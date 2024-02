19enne rapinato con un coltello e portato in banca a prelevare soldi

Rapinato con un coltello e poi portato in banca a prelevare: paura a Cerro Maggiore.

Rapinato con un coltello da tre giovanissimi

Si trovava insieme ad un amico per trascorrere una serata insieme. Poi l'arrivo di tre giovanissimi. Da qui l'incubo. E' quello vissuto l'altra sera da un 19enne nel parcheggio del centro commerciale Move In di via Turati a Cerro Maggiore. Il giovane e l'amico sono stati avvicinati dal trio, composto da un giovane di 20 anni, l'altro di 14-16 anni e un altro più alto, vestito di nero e con una bandana in testa. I tre hanno tirato fuori un coltello chiedendo di avere telefonini e portafogli. In quello del 19enne di soldi non ce n'erano così la vittima è stata costretta dai tre ad andare a prelevare in una banca vicina: i rapinatori lo hanno "scortato" fino al bancomat, da dove ha prelevato 500 euro. Ma per il ragazzo con la bandana non bastavano così ha chiesto al 19enne di prelevarne altri. Ma si era superato il limite giornaliero prelevabile. E il 19enne è stato liberato.

Le minacce al padre

Ma l'incubo non era finito. Il 19enne, tornato a casa, ha raccontato tutto al padre. Poco dopo sul cellulare dell'uomo è arrivato un messaggio e una chiamata che chiedeva di sbloccare la carta altrimenti il figlio sarebbe morto. La famiglia ha poi scoperto che uno dei malviventi era riuscito a prelevare altri 100 euro in posta prima del blocco della carta. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.