Cerello e Battuello in festa: serate a tema, giochi e sorprese

L'evento

L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia San Vincenzo Martire e dal Comitato delle due frazioni

Prenderà il via domani, venerdì 29 agosto, a Corbetta la Festa di Cerello e Battuello, organizzata dalla parrocchia San Vincenzo Martire in collaborazione con il Comitato degli Amici delle due frazioni. Tre giorni di allegria, musica e convivialità con un programma che prevede eventi tematici per ogni serata, adatti a tutte le età e pensati per coinvolgere la comunità in un clima di condivisione.

Gli appuntamenti

Si comincia domani sera, venerdì, con il «White Party» alle 21 all'Ale Café in piazza San Vincenzo 14. Gli ospiti sono invitati a indossare un abbigliamento rigorosamente bianco per una serata di karaoke e divertimento.

Il secondo appuntamento sarà sabato 30 agosto alle 21 all'Oratorio G. Bosco di Cerello in piazza Don Cermenati 4/5) con il «Fluo Party». Gli organizzatori offriranno un assaggio gratuito di risotto e ci saranno la tradizionale pesca di beneficenza e tanta musica con i Dj di Rfa Animation, il tutto immerso in atmosfere fluo e luminose.

Domenica 31 agosto a partire dalle 16 il divertimento proseguirà nell’ultimo appuntamento in oratorio con il «Games Party»: tanti giochi a stand che coinvolgeranno grandi e piccoli, seguiti da un aperispritz. Alle 18 si svolgerà l'estrazione della lotteria, momento atteso e ricco di premi per i partecipanti.

La conclusione religiosa

L’evento si concluderà lunedì 1 settembre con un momento religioso: la celebrazione dell'Ufficio generale dei defunti alle 10.30 nella chiesa di San Vincenzo Martire.