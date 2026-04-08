Sarà il disco il protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna “Musica fuori centro”, in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile alle 20.45 all’auditorium della scuola Rodari di Legnano.

Chiusura dedicata al disco per “Musica fuori dal centro”

Nella conferenza di venerdì, dal titolo “Dentro il disco: il confine come orizzonte”, i musicologi Carlo Serra ed Enrico Merlin parleranno e proporranno ascolti sul tema del disco, da non intendersi come contenitore, ma come una vera e propria forma di linguaggio. Dai vinili manipolati da Christian Marclay ai silenzi di John Cage, dal magma sonoro di Bitches Brew alle provocazioni di Stockhausen, che portano a un sovvertimento della sequenza temporale dell’esecuzione, quello che sarebbe riduttivo considerare come un semplice supporto per riprodurre musica assurge a strumento narrativo e forma d’arte. In questo senso studio, registrazione e post produzione diventano fasi creative che non possono esistere al di fuori dello spazio discografico, mentre il live è un’opera performativa differente ed estemporanea, a meno che non sia fissata su un supporto. Durante la serata l’Associazione Comitato Laboratorio di quartiere Mazzafame allestirà un’esposizione di dischi in vinile, che saranno anche acquistabili.

Il concerto di sabato vedrà impegnato un duo inedito, Roberto Dazzan, trombettista innovativo dalle collaborazioni internazionali che, insieme con Enrico Merlin, esplorerà le frontiere del jazz e della sperimentazione, partendo dalla musica di Miles Davis e plasmandola in modo imprevedibile.

Il profilo del trombettista

Profilo Roberto Dazzan: trombettista eclettico e versatile, Dazzan spazia tra jazz, elettronica, funk, fusion e musica cinematografica. Sin da giovane ha capito che la sua creatività trova la massima espressione nell’improvvisazione, coinvolgendo il pubblico e rendendo ogni esibizione un’esperienza unica. Il suo progetto solista, attivo da anni, unisce tutte queste suggestioni in un suono sperimentale, che spazia tra acid jazz, dub e musica elettronica. Nel corso della carriera ha anche collaborato con band di importanza nazionale, tra cui Mellow Mood, Calibro 35, Roberto Dell’Era (Afterhours), Tre Allegri Ragazzi Morti, Gianluca Mosole, Paolo Baldini e tanti altri, suonando nei più importanti festival europei.

L’ingresso è libero.