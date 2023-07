Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 15 e domenica 16 luglio 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 15 e domenica 16 luglio 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

LEGNANO: Myfouvorite songs

“My favourite songs”, il recital per piano e voce di Massimo Giuntoli è l’appuntamento del calendario “La

Bella estate 2023” in programma sabato 15 luglio alle 21.30 nel giardino del museo civico Guido

Sutermeister di corso Garibaldi. Quello di Giuntoli sarà un concerto “inclusivo”, in cui troveranno spazio le composizioni di Van Beethoven e dello Zecchino d’oro, dei Beatles e di Frank Sinatra, tanto per citare

qualcuno dei numerosissimi riferimenti musicali di cui si nutre il repertorio, e un racconto ideale fatto delle esperienze d’ascolto che hanno lasciato segni indelebili nel suo “fare musica”.

LEGNANO: Street band degli ottoni arrugginiti

Arriva a San Paolo con le note della Rusty brass band venerdì 14 luglio la “Bella Estate”, il programma di iniziative organizzato dall’Amministrazione comunale per i mesi estivi. La street band di ottoni, a partire dalle 21.30, dopo un breve giro nelle vie del quartiere si porterà nel giardino Vittime delle foibe (via Sardegna, 51), dove proporrà ritmi funk e rock, senza disdegnare le sonorità balcaniche ed esotiche né dimenticare spericolate incursioni nella tradizione classica, con l’obiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo, dalla New Orleans di Louis Armstrong alla Guca di Boban Markovic, dalla Baviera dell’Oktoberfest alla Città del Messico dei Mariachi. Ingresso libero.

ROBECCHETTO CON INDUNO: "Sogno di una notte di mezza estate"

«Sogno di una notte di mezza estate – La prevenzione è sempre di moda». Questo il titolo dell’evento speciale organizzato dall’associazione «Cuore di Donna», con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con diverse realtà locali, che si terrà domenica 16 luglio dalle 20 in paese, al parco Bambini di Mostar di Malvaglio.

RESCALDINA: Sabato del villaggio

Domani, sabato 15 luglio, sarà una giornata particolare per l’oratorio di Rescalda, quasi poetica: infatti gli organizzatori della Festa dell’uva, proporranno l’evento «Sabato del villaggio» nel quale sarà protagonista perfino Giacomo Leopardi: ma anche una cena ricca e gustosa che comprende: costata e patatine, salamelle, caprese, taglieri di salumi misti e bruschette che delizieranno i partecipanti. Dalle 19 si potrà cenare e dopo il pasto i «Mixage» intratterranno il pubblico presente con musica dal vivo e tanto divertimento, interpretando grandi classici della musica pop italiana e non.

RESCALDINA: "EcoSporTiamo"

Nasce quest'anno il nuovo evento «EcoSporTIamo», che mette insieme l'aspetto ecologico, sull'esperienza delle 7 edizioni dell'evento «Facciamo Eco», organizzato dall'associazione culturale

rescaldinese «Noi x», con lo sport che diventa protagonista, grazie all'apporto e alla competenza delle associazioni sportive dilettantistiche Bulls Rescaldina, Dragon Dojo Ju Jitsu Rescaldina e

Pallacanestro Rescaldina. L’evento si terrà da oggi, venerdì, a domenica 16, con il patrocinio del Comune di Rescaldina, al campo sportivo Bassetti di via Roma.

Oggi alle 18 aprono i Bulls con una dimostrazione di baseball dedicata alla fascia 5-12 anni; domani, sabato, alle 17.30 sarà il turno della Dragon Dojo con lezione di Ju Jitsu e Krav Maga aperta a tutti;

domenica, alle 17, spazio all’esibizione della pallacanestro categoria Scoiattoli. Chiude il ciclo sportivo verso le 18.30 un momento Speciale con Castoro Sport - Pallacanestro Special Olympics.

NERVIANO: "Estate fuori 2023"

Tutto pronto per il gran finale di «Estate fuori 2023», la rassegna estiva proposta dall'associazione «Facciamo quadrato» (che raggruppa commercianti ed imprenditori del paese) che porterà

nuovamente animazione e divertimento nel centro cittadino. L'appuntamento con la nuova festa serale è per domani, sabato 15 luglio, per un'altra Notte bianca (la terza) sempre con il patrocinio del Comune.

Per tutta la serata saranno presenti musica, punti ristoro, animazioni, giochi per bambini, hobbisti, esposizione di auto d’epoca e tante sorprese per grandi e piccini.

SAN VITTORE: «Estate a Villa Adele 2023»

La rassegna di eventi estivi promossa dall'assessorato alla Cultura che prevede tre serate nel parco della biblioteca comunale con inizio alle 21.15. Si inizia oggi, venerdì, con la serata dal titolo «Amo la radio '45

(1975-2020)» durante la quale si andrà alla scoperta del mondo delle radio, a 45 anni dalla nascita delle radio libere in Italia, con 45 canzoni che hanno segnato un'epoca alla presenza di Fabio

Cassanmagnago, Marco Festivi e Dario Gelmetti, dell'associazione «La manifattura» col progetto «Fucina Fibonaccia»; mercoledì sera sarà invece la volta del concerto blues, con la quarta edizione di «San Vittore Olona in blues»: per l'occasione arriverà in paese Nikki Hill, la celebre cantante americana che si esibirà con un vasto repertorio rock e blues.

TURBIGO: "Turbigusto"

L’evento più caldo e sentito dell’estate turbighese è finalmente arrivato: «Turbigusto» andrà in scena domani, sabato. L’attesa in paese è ormai spasmodica, stiamo parlando di un evento che è giunto alla sua 13esima edizione e che insieme al «Carton Boat» (da poco svoltosi) racchiude davvero l’essenza dell’estate turbighese. «”Turbigusto” ormai per noi è tradizione, si svolgerà sabato all’Allea

comunale - afferma il sindaco Fabrizio Allevi - Come ogni anno i commercianti porteranno le loro specialità, in Piazza Bonomi, ci sarà il piatto principale: le lasagne al cinghiale, grande novità dell’edizione 2023.

MAGENTA: Magenta summer festival

Prosegue con successo l’appuntamento con il Magenta Summer Festival organizzato dai Ragazzi di Magenta in collaborazione con Young Effect e patrocinio del Comune. L’appuntamento all’insegna della buona musica, buon cibo e tanto divertimento andrà in scena sotto alla tensostruttura di piazza Mercato. Le due associazioni hanno preparato serate di altissimo livello. Dopo la tripla esibizione di ieri dei SonoGuglielmo, Painkillers e Lost/Dari, oggi venerdì 14 luglio poi dalle 19 l’apertura di cancelli e cucina e in serata l’esibizione dei Gary Baldi Bros. Sabato 15 si partirà invece dalle 18 e in serata a far scatenare tutti i magentini e non, ci penserà tutta l’irriverenza dei Gem Boy. Domenica 16 si chiuderà poi la kermesse a partire dalle 16 con apertura cancelli, alle 17 torneo di beer pong e in serata l’esibizione di WadeLeVrai e 2llo. Per poter partecipare è possibile prenotare i tavoli collegandosi al link: https://linktr.ee/magentasummerfestival oppure chiamando il numero 3287734302.

CORBETTA: Luglio liscio con la Pro loco

Con la Pro Loco si balla tutti i week end di luglio. Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti dello scorso fine settimana, proseguirà sino alla fine del mese l’appuntamento con «Luglio liscio». L’iniziativa organizzata dall’associazione con il patrocinio del Comune si terrà in villa Pagani della Torre di piazza XXV Aprile. Si prosegue dunque domani, sabato 15 luglio, con l’energia di Davide & Nadia, per passare poi domenica 16 con le sonorità di Cini Franco.

BAREGGIO: Memorial Simone Saddi

Terzo memorial Simone Saddi. Sabato 15 luglio alle 21.45 in piazza Cavour. L'associazione culturale sarda Amedeo Nazzari e il Comune hanno organizzato il concerto dei Dik Dik. Ingresso libero

VITTUONE: BiaSed Summer Fest

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio al Parco Lincoln. Festa per la Croce Bianca. Si inizia venerdì 14 luglio alle 19 con l’apertura della festa (la cucina aprirà invece alle 19.15) e la musica di dj Davidino alle 21.

La manifestazione continuerà sabato 15 luglio con l’apertura della cucina alle 19, alle 20 ci sarà invece una dimostrazione e alle 21 la tribute band di Vasco Rossi, «Sensazione Vasco», animerà la serata con le canzoni dell’amato cantautore.

Divertimento, momenti di intrattenimento e musica anche per domenica 16 luglio, ultimo giorno di festa. Anche in questo caso la cucina aprirà alle 19, alle 21 è invece prevista l’estrazione della lotteria e alle 21.30 il concerto della cover band «Sem Giüst in Cinc».

Per informazioni e prenotazioni scrivere al numero 339.8585749 (solo messaggi Whatsapp).

ABBIATEGRASSO: “I poeti della canzone italiana”

Venerdì 14 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso Michele Fenati in concerto. Il concerto è un lungo viaggio attraverso i brani che hanno regalato perle alla canzone d’autore italiana e alla nostra cultura: da Dallaa De Gregori, da Cocciante a Gaber, da De Andrè a Paolo Conte, da Battisti a Domenico Modugno. La poesia, l’iroinia, la serietà, la leggerezza… brani che hanno reso grande la canzone italiana e che hanno unito più generazioni. La maestria vocale e la sensibilità di strumenti classici, rendono il concerto unico ed emozionante.

Ingresso libero In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex convento dell’Annunciata

ABBIATEGRASSO: "Sul far del giorno"

Sabato 15 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso. Una lettura con musica dal vivo dei racconti di Italo Calvino Voce recitante: Adriano Gilardi; sax & live electronics: Marco Castelli Tratto dai racconti del “Le Cosmicomiche” e “Ti con zero”, lettura-spettacolo ideata e interpretata dai due artisti che attraverso una felice intesa creativa hanno realizzato questo progetto, condividendo così la loro passione per Italo Calvino, in occasione del centenario della sua nascita.

Ingresso libero - In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex convento dell’Annunciata

ABBIATEGRASSO: LeThérario estivo 2023

Domenica 16 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso L’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori

* Peppino Cislaghi presenta: “STORIE DULL’ACQUA, CINQUE

STORIE COMPLICATE”;

* Giuseppe Redondi presenta: “RITORNARE A VIVERE”.

* Mariachiara Rodella presenta: “APOLOGIA DELL’AMICIZIA”

Ingresso libero

In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del Castello

CASSINETTA: "Commedia incompiuta"

Sabato 15 Luglio, ore 21:30 Parco Comunale Fabrizio De Andrè - Teatro Dei Navigli

Lo spettacolo, scritto e diretto da Luca Cairati, è un viaggio fantastico compiuto dalle Maschere della Commedia dell’Arte nel solco dei canovacci surreali di Gianni Rodari.

Ingresso libero e gratuito!

ALBAIRATE: Cinema sotto le stelle - "Il ritorno di Mary Poppins"

L'appuntamento è per sabato 15 luglio alle 21.30 in Corte Salcano (ingresso da via C. Battisti 2). Per l'occasione ci sarà anche una postazione Pop corn Vi ricordiamo che la partecipazione all'evento non richiede prenotazione ed è gratuita.

Incontro con l'autore - Domenica 16 luglio l’autore Biagio Bagini presenterà ad Albairate “Swinging Stravinsky”, un romanzo sulla nascita del jazz, edito da Oligo.

L'incontro tra il compositore russo Igor Stravinsky e il clarinettista Benny Goodman. Un viaggio da San Pietroburgo a New York. Sullo sfondo, la nascita del jazz americano. In mezzo, tra i salotti di Coco Chanel e i film dei Fratelli Marx, un coro di mille anime che hanno il volto dei balletti russi e delle prime orchestre sui battelli….

L’evento si terrà presso la Biblioteca civica “L. Germani” alle ore 21.00.

CISLIANO: Feste a tema Hawaiian bubble party

Sabato 15 luglio i ragazzi potranno ballare e divertirsi all'Hawaiian Bubble Party, sempre allo Spazio Polifunzionale di via Olmetto 2, a partire dalle ore 21.30. Dress code hawaiiano, ovviamente!