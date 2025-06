Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 14 e domenica 15 giugno 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 14 e domenica 15 giugno 2025.

MAGENTA - Corpo musicale "Concerto in villa"

Il Corpo Musicale Santa Cecilia si esibisce in Villa Castiglioni

Proseguono gli appuntamenti musicali del Giugno Magentino.

Con il «Concerto in Villa» questa volta a esibirsi per la gioia dei cittadini sarà il Corpo Musicale Santa Cecilia, che suonerà nel cortile di Villa Castiglioni a Pontevecchio con una selezione di brani sia moderni che tratti dalla tradizione operistica. Tra questi troveremo L’inno alla gioia di Ludwig Van Beethoven, Chan Chan di Compay Segundo e alcune arie dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Dirigerà il concerto il maestro Maurizio Biasibetti.

L’iniziativa musicale, a ingresso libero, è organizzata in collaborazione con Avis Magenta in occasione della Giornata mondiale del donatore. In caso di maltempo, l’evento si terrà nel salone dell’oratorio di Pontevecchio.

MAGENTA - Memorial Fabrizio Testa

A poco meno di un anno dalla sua prematura scomparsa la comunità ricorda la figura di Fabrizio Testa, indimenticato team manager del Magenta Calcio, con un torneo memorial previsto per questa domenica.

Si tratta della prima edizione del Torneo Città di Magenta, che nella cornice dello stadio comunale vedrà contrapporsi quattro diverse squadre di calcio a 7. Si parte alle 16 con la prima semifinale tra la compagine delle Forze dell’Ordine e l’Amatori Calcio Magenta, per poi proseguire alle 17 con la sfida tra Amici Calcio Magenta e le Vecchie Glorie dell’Ac Magenta. In quest’ultima squadra si segnala la presenza del sindaco Luca Del Gobbo.

Alle 18 e alle 19 sono previste infine le due finali, rispettivamente per il terzo e il quarto e per il secondo e primo posto. Alle 20 la premiazione della squadra vincitrice alla presenza di Gloria Testa, figlia di Fabrizio.

«Ringraziamo l’Ac Magenta per la collaborazione nell’organizzazione. Il torneo è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per ricordare, attraverso lo sport, un protagonista del calcio cittadino» ha commentato l'assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello. L’evento fa parte delle iniziative presenti nel programma del Giugno Magentino.

MAGENTA - Festa della cascina

È festa alla Cascina Pietrasanta per i 50 anni della Cooperativa San Rocco

La Cooperativa Agricola San Rocco festeggia i suoi primi cinquant’anni e per celebrare la ricorrenza ha deciso di condividere con tutti questo particolare momento con una grande festa alla Cascina Pietrasanta, che si terrà questa domenica in via Della Valle 8.

Numerose le iniziative previste per questo grande evento in cascina, inserito all’interno della rassegna del Giugno Magentino e che aprirà i cancelli alle 9.30 del mattino. Si parte già alle 10, con lo spettacolo di cavalli a cura del Centro Ippico Santa Teresa, per proseguire poi alle 11.30 con la Santa Messa nell’aia e la benedizione dei mezzi agricoli. Tempo un’ora e alle 12.30 arriverà il momento del saluto delle autorità e l’apertura ufficiale del pranzo in cascina.

Con il primo pomeriggio sarà la musica la protagonista della giornata. Alle 14 è infatti previsto il concerto folk con la rappresentazione storica delle mondine, mentre alle 16 tutti sono invitati alla gimkana dei trattori con premiazione alle 18.30. Si tratta, quest’ultimo, di un evento a prenotazione obbligatoria; per iscriversi telefonare al numero 347 001 3083 (Stefano).

Alla sera tornano gli angoli del buon cibo con l’aperi-zola delle 19, offerto dalla Cooperativa San Rocco, mentre alle 19.30 partirà il servizio di ristorazione con salamelle, hamburger, patatine fritte, birra e open bar fino alla chiusura. Il tutto accompagnato dalla musica delle bunladies.

Non mancheranno le attività disponibili per tutta o buona parte della giornata, tra cui i mercatini del Comitato Agricolo del Magentino. Dalle 14 saranno inoltre attivi i percorsi ludici per i bambini e i corsi di ginnastica per cani a cura dell’allevamento Angel’s Friend - Cile’s Team. Sempre per i più piccoli, dalle 15 alle 18 il Centro Ippico Santa Teresa organizzerà giri in sella ai propri pony, mentre dalle 16 chi vorrà provare l’esperienza del fattore potrà impugnare la zangola e trasformare il latte in burro.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392 4252390, oppure scrivere una mail all’indirizzo agriturismo@agricolasanrocco.it. Non resta dunque che augurare una buona domenica a chi vorrà scoprire un pezzo del nostro mondo rurale e un rappresentante del mondo agricolo magentino.

ARLUNO - Festa della birra

Tre giorni di iniziative con la festa della birra

È tutto pronto per Ghe da Beer, la prima edizione della festa della birra organizzata dall’associazione Baraonda in collaborazione con Cooperativa l’Avanguardia, Cvps, MotoClub e Atletico Arluno. L’evento si svolgerà dal 13 al 15 giugno nell’angolo tra via Certosa e via Castiglioni con birra, cibo e musica. Oggi si esibiranno i “Giovani Wannabe”, domani i “Vascombriccola” e domenica i “Fuoritempo Max”.

BAREGGIO - Teatro dei bambini

Parte domani, sabato, la rassegna «L’estate dei piccoli», teatro, gioco e magia per bimbi dai 3 anni in su nei parchi di Bareggio.L’estate per i più piccoli è servita.

Con la bella stagione quale migliore occasione che trascorrere del tempo all’aria aperta divertendosi.

Domani, sabato, alle 16.30 al Parco Arcadia primo appuntamento in calendario con Alessandro Vallin che presenta lo show «Il signor pallino».

ABBIATEGRASSO - Esopo al chiar di Viola

Sabato 14 giugno, alle 18, al Parco della Folletta di Abbiategrasso

Nell'ambito della rassegna Restate in Città

"FAVOLE DI ESOPO AL CHIAR DI VIOLA"

Con Michela Lo Preiato, musica dal vivo Kirill Vishnyakov

Luca Cairati - regia

Produzione Teatro dei Navigli

Uno spettacolo che unisce il linguaggio musicale a quello prettamente mimico. Una partitura ritmica dove corpo e musica si accordano in un duetto a tratti comico e a tratti poetico. L'intento della produzione è quelo di avvicinare il pubblico dei giovanissimi a linguaggi e ritmi inconsueti, propponendo uno spettacolo in cui la viola è padrona della scena.

Ingresso libero

In caso di pioggia l'evento si terrà presso l'Auditorium dell'ex Convento dell'annunciata

ABBIATEGRASSO - Concerto Orizzonti

Sabato 14 giugno alle 21 al Quadriportico della Basilica S. Maria Nuova

La Filrarmica di Abbiategrasso presenta:

CONCERTO DI GIUGNO “ORIZZONTI”

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI O. Schwarz

DRAGON TRAINER J. Powell

ET L'EXTRATERRESTRE J. Williams

APOLLO 11 O. Schwarz

DOCTOR WHO M. Gold

GIOVE - CORALE G. Holst

Direttore Luca Ragona

Ingresso libero

GAGGIANO - Cinema sotto le stelle

Torna il Cinema sotto le Stelle in Piazza Daccò!

Tre serate di cinema all’aperto, con ingresso gratuito, per vivere insieme la magia del grande schermo sotto il cielo d’estate!

La prima Venerdì 13 Giugno – ore 21.30 con il film Romeo e Giulietta (2024) Regia di G. Veronesi – Commedia

ROSATE - Volti di liberazione

Mostra “Volti della Liberazione” di Ivan Canu. Un viaggio visivo tra i ritratti di chi ha contribuito a ricostruire l’Italia del dopoguerra. Inaugurazione sabato 14 giugno alle 10 al Centro Civico Morosini con la presenza dell’illustratore Ivan Canu.

Tavole tratte da “L’Italia della Liberazione in 50 ritratti” di Paolo Mieli e Francesco Cundari. In esposizione fino al 31 luglio 2025. Ingresso libero!

Non perdere l’occasione di scoprire i volti e le storie che hanno costruito la nostra democrazia

SAN VITTORE - Eventi nei paesi

Domani, sabato, all’auditorium di via Boccaccio a Cerro, alle 21 andrà in scena lo spettacolo comico «Una dolce serata in allegria» per i 35 anni della Compagnia dialettale sanvittorese: la serata è proposta dalla Pro Loco di San Vittore (che è ritornata attiva dopo anni di assenza sul territorio) e da quella di Cerro e Cantalupo, con il patrocinio di entrambi i paesi (disponibili ancora gli ultimissimi biglietti e si può contattare il 339.4934581 oppure il 328.2129031) e il ricavato della serata sarà devoluto in beneficienza.

A Cerro nuovo appuntamento con la rassegna «Cerro estate 2025» che ha preso il via nel weekend appena passato: come sempre promossa dall'assessorato alla Cultura: domenica, alle 18, in via Roma, si

svolgerà l'evento Cortili aperti con apericena e musica a cura dei commercianti.

RESCALDINA - Tutto pronto per il ritorno della Paella con sangria

L'appuntamento è per domani, sabato, dalle 19.30. Il comitato Festa dell'uva di Rescalda, ripropone l'evento sul sagrato della chiesa piazza don Arioli-via Da Giussano. «Ecco il secondo grande evento

della stagione - commentano dal comitato - Dopo qualche anno di sospensione, riproponiamo la Paella sul sagrato». È consigliata la prenotazione (al 349.4593895). In caso di mal tempo la festa è la cena si sposterà in Oratorio.

Domani, sabato, alle 18.30, nella sede della Pro Loco in via Baita, «AperiBanda» insieme al Corpo musicale Santa Cecilia 1922; sempre domani, sabato, al centro sportivo di via Roma «EcoSportTiAmo-Facciamo ecologia, sport e mangiamo» con l'associazione culturale «Noi X insieme» a Bulls Rescaldina, Dragon Ju Jitsu Dojo, Pallacanestro Rescaldina; domenica, dalle 15 alle 19, al centro sportivo Bassetti, via a «Skill shake-Metti in gioco le tua abilità, un pomeriggio di giochi liberi, skate, giochi in scatola, wargames, biciclette e giochi sensoriali ma anche food.

CANEGRATE - Festa per i 130 anni

Un anniversario che merita d’essere celebrato a dovere. Il Corpo musicale cittadino di Canegrate festeggia i 130 anni dalla sua fondazione e domenica, con il patrocinio del Comune, è in

programma il 12esimo Raduno Bandistico. Prenderanno parte all’evento il Corpo Musicale san Lorenzo di Parabiago, il Corpo Musicale Santa Ceclia di Busto Garolfo e il Complesso Bandistico Città di Fidenza. Il programma inizia alle 14.30 con la sfilata delle bande per le vie di Canegrate. Alle 16, l’appuntamento è in Piazza Matteotti per le varie esibizioni. Per le 18.30 è previsto il gran finale. Le previsioni indicano sole, ad ogni modo, in caso di maltempo, il Raduno Bandistico si svolgerà ai giardino Baggina di via Garibaldi 114.

NERVIANO - Progetto Musa

Buona la prima per il progetto «Musa», serate di eventi dedicati alle arti. Protagonista la Pro Loco di Nerviano che la sera di venerdì scorso ha promosso una serata speciale nell'ex chiostro degli Olivetani.

Una prima serata dedicata a poesie scritte da Carlo Porta, dai nervianesi Piero Bosotti, Pio Cozzi, Carla Giola e Girolamo Re e lette da Sergio Parini con accompagnamento di canzoni dialettali rivedute da

Marco Bina e Francesco Musazzi. Per l'occasione è stata presentata anche una canzone inedita, musicata

da Musazzi, sulla poesia «La Curtascia» di Pio Cozzi. «La serata ha coinvolto il numeroso pubblico in una emozionante atmosfera di ricordi di persone e luoghi del nostro paese - ha commentato il presidente della Pro Loco Stelvio Rigamonti - Il loro gradimento ci ha convinto della bontà di questo progetto e raggiungere il nostro obiettivo di rendere la manifestazione annuale». La seconda serata sarà oggi, venerdì dalle ore 20, sempre nell'ex Chiostro: l’evento dialettale sarà allietato dalla band «Gente in

Comune» in un ambiente di vecchia osteria con produttori locali di birra, aperitivo nostrano e gelato

BUSCATE - Torneo di pallavolo

Sport, cibo, cultura e convivialità al centro dei prossimi eventi in paese, a cominciare dal torneo di pallavolo e calcio a 5 dell’Oratorio don Bosco: le partite di pallavolo proseguiranno mercoledì e il 25 giugno mentre quelle di calcio, che si disputeranno oggi, venerdì, il 20 e il 27 giugno e il 4 luglio.

Domenica, tornerà la «Camminarmangiando,» la camminata gastronomica a tappe che quest’anno si fermerà al Bar da Rino per un aperitivo, al Centro Gioventù don Bosco per un primo, in via Carducci per una grigliata boscosa all’angolo con via Buonarroti e al Bar Corona per un gelato: il ritrovo sarà al Parco Pratone per le 11.30. Infine, giovedì, al ristorante Scià on Martin si terrà un aperitivo letterario organizzato da Comune e gruppo Ciciàam un ciapèn in occasione dei 250 anni dalla nascita del poeta dialettale milanese Carlo Porta, che con Buscate aveva un legame speciale.