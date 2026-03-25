A 30 anni dall’uscita del disco che ha segnato il loro percorso musicale e dal tour che portò alla registrazione del live 1996 ADESSO!, i Casino Royale tornano dal vivo con Sempre Più Vicini RELOADED che non vuole essere un’operazione celebrativa come dichiara il gruppo: “non siamo avvezzi a operazioni nostalgiche o celebrative, perché per noi rimane fondamentale il qui e ora”.

Casino Royale e Tara sul palco del Rugby sound festival

Sempre più vicini RELOADED tour li vedrà esibirsi in una serie di appuntamenti estivi riproponendo dal vivo i brani che hanno contribuito a ridefinire la musica italiana degli anni Novanta, riarrangiati appositamente per questa occasione e ripensati per il presente in cui viviamo.

Saranno dunque al Rugby Sound Festival di Legnano giovedì 10 luglio, in apertura al live dei Subsonica i quali porteranno dal vivo il loro undicesimo album appena uscito “Terre Rare”. E in questo nuovo lavoro dei Subsonica è presente un unico featuring, quello con la giovane artista italo-palestinese TÄRA: sarà proprio lei a scaldare l’atmosfera prima dei Casino Royale, sul palco del Rugby Sound.

TÄRA si sta affermando come una delle nuove voci più interessanti nel ponte tra heritage arabo e R&B contemporaneo, definendo il suo sound “Arab’n’B”: una sintesi moderna di ritmi e melodie della musica araba con scrittura e produzione R&B, costruita attorno a una vocalità forte e a un’estetica riconoscibile e attuale. Dal vivo, TÄRA porta sul palco uno show intenso con una formazione compatta: voce, percussioni arabe e tastiere.

Le serate previste al festival

Il Rugby Sound festival è un evento organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.

La line up del festival va man mano delineandosi, i nomi già annunciati sono quelli di Tony Pitony giovedì 2 luglio, fenomeno del momento, andato sold out in meno di un mese; Madame venerdì 3 luglio, Elio e Le Storie Tese giovedì 9 luglio, Salmo giovedì 16 luglio e le serate Voglio tornare negli anni ’90 di sabato 4 luglio e la Zarro Night con special guest Il Pagante sabato 18 luglio.

Il Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che, ogni anno sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.