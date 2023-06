Legnano piange Mario Masiero, ex parlamentare

Lutto in città a Legnano per la scomparsa di Mario Masiero, 86 anni, ex parlamentare, imprenditore e fondatore dell’Inter club cittadino, del quale era presidente onorario.

Addio a Mario Mesero, ex parlamentare

Originario di Este (Padova) e legnanese di adozione, l’uomo si è spento domenica. Industriale fondatore di Sia e Fulgor antincendio, è stato membro della giunta nazionale di Confindustria e responsabile internazionalizzazione Pmi. In Senato dal 1994 al 1996, prima con la Lega Nord e poi con il Gruppo misto, fu membro della decima Commissione permanente Industria, Commercio e Turismo e della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Dopo l’esperienza a Palazzo Madama, fu deputato con Forza Italia fino al 2002 e alla Camera fu componente della V Commissione permanente Bilancio.

Fondatore dell'Inter club

Tifoso nerazzurro, fu tra i fondatori dell’Inter club cittadino quando gli associati si ritrovavano nello storico Bar Galleria di Giuseppe Cagnetta. «Mario, da tutti conosciuto come interista doc, è stato vicino al nostro club sin dalla fondazione, aiutandoci nella costruzione di ciò che siamo oggi - dichiara l'Inter club Legnano Nicola Berti esprimendo il proprio profondo cordoglio per la scomparsa dell'amico e socio, nonché presidente onorario del sodalizio - Alla moglie Maruska, ai figli Alessandro e Patrizia e alla famiglia tutta l'abbraccio e le condoglianze di tutti noi».