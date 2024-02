Trovato morto nella stanza dell'hotel

Trovato morto in una stanza di hotel: tragedia a Nerviano.

Trovato morto nell'hotel

Tragedia in un hotel di Nerviano: questa mattina un uomo è stato trovato senza vita in una camera della struttura. Il fatto è accaduto la mattina di oggi, intorno alle 9. L'uomo, 62 anni, si trovava da qualche giorno in una stanza di un albergo che si affaccia lungo la statale del Sempione. Quando alcuni membri del personale hanno notato il corpo esanime, hanno subito lanciato l'allarme.

Inutili i soccorsi

Sul posto, in codice rosso, sono intervenuti l'ambulanza della Croce rossa di Legnano, l'automedica dell'ospedale, i Carabinieri della Stazione di Nerviano e i Vigili del fuoco. Per il 62enne non c'era più nulla da fare. Si tratterebbe di un gesto volontario.