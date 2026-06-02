Conto alla rovescia per l’Estate al Torchio

Musica, sport, spettacoli e feste popolari: decine di eventi organizzati dalle associazioni di Inveruno e Furato.

Musica, sport, spettacoli, feste popolari e appuntamenti dedicati alle famiglie: torna anche quest’anno l’Estate al Torchio, la tradizionale rassegna estiva che da giugno a ottobre animerà Inveruno e Furato con decine di iniziative promosse dalle associazioni del territorio e dalla comunità pastorale.

Torna l’Estate al Torchio: si parte sabato 6 giugno

Un cartellone particolarmente ricco, che prenderà il via sabato 6 giugno e che, accanto agli appuntamenti ormai consolidati, propone anche alcune novità. A sottolineare il valore dell’iniziativa è la sindaca Nicoletta Saveri, che evidenzia soprattutto il ruolo svolto dal mondo associativo locale nella costruzione del programma:

«È con immenso piacere che presento il programma della nostra estate, quest’anno particolarmente ricco e variegato. Il vero valore aggiunto di questo cartellone è la sua nascita dal basso: la quasi totalità degli appuntamenti è firmata dalle nostre associazioni locali e della comunità pastorale. Il loro impegno instancabile e la loro straordinaria passione sono il motore che rende il nostro Comune un territorio vivo e vivace. Il modo migliore che abbiamo per dimostrare la nostra gratitudine ai volontari e alle volontarie è prendere parte attiva alle iniziative. Invito quindi tutta la cittadinanza a partecipare numerosi per vivere insieme, come comunità, anche questa splendida estate».

Da “Inveruno Grigioblu” alla “Quatar pass”

Il programma si aprirà sabato 6 giugno con “Inveruno Grigioblu”, organizzato dal Football Club Inveruno. Lunedì 8 giugno spazio alla “School Run” del Comitato genitori, mentre giovedì 11 giugno l’oratorio di Furato ospiterà uno spettacolo per bambini curato dalla Ditta Gioco Fiaba. Venerdì 12 giugno sarà invece la volta della “Biciquiz” organizzata dall’oratorio San Luigi. Sabato 13 giugno è in calendario il tradizionale Concerto d’estate del Corpo musicale Santa Cecilia, che anticiperà le quattro serate di “Arrembanda”, in programma da giovedì 18 a domenica 21 giugno. Sabato 27 giugno tornerà invece la “Cena con delitto”, proposta da Rockantina’s Friends e Palckattack, mentre il giorno successivo il Centro ricreativo Aps organizzerà “Tutti in pista sotto le stelle”.

Luglio si aprirà con una delle manifestazioni più attese dell’estate inverunese, “Insema ai pumpier de ca’ nosta”, organizzata dagli Amici dei pompieri da giovedì 2 a domenica 5 luglio. Venerdì 10 luglio spazio alla novità della “Notte Tuning”, promossa da Titina Tuning, mentre sabato 11 e domenica 12 luglio la Sportiva oratoriana Inveruno celebrerà il proprio anniversario con “80 volte Soi”. Da domenica 12 a domenica 19 luglio tornerà poi “Rockantina Live”, appuntamento storico dell’estate locale con musica, cucina e intrattenimento.

Il calendario estivo proseguirà domenica 2 agosto con il quarto Trofeo Bike Team e riprenderà dopo la pausa estiva con una lunga serie di appuntamenti. Domenica 6 settembre il parco e il cortile del Torchio ospiteranno “Let’s Sport”, la festa dello sport organizzata dalle associazioni sportive di Inveruno e Furato. Sabato 12 settembre, nell’area naturalistica del Bosco dei Cantoni, si svolgerà l’open day degli Arcieri dell’Alce, mentre da sabato 12 a lunedì 14 settembre spazio al Palio e alla festa patronale di Furato. Gli eventi proseguiranno con la festa degli oratori, in programma sabato 19 e domenica 20 settembre a cura dell’oratorio San Luigi, e con la festa sociale dell’Avis prevista per domenica 4 ottobre. Sabato 10 e domenica 11 ottobre si terrà il Motoraduno nazionale della Casseuola organizzato dal Moto Club Inverunese, mentre a chiudere il cartellone sarà, domenica 19 ottobre, la gara podistica “Quatar pass in di casin d’Inverugn” promossa dalla Polisportiva Furato.

Tutti gli appuntamenti di giugno e luglio, salvo diversa indicazione, si svolgeranno nel Cortile del Torchio, confermando ancora una volta il ruolo di questo spazio come cuore della stagione estiva inverunese.

Nella foto di copertina: i volontari dell’edizione 2023 di “Arrembanda”