Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 1 e domenica 2 luglio 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 1 e domenica 2 luglio 2023

VITTUONE: concerto Atmosfera di viaggio

Sabato 1° luglio alle 21 in chiesa parrocchiale si terrà "Atmosfere di viaggio!, concerto del coro femminile Anemodes, diretto da Roberta Mangiacavalli. Ingresso gratuito all'interno della rassegna E...state a Vittuone.

ARLUNO: Notte bianca

Sabato 1° luglio dalle 20 al'1 torna la Notte Bianca. I negozi arlunesi rimarranno aperti e in ognuna delle piazze del paese sarà allestito uno spettacolo musicale, la cui organizzazione è stata gestita dai commercianti di quell’area.

ROBECCO: La festa del Gerusco

Sotto la tensostruttura e nel parco adiacente di Robecco, prosegue fino a domenica 2 luglio la Festa del Gerusco, che attira tantissimi giovani (e non) con musica, balli e giochi a squadre, rigorosamente innaffiati da litri di birra. Oggi, venerdì 30 giugno, meteo permettendo, serata discoteca con il dj set di Aladyn e Shorty. Sabato 1 luglio tocca invece ai Rumatera, band veneta che coniuga il punkrock con i testi in dialetto. Domenica 2 luglio si chiude con la prima Gerusco Olimpic Game che dalle ore 15 vedrà, in competizione a tutta birra, i fans del Gerusco come su un set di Giochi senza Frontiere e la sera l’attesa finale de l’Urlo, concorso musicale, con i quattro finalisti emergenti, insieme a Radio Magenta, Rocker TV e Musik Factory.

MARCALLO: concerto del Corpo musicale San Marco

Torna in campo a Marcallo con Casone il Corpo Musicale San Marco e lo fa in grande stile con un concerto d’apertura della stagione estiva «Estate con noi!». L’appuntamento, organizzato con il patrocinio del Comune, è fissato per la giornata di domani, sabato 1 luglio. A partire dalle ore 21 inizierà in piazza Italia l’esibizione che sarà gratuita e aperta a tutti. A dirigere i musicisti marcalcasonesi sarà il maestro professore Umberto Oldani. In caso di maltempo il concerto si terrà nell'adiacente casa parrocchiale.

MAGENTA: rassegna Giugno Magentino

Ultimi appuntamenti per la rassegna del Giugno Magentino, organizzata dal Comune di Magenta con le associazioni del territorio. Oggi, venerdì 30 giugno, fino alle 23 ci sarà l’evento conclusivo dell’attività di Ari Magenta: per tutta la giornata alla tensostruttura di via Matteotti l’associazione Radioamatori di Magenta svolgeranno collegamenti radio con il resto del mondo per testimoniare l’importanza storica della città. Sabato 1 luglio invece sempre alla tensostruttura alle 21 ci sarà il concerto per coro e solisti a cura del coro civico. L’ingresso sarà gratuito con donazione in favore di Aicit.

ABBIATEGRASSO: seminario di musica

"La mia casa è un'orchestra" Venerdì 30 giugno ore 21 - Ex Convento dell’ Annunciata di Abbiategrasso- a cura di MaffeisLab. Seminario di musica d’insieme per giovani musicisti. Progetto musicale che vuole unire gli studenti e i giovani musicisti del nostro territorio consentendo loro di vivere l’esperienza unica della musica d’insieme nell’orchestra. Ingresso libero

ABBIATEGRASSO: “IN CAPO AL MONDO” - in viaggio con Walter Bonatti

Venerdì 30 giugno ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso con Luca Radaelli e Maurizio Aliffi alla chitarra. Immagini a cura di Paola Nessi tecnica Graziano Venturuzzo e Davide Scaccianoce. Organizzazione Elena Scolari di Luca Radaelli

Lo scopo dell’avventura è trovare l’uomo, così avrebbe detto Walter Bonatti. Uno dei più grandi alpinisti di sempre, l’ultimo grande esploratore. Questo spettacolo regala il fascino dell’avventura e delle conquiste, le esplorazioni nella natura selvaggia ma è soprattutto un omaggio alla montagna. La narrazione si accompagna alla musica dal vivo e alle proiezioni di immagini spettacolari che faranno immergere nelle imprese di Bonatti. Ingresso libero. In caso di pioggia l’evento si terrà presso l’ex Convento dell’Annunciata.

ABBIATEGRASSO: "Sogno di una notte di mezza estate" di William Shakespeare

Sabato 1 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso, adattamento teatrale e regia Silvia Giulia MendolaCon 8 attori della compagnia PianoinBilico e una danzatrice. Scene e costumi Mina Marea, Grafica Carlo Sabatucci. Produzione PianoinBilico e Geco.B Eventi

Un fitto bosco di equivoci e malintesi, un re e una regina in discordia e creature magiche sono gli ingredienti di questa commedia frizzante e ricca di poesia e delicatezza, allo stesso tempo elegante e inquietante. Sarà revocata una foresta, una foresta metallica fatta di tubi innocenti e piani differenti dove gli otto attori e la danzatrice lavoreranno in squadra. Tutti possono essere tutto come in un sogno. Ingresso libero

ABBIATEGRASSO: LETthéRARIO ESTIVO 2023

Domenica 2 luglio ore 21 - Castello Visconteo di Abbiategrasso, l’associazione Galà 108 Carpe Diem presenta l’Incontro con gli autori. Monica Oldani presenta: “LE VERDI ARMONIE, CUCINA VEGETALE”; Nina Adrià presenta: “PETALI TRA LE MANI”. Ingresso libero. In caso di pioggia si terrà nella sala corsi del castello

Torna domenica 2 luglio 2023 alle 9.30 un nuovo appuntamento con sport e salute nei parchi.

ABBIATEGRASSO giornata di sport

Al Parco della Darsena di Abbiategrasso, è stato inaugurato da poco uno spazio dedicato allo sport all’aperto, nuovo appuntamento questa volta con atletica, pallavolo e rugby. Si tratta di un evento gratuito aperto a tutti, a cura di Abbiategrasso Rugby Club, Asd Provolley Abbiategrasso e Asd ala Atletica. Per incentivare lo sport ourdoor e promuovere il movimento come elemento di benessere. I minori che voglio partecipare devono essere accompagnati da un genitore. Portare con se un abbigliamento sportivo, borraccia, carta d’identità e certificato medico valido.

ALBAIRATE: Cinema sotto le stelle

"Jumanji. Benvenuti nella jungla" nella splendida Corte Salcano. Domenica 2 luglio alle ore 21.00 in via C. Battisti 2. L'ingresso è gratuito.

ALBAIRATE "Incontro con l'autrice"

Sabato 1 luglio l’autrice Maria Pia Trevisan presenterà ad Albairate “Ho danzato nel tempo. La vecchiaia raccontata da una donna”.

Lo sguardo di una donna che osserva e racconta, con garbo e ironia, le trasformazioni del proprio corpo con il trascorrere del tempo, le fragilità, i desideri mai sopiti, le sfide e le gioie quotidiane di una stagione della vita non sempre vista per quello che è, dove essere vecchi può significare anche essere liberi di sognare e vivere ogni momento nella piena consapevolezza delle proprie azioni e delle scelte compiute.

Dialogherà con l'autrice Maria Chiara Rodella. L'evento si terrà presso la Biblioteca civica “L. Germani” alle ore 17.00. Per informazioni: 02 94981343 biblioteca@comune.albairate.mi.it

GAGGIANO: Pro Loco in festa con musica, cibo e giochi

Sabato 1 luglio 2023 presso l'area festa di via Gramsci dalle 15alle 24 Con il patrocinio del Comune di Gaggiano

SAN GIORGIO SU LEGNANO: «Tri pass e ’na curseta»

Venerdì 30 giugno è giunta l’ora di «Tri pass e ’na curseta», la tradizionale corsa podistica di San Giorgio su Legnano che si svolgerà questa sera per le vie del paese. L’iniziativa è organizzata dall’Unione Sportiva Sangiorgese, in collaborazione con il Comune e con la Pro Loco San Giorgio su Legnano APS, grazie al supporto di LTC Group. La gara sarà divisa in tre momenti: la corsa dei bambini, di quattrocento metri, per i più piccoli fino a dieci anni; la corsa non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti; e la Nordic Walking di cinque chilometri. La terza Nordic Walking sarà l’occasione per vedere, tra i partecipanti, atleti iscritti alla nuova sezione NW Sangiorgese che è stata inaugurata a maggio scorso, in un pomeriggio di festa e prove gratuite con istruttori federali.

Orari e ritrovo

Le gare avranno inizio alle 20 con i bambini, a seguire le altre. Il ritrovo e le iscrizioni dalle 18.45 al PalaBertelli di via Campaccio. Gli atleti partiranno dal Centro Sportivo Alberti e rientreranno nel medesimo centro, sfilando per le vie cittadine. Ci si può ancora iscrivere facendo riferimento ad alcune attività e negozi.

Chi vuole può iscriversi alla Pasticceria Stefanetti, da Gelatiamo, a La Cantina di San Giorgio e al Bar Pausa Caffè, il pacco gara sarà garantito solo ai primi duecento iscritti. I gruppi, invece, potranno iscriversi inviando una mail a info@sangiorgese.it direttamente all'associazione.

LEGNANO: spettacolo Note parole

Stasera, 30 giugno, alle 21.30, il cortile del Museo Civico Sutermeister di Legnano sarà la location ideale dello spettacolo musico/teatrale «Note Parole», delicato concerto a luci soffuse che si mescola magicamente ad una poetica ed emozionante riflessione su alcuni testi di famose canzoni italiane, in un'armoniosa alternanza tra parole e musica. Il duo Encanto, composto da Maria Cristina Riva e Federico Riva, docenti della scuola di Musica Nicolò Paganini, e in grado di conquistare il pubblico per la spiccata raffinatezza e intensità nell'esecuzione di un vasto repertorio di musica italiana.

Interpreti e autori della parte teatrale gli attori e docenti di Scuola Teatro Junior, Jacopo Pari e Santa Barilari. Lo spettacolo ad ingresso gratuito e inserito nella serie di manifestazioni che animeranno “La Bella Estate”. Previsto rinvio in caso di maltempo (23 luglio).

INVERUNO: «Insema ai pumpier da ca’ nosta»

Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio fine settimana con «Insema ai pumpier da ca’ nosta», tradizionale appuntamento di festa organizzato dall’Associazione amici dei pompieri di Inveruno odv. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di beni per la caserma di via Lazzaretto dove operano i pompieri volontari.

Il programma prevede serate all’insegna della musica (dalle 21), del buon cibo (dalle 19) e del divertimento nel Cortile del Torchio. Venerdì sul palco ci saranno gli «Oxxxa», con un repertorio composto dalle più grandi hit della musica internazionale e italiana, passate e attuali, interpretate e arrangiate con un sound potente e personale. Sabato sarà invece la volta degli «Urlo Band» che fanno disco dance 70/80, pop italiano e internazionale; mentre domenica si esibirà il cantautore cuggionese «Enrico Gerli and The Folk Friends».

Domenica mattina, dalle 9.30 alle 12, nel parco comunale classico appuntamento per i bambini con la «Città del piccolo pompiere», un percorso di prove nelle quali i bimbi sono chiamati a mettersi alla prova, dimostrando tutta la loro abilità e il loro coraggio, provando ad essere pompieri per un giorno.

CASTANO PRIMO "Concerto d'estate"

Un concerto d'estate ad opera del corpo musicale S.Cecilia. E' quello previsto per domenica 2 luglio, alle 21, nel cortiletto Museo Civico di via Corio. In caso di maltempo il concerto verrà eseguito in Villa Rusconi.

