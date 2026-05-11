Centoventi bambini alla Caccia al tesoro degli Artigiani del Borgo

Gli alunni delle scuole di Legnano hanno animato il centro cittadino per l’edizione 2026 della Caccia al tesoro targata Artigiani del Borgo.

Successo per la Caccia al tesoro degli Artigiani del Borgo

L’iniziativa si è svolta ieri, domenica 10 maggio. A commentare il buon esito dell’esperienza, che ha coinvolto ragazzi e commercianti del centro cittadino, in collaborazione con il Satellite Lombardia Artigiani del Borgo del Lions Club Maggiolini di Parabiago, è stato Ennio Minervino, presidente degli Artigiani del Borgo:

“Un gioco che ci siamo inventati sei anni fa, che raccoglie da varie scuole i concorrenti – di seconda, terza e quarta elementare – mettendoli a confronto in una competizione in realtà senza vincitori, consistente nel visitare i negozi della zona a traffico limitato alla ricerca delle tessere, ottenibili con la risposta a degli indovinelli, che poi andranno a comporre il puzzle che rappresenta in forma di fumetto il Castello di Legnano. Il primo che finisce vale come l’ultimo perché tutti saranno premiati. Una gioia per le scuole e per noi, qui abbiamo 120 bambini e abbiamo dovuto fermare le iscrizioni non riuscendo per motivi logistici a gestirne di più. Una formula che ci piace e che comunque vogliamo far conoscere anche oltre la provincia di Milano. Ci sono questa mattina le scuole primarie di Legnano, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese e Gorla Maggiore, ognuna con più di una classe, i cui insegnanti, insieme ai genitori, guidano i piccoli cercatori. Al termine del gioco sono stati distribuiti dolcetti a tutti i bimbi mentre alle scuole è stato assegnato il ‘gettone di presenza’ che andrà ad alimentare il contributo che verrà loro devoluto a fine anno”.

Il ricavato ai progetti benefici del Lions e alla Pediatria

La base della Caccia al tesoro è stato il cortile di Palazzo Malinverni, all’ingresso del quale era stato allestito il banco delle artigiane con i loro lavori in vendita per la Festa della mamma, il cui ricavato, come tutto quanto raccolto nel corso dell’anno, andrà alla Lcif (Lions club international foundation) e al reparto Pediatria tramite la Fondazione dei quattro ospedali di Legnano, Magenta, Cuggiono e Abbiategrasso.