Cecilia, ha sfilato

verso il Centro giovanile Don Bosco, dove hanno potuto apprezzare: i giochi organizzati dagli animatori in maschera a tema «Fiabe e favole del Medioevo»; la merenda del pomeriggio e la compagnia dell’associazione «Gli Amici del Musical» che hanno proposto il karaoke.

L’appuntamento è ora per la seconda parte della festa di Carnevale: ci si troverà domani, sabato, alle 14, in piazza mercato a Rescalda, per sfilare, accompagnati sempre dalla banda, verso l’oratorio San Luigi e

passare un altro pomeriggio pieno di giochi e divertimento a tema Medioevo. L’evento è stato realizzato nell’ambito dell’iniziativa «Restiamo Insieme» promossa e finanziata da Regione Lombardia.

CERRO MAGGIORE: Il Carnevale

E' entrato nel vivo il Carnevale. Sabato pomeriggio grande successo per «Ma che maschera maestro» proposto dal Comitato Carnevale cerrese in collaborazione con il centro don Branca: in oratorio grande

festa dedicata ai bambini. «Anche quest'anno tutti hanno potuto manifestare la loro gioia e spensieratezza e la festa ha avuto un gran successo - commentano gli organizzatori - Grazie ad Andrea, Dj Fabio, Nicoletta, Mariani del Gesu' e gli insostituibili Pierlott che hanno animato il pomeriggio. Un grazie speciale anche ai partners che ci hanno supportato in questa fantastica giornata». A Cerro ora

l'appuntamento è per domani, sabato, dalle 15 con la grande festa di Carnevale dalla piazza Moro.

Grande festa, domenica, anche a Cantalupo, con la collaborazione della parrocchia, per la classica sfilata di carri del Carnevale cantalupese: sei i carri che hanno portato l'allegria nella frazione

ossia quello di Barbie, la papera, Ritorno al futuro, Oktoberfest, Octopus (con la musica dei Beatles) e la fattoria

SAN VITTORE OLONA: Festa di Carnevale

Tutto pronto per il ritorno della festa di Carnevale in piazza Mercato. L'appuntamento è per domani, sabato: l'evento, dal nome «Il Carnevale dei ragazzi», è promosso dal Comune che torna a

proporre l'iniziativa dopo parecchi anni di assenza. In piazza ci sarà un laboratorio truccabimbi, un ritrattista-caricaturista, dei giocolieri e un mangiafuoco a cura dell'associazione I giullari

d'Italia aps. Ci sarà anche un punto ristoro con frittelle, chiacchiere e altri dolci. L'evento prenderà il via alle 14.30.

CASTANO PRIMO: Tutto pronto per il Carnevale

L’entusiasmo non mancherà, sarà quello di sempre. E la tradizione è destinata ancora una volta a ripetersi. Così si presenta ai castanesi la festa di Carnevale 2024. La manifestazione si svolgerà domani, sabato, a partire dalle 14 e avrà come ritrovo il piazzale delle scuole di via Giolitti. Alle 14.30, prenderà avvio la sfilata che culminerà in piazza Mazzini. Musica, divertimento e premiazioni: saranno questi poi i pilastri lungo cui si reggeranno i festeggiamenti. Protagonisti saranno i bambini, che con le loro famiglie avranno l’occasione di giocare, travestirsi ma anche ascoltare le note musicali proposte dalla banda Santa Cecilia. Ma il programma dell’iniziativa non si esaurirà con i momenti pomeridiani. Alle 19.30, nello scenario dell’oratorio Paolo VI, spazio alla cena di Carnevale vera e propria.

CUGGIONO: La giornata del malato

Domani la Giornata del malato: il vicario episcopale dirà Messa in ospedale

In occasione delle celebrazioni per la Giornata mondiale del malato, che ricorre l’11 febbraio di ogni anno, il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi celebrerà una messa all’ospedale di Cuggiono. L’appuntamento è fissato per domani, sabato, alle 17 nella cappellania ospedaliera intitolata a Nostra Signora del conforto.

«Non è bene che l’uomo sia solo»: è questo il messaggio lanciato da Papa Francesco per la Giornata del malato. Un invito a farsi prossimi, con passione e tenerezza, a curare il malato curando le relazioni.

ROBECCHETTO CON INDUNO: Dieci anni con la biblioteca

Domenica, a partire dalle 15, nella Biblioteca Alda Merini di via Novara si terrà il quinto compleanno della Associazione Amici della Biblioteca. Previsto un laboratorio chiamato «Dalla terra al fiore» con il Maestro Giovanni, per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, massimo 15 partecipanti, prenotazione obbligatoria. Previsto pure il concerto «Friendly in jazz» con Mirko Boles Palyground e alle 18 una lezione di ballo Swing con Linda. L’ingresso sarà libero e gratuito, seguirà aperitivo. Durante tutto il pomeriggio saranno attivi il banco prestito e la postazione tesseramento. Per informazioni e per l'iscrizione al laboratorio del Maestro Giovanni potete scrivere a amicibibliotecarobecchetto@gmail.com.

DAIRAGO: L'incontro sul Medio Oriente

La pace in Medio Oriente è possibile? Proverà a rispondere Francesco Mazzucotelli, docente di storia della Turchia e del Vicino Oriente all’Università di Pavia, alla conferenza sul tema che si terrà stasera, dalle 20.45, al Cinema Paolo VI. Attraverso un’attenta analisi della situazione mediorientale, si tenterà di delinare le prospettive possibili per il futuro di un’area tanto ricca quanto travagliata. Durante l’incontro, organizzato da ANPI Dairago e patrocinatop dall’Amministrazione comunale, interverrà anche la sindaca Paola Rolfi.

Se invece volete fare un giro fuori zona cliccate qui per scoprire gli eventi di sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024 in Lombardia.