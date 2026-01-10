Con la quarta edizione di “Piccoli palchi” va in scena la pace

Torna “Piccoli palchi”, la rassegna gratuita di teatro e musica dedicata a bambini, ragazzi e famiglie promossa dall’Amministrazione comunale di Legnano con la direzione artistica della Scuola Teatro Junior.

Slowphonic acoustic duo e Scuola Teatro Junior aprono “Piccoli palchi”

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno registrato il tutto esaurito a ogni evento, ad alzare il sipario sull’edizione 2026, domenica 11 gennaio, sarà lo spettacolo di Slowphonic acoustic duo e Scuola Teatro Junior che vedrà salire sul palco Alessandra Canzio (chitarra e voce), Stefano Borsa (basso), Santa Barilari e Jacopo Pari (voci recitanti). L’appuntamento è per le 16 nell’auditorium della scuola media Tosi di via Santa Teresa 30.

La rassegna punta su spettacoli che affrontano le tematiche della pace

La rassegna, giunta alla quarta edizione, ormai attesa e seguita da un pubblico sempre più vasto, vedrà una proposta culturale ampia e diversificata con otto spettacoli. Quest’anno “Piccoli palchi” compie una scelta artistica e culturale significativa, puntando in modo deciso su spettacoli che affrontano e promuovono le tematiche della pace.

Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva, dichiara:

“Mai come in questo momento si avverte la necessità di dare al pubblico di questa rassegna un segnale forte per denunciare come un bene di primaria importanza sia calpestato. Il teatro diventa in questo modo anche uno strumento prezioso per educare alla pace, favorire il dialogo, stimolare il pensiero critico e trasmettere valori di rispetto, ascolto e convivenza. E questo, in ‘Piccoli Palchi’, avviene negli auditorium degli istituti scolastici legnanesi, trasformati, per l’occasione, in veri e propri luoghi di spettacolo, dove bambini, ragazzi e i loro genitori possono vivere l’esperienza teatrale in un ambiente a loro familiare. Questa scelta nasce dalla volontà di creare anche occasioni di relazione e condivisione. Attraverso spettacoli e incontri che coinvolgono ed emozionano, ‘Piccoli palchi’ intende sottolineare l’importanza di portare alla comunità un messaggio utile, necessario e condiviso, ribadendo il valore del teatro come strumento di crescita personale e collettiva”.

La rassegna è realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia attraverso il bando “Sprint, Lombardia Insieme” e, esclusivamente per i due appuntamenti nell’auditorium della scuola Bonvesin de la Riva, con le risorse del progetto “La scuola si fa città”.

Incontro con il Premio Andersen Dal Cin e spettacolo di Emergency

Tra le iniziative in programma, due appuntamenti di particolare rilievo: l’incontro/spettacolo con Luigi Dal Cin, Premio Andersen, dal titolo “Scrivila la guerra” (in cartellone per sabato 17 gennaio alle 16 nell’auditorium della scuola Bovesin de la Riva al civico 1 dell’omonima via), indicato a partire dai 7 anni, e lo spettacolo prodotto da Emergency dal titolo “Stupidorisiko” (che sarà messo in scena domenica 22 febbraio alle 16 all’auditorium della scuola Tosi di via Santa Teresa 30), indicato a partire dagli 8 anni.

Il programma della rassegna è pubblicato su www.piccolipalchi.it. Per ogni evento è vivamente consigliata la prenotazione al link https://bit.ly/piccolipalchi.

Nella foto di copertina: uno spettacolo dell’edizione 2024 di “Piccoli palchi”