Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 12 e domenica 13 aprile 2025.

BUSTO GAROLFO - Una commedia brillante per "Storie a primavera"

È tornata per la sua seconda edizione "Storie a primavera", la rassegna teatrale proposta da Associazione NeverNemo in Sala Civica. Il calendario degli appuntamenti, tutti a ingresso libero, prevede per stasera, 11 aprile, alle 21, la commedia brillante “La madre del marito di mio figlio".

LEGNANO: Focus sul popolo curdo per il ciclo "La cultura della Pace"

Si parlerà del popolo curdo nel secondo incontro del ciclo «La cultura della Pace in un mondo di guerre» promosso dall’Amministrazione comunale. L’appuntamento è per domani, sabato, alle 17 a Palazzo Leone da Perego.

La questione curda, emersa alla fine della Prima guerra mondiale con la dissoluzione dell’Impero Ottomano e che vede questo popolo in conflitto con gli Stati in cui vive per il riconoscimento della sua identità, dei suoi diritti e della sua autodeterminazione, sarà affrontata dalla prospettiva di una soluzione, quella dell’esperienza del confederalismo democratico realizzata nel Rojava, una regione, de facto, autonoma nel Nord est della Siria.

A parlarne saranno due donne: Hazal Koyuncuer, esponente della comunità curda in Italia e attivista nell'impegno per i diritti civili che ha partecipato alla costruzione di comunità democratiche e pacifiche nel Nord della Siria, e Anna Camposampiero, attivista per la difesa dei diritti civili nel mondo dal Medio Oriente all'America Latina che è stata in particolare osservatrice elettorale alle elezioni presidenziali del 2023 nella zona curda di Mardin.

La parte conclusiva del pomeriggio sarà dedicata alla conoscenza della cultura curda attraverso balli, canti e un momento conviviale di aperitivo curdo.

L’ingresso è libero.

LEGNANO: Al via la terza biblioteca cittadina

La biblioteca civica di Legnano triplica. Oggi alle ore 16.45 in via Girardi 27B sarà inaugurata la terza sede nel quartiere Canazza all'interno dello Spazio 27B. Una nuova biblioteca, dal design moderno e funzionale, pronta ad accogliere il pubblico con tutte le proposte e i servizi coordinati alle altre due biblioteche della città: la sede centrale in via Cavour 3 e la sede del quartiere Mazzafame, in via Dei Salici 9. Alle 17.30 saranno proposte visite guidate allo Spazio 27B e animazioni. Alle 18.15 brindisi al Terzo tempo bistrò.

BUSTO GAROLFO: Pasqua rossonera nella Sala Don Besana

La Pasqua rossonera arriva in paese: 300 uova gratis ai bambini.

Il Milan Club Busto Garolfo rinnova la tradizione con la quarantunesima edizione della «Pasqua rossonera», in programma domani, sabato 12 aprile, alle 21 nella sala Don Besana della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Una serata aperta a soci, amici e simpatizzanti, pensata per vivere insieme un momento di festa e condivisione.

Sul palco due ospiti d’eccezione. Il primo è Walter Maffei, uno dei più apprezzati illusionisti italiani, noto per la raffinatezza delle sue performance e per la capacità di fondere magia, teatro e comicità in uno spettacolo coinvolgente: il suo «Gran Galà della Magia» promette di incantare grandi e piccoli. Al suo fianco, l'energia travolgente di Didi Mazzilli, volto noto del programma televisivo Colorado Cafè, che porterà in scena un numero comico ricco di gag e interazione con il pubblico, per una serata all’insegna della risata e del divertimento.

BUSTO GAROLFO: "Un'ape e un serpente per i più piccoli"

Nuovo appuntamento con "Storie a primavera", la rassegna teatrale proposta da Associazione NeverNemo. Oggi, alle 16, in Sala Civica sarà il turno di Radice Timbrica Teatro con “Un’ape e un serpente”, spettacolo per bambini dai 6 anni ispirato a un racconto tradizionale africano. L'ingresso è libero.

LEGNANO: Camminata solidale per comprare un nuovo Dae

Una camminata solidale per dotare la città di un nuovo defibrillatore. L’appuntamento, promosso dalla onlus Sessantamilavitedasalvare con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate nell’ambito del Lions day (la giornata in cui i Lions di tutto il mondo scendono in piazza per raccontare il proprio impegno), è per domenica 13 aprile.

Il ritrovo è fissato in piazza San Magno alle 9.30, con partenza alle 10. Il percorso si snoda su un tracciato urbano di 6 chilometri accessibile a ogni età. La quota di partecipazione prevede una donazione libera a partire da 10 euro e, fino a esaurimento scorte, ai partecipanti sarà consegnata una t-shirt celebrativa.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto di un nuovo defibrillatore per la città.

VILLA CORTESE: Torna la Fiera di primavera

Dopodomani, domenica, Villa Cortese vivrà l'attesissima giornata conclusiva della quarta edizione di «Primavera in Festa», la manifestazione promossa dall'assessorato alla Cultura e dal Tavolo eventi del Comune.

A partire dalle 10 piazza Carroccio si trasformerà in un vivace palcoscenico con «Legno, giochi e fantasia», un'area dedicata ai giochi di una volta e alle novità. Gli appassionati di miniature troveranno pane per i loro denti con il mercatino di modellismo e giocattoli curato dall'associazione La LudoSofia. La mattinata sarà inoltre allietata dalla musica funk, pop e dance dei B.B. Mercì. I più piccoli potranno vivere l'emozionante esperienza di «Pompieropoli» in piazza Mazzucchelli, grazie all'Associazione nazionale Vigili del fuoco sezione di Milano e all'organizzazione del Tavolo Eventi (dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30). Non mancherà il Mercatino di primavera. E il Parco di via Ferraris sarà il cuore pulsante dello Swap Party, un'occasione per scambiare gratuitamente capi d'abbigliamento primaverili ed estivi in buono stato. Il gran finale musicale è atteso per le 15 circa in piazza Carroccio con il concerto degli Astarte.

MAGENTA: Inaugurata la mostra «Designing Saffa» memoria e progetto

Proseguirà fino a domenica la mostra di progetti sul villaggio industriale Saffa di Pontenuovo elaborati dagli studenti del quinto anno del Liceo artistico, indirizzo architettura, dell’Istituto Einaudi di Magenta.

«Il Comune di Magenta ha messo a disposizione gratuitamente Villa Colombo per questa iniziativa. L’obiettivo è quello di valorizzare il talento e l’impegno dei giovani e del lavoro svolto con i docenti in un’ottica di promozione anche dell’offerta formativa cittadina; inoltre è un’occasione per far conoscere la storia dei luoghi che hanno avuto un ruolo importante dal punto di vista socio-economico per la città di Magenta» , spiega l’Assessore ai Giovani Mariarosa Cuciniello.

I materiali esposti sono stati elaborati grazie all’opportunità di un lavoro in collaborazione con il Fai, denominato Apprendisti ciceroni, durante il quale gli studenti, seguiti dall’insegnante di storia dell’arte Nicoletta Onida hanno potuto conoscere la storia del villaggio industriale Saffa di Pontenuovo di Magenta e raccontarla a loro volta nella veste di guide in occasione delle giornate Fai d’Autunno dello scorso ottobre. Accanto ai progetti saranno esposte alcune fotografie del Villaggio scattate da Andrea Parisi, studente di quinta dell’indirizzo Servizi Culturali e dello Spettacolo dell’Ipsia Leonardo Da Vinci.

La mostra - in collaborazione con il Comune di Magenta, con la rete Fari e, in particolare, con l’associazione Libera Ets - sarà aperta fino a domenica: oggi, venerdì, 15.30-18; sabato 10-13 e domenica 15-18.

MAGENTA: Tornano le uova benefiche di Aicit, due nuovi banchetti nel weekend

Buona la prima per la vendita di uova di Pasqua organizzata da Aicit. L’associazione magentina è stata infatti la protagonista di piazza Liberazione nel fine settimana appena trascorso ed è pronta a replicare in quello che sta per arrivare, con un nuovo banchetto in centro previsto per la mattinata di domani, sabato e per la successiva Domenica delle Palme.

Un’iniziativa dalle finalità interamente benefiche. Il ricavato della vendita delle uova verrà equamente suddiviso per due importanti progetti da tempo inseriti nel calendario del sodalizio, come ha spiegato il presidente Daniele Bolzonella: «La vendita sta andando bene, una parte del ricavato andrà per l’acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto dei malati e un’altra parte sarà invece devoluta all’ospedale di Magenta per l’acquisto di un ecografo da destinare al reparto di Pediatria. Tale apparecchio verrà utilizzato per non far alzare dal letto i bambini ricoverati ed evitare di spostarli nel reparto delle ecografie».

MAGENTA: Continuano gli incontri quaresimali in parrocchia

Proseguono gli incontri serali con i sacerdoti del territorio organizzati dalla Comunità Pastorale di Magenta in vista della Quaresima.

Il prossimo appuntamento sarà questa sera, venerdì 11 aprile, alle 21, nella chiesa dei Santi Giovanni Battista e Girolamo Emiliani, dove successivamente alla celebrazione della Parola e all’adorazione della Croce si terrà l’incontro dal tema: «Ero forestiero e mi avete accolto» (Matteo 25,35). La serata sarà guidata da don Massimo Mapelli, responsabile della Caritas per la zona pastorale VI.

ARLUNO: Formazione per educatori con l’incontro Cadendo s’impara

Ad Arluno un incontro dedicato a genitori e ad adulti che lavorano con i bambini: «Cadendo si impara», organizzata dal Coordinamento 0-6 in collaborazione con il Comune e Orsa.

Il momento di confronto è dedicato all’importanza che la libertà di movimento ha nei primi anni di vita e si svolgerà nella sala consiliare del Comune dalle 10 alle 11.30 di sabato 12 aprile.

Parteciperanno all’incontro anche Roberta Baldino, psicologa e psicoterapeuta, e Michela Galimberti, terapista specializzata nella neuropsicomotricità dell'età evolutiva.

ARLUNO: Torna in oratorio la ludoteca SaLudo

L’Oratorio «Sacro Cuore» di Arluno apre le sue porte a ragazzi e ragazze del paese per il secondo appuntamento con la rassegna «SaLudo» la ludoteca parrocchiale del sabato sera.

L’iniziativa è nata per creare l’occasione di passare qualche serata in compagnia dei propri coetanei. La proposta, che durerà tre mesi, ha avuto il via lo scorso 1 marzo, e verrà riproposta questo sabato, 12 aprile, e in ultimo il prossimo 17 maggio. L’orario previsto è dalle 20.45 alle 23. Un’opportunità per i giovani arlunesi per trascorrere un sabato sera diverso.

ABBIATEGRASSO: Abbiategames night

Venerdì 11 APRILE 2025 - dalle ore 21.00

presso la SALA STUDIO della biblioteca Civica "R. Brambilla"

ABBIATAGAMES NIGHT

Seconda serata della rassegna organizzata dalla Consulta Giovani di Abbiategrasso, con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Abbiategrasso.

Sabato 12 APRILE 2025 - ore 18 ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO

Nell'ambito della rassegna UMANE CONNESSIONI IL FUOCO DEL DESIDERIO

con MASSIMO RECALCATI (psicoanalista, docente di psicologia presso l'Università degli Studi di Verona e di Psicoanalisi, estetica e comunicazione presso lo IULM di Milano)

Dialoga con lui Stefano Bosi.

GAGGIANO: Coro delle stelle

Sabato 12 aprile 2025 alle ore 16.00 presso l’Auditorium il concerto del “Coro delle Stelle”.

Nel Coro delle Stelle molti bambini/e e ragazzi/e di Gaggiano e delle sue Frazioni hanno trovato e trovano ancora oggi un clima di solidarietà, unione, rilassatezza, senso di protezione, familiarità e complicità.

CUSAGO: Cusago in fiore

Sabato 12 aprile e domenica 13 Nella splendida cornice del Castello Visconteo torna “CUSAGO IN FIORE”la tradizionale mostra-mercato dedicata alla natura, a cura della Pro Loco di Cusago: fiori, essenze, piante da giardino e da orto.

Sabato dalle ore 9:00 alle ore 19:00 - Domenica dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

CORBETTA: Giornata green

Si terrà domani, sabato, dalle 10 in via Zanella la Giornata green promossa dall’azienda Polypiù, che ha la sua sede sul confine tra Vittuone e Corbetta. Iniziativa già messa in atto dai dipendenti lo scorso novembre. «Sarebbe auspicabile che analoghe iniziative aziendali si moltiplicassero coinvolgendo oltre al proprio personale, i gruppi che operano sul territorio. Così facendo le zone industriali non sarebbero isole di particolare degrado ambientale, come spesso capita di constatare – commentano gli Ecovolontari Mi Ovest - Il gruppo NoiRaccogliamo parteciperà all'evento di raccolta rifiuti anche in virtù di un particolare rapporto di collaborazione continuativo che prevede anche l'uso del mezzo di trasporto dei rifiuti raccolti».

OSSONA: "Io leggo per te"

Si terrà oggi, venerdì, alle 10 nella Villa comunale in piazza Litta Modignani il quarto incontro del ciclo di letture mensili ad alta voce destinate alla terza età, dal titolo «Io leggo per te». L’iniziativa, gratuita, è organizzata dall’associazione di promozione sociale «Il Viaggio di Metis», con il patrocinio del Comune di Ossona. L’appuntamento successivo, che sarà l’ultimo in programma, si terrà il 9 maggio sempre alle 10 con ingresso libero.

SEDRIANO: Filosofie fiorite

«Filosofie fiorite» è il titolo della manifestazione organizzata dagli «Amici nella cultura» che si svolgerà domenica 13 aprile dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18 nel giardino de Le Petit Fleur con ingresso da via Garibaldi 2 e via Magenta. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Sedriano. «Ci fa piacere rivedere gli amici di sempre, ma anche nuove conoscenze, vi aspettiamo», invitano i membri dell’associazione.

SEDRIANO: Storie in biblioteca

Torna l’appuntamento con «Il sabato delle storie in biblioteca», sempre atteso e partecipato dalle famiglie con bimbi. L’attività di animazione della lettura, condotta da Maria Camilla Paulin, si terrà domani, sabato: prima fascia oraria dalle 10 alle 10.45 per i piccoli dai 18 ai 36 mesi; seconda fascia oraria dalle 11 alle 11.45 per i bambini dai 3 ai 7 anni. Sono disponibili dieci posti per ciascun gruppo. La partecipazione è gratuita, previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il giorno precedente allo svolgimento dell’attività e fino a esaurimento dei posti disponibili inviando una e-mail a biblioteca@comune.sedriano.mi.it.

SEDRIANO: Chi trova un amico trova un tesoro

Si terrà stasera, venerdì, alle 20.30 nella sala consiliare Mario Costa in piazza del Seminatore la conferenza dal titolo «Chi trova un amico trova un tesoro - Una scelta consapevole del proprio amico a 4 zampe». L’incontro sarà tenuto da Caterina e Francesco Pusterla, che aiuteranno a scoprire in che modo il sapere e l'informazione possono trasformare l'approccio con il proprio animale e come può influenzare la vita quotidiana, dall'istruzione alla capacità di interagire con noi. Al termine del convegno è previsto un momento di dibattito e di confronto con i relatori. La serata, con ingresso libero, è organizzata dall'Associazione Arca’s Aps Sedriano con il patrocinio del Comune.

SEDRIANO: Mercatino delle pulci

Torna a Sedriano il «Mercatino delle pulci», su iniziativa dell'assessore agli Eventi Valentina Ceccarelli. Il nuovo appuntamento sarà domenica 13 aprile. Dalle 8.30 alle 16 la piazza Mercato ospiterà 200 bancarelle, che esporranno oggetti usati di ogni genere, antiquariato e vintage, elettronica, abbigliamento, bigiotteria, computer e cellulari, giocattoli, hobbistica, attrezzi per il fai da te e tanto altro. Un’occasione per appassionati e collezionisti ma anche per semplici curiosi. Per la durata dell’evento in tutto il parcheggio di piazza Mercato è stato istituito, con ordinanza comunale, il divieto di sosta dei veicoli con rimozione forzata.

VANZAGHELLO: A tutto sport

Una serata a tutto sport è in programma stasera, venerdì, alle 21 al Palazzetto di via Rossini. Le varie associazioni, gruppi, atleti e atlete saranno protagonisti della prima edizione del «Gran galà dello sport». Un appuntamento per celebrare e ringraziare tutte le realtà associative vanzaghellesi dell’importante e prezioso lavoro che ogni giorno svolgono. Nel corso della serata ci saranno la sfilata di tutti gli atleti, il discorso delle autorità e dei presidenti, la proiezione di foto delle associazioni, la premiazione degli atleti e un rinfresco finale.