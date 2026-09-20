Cartoline da Rho, undici illustratori interpretano la città a Villa Burba

Una mostra di illustrazioni e cartoline per il mondo sarà inaugurata nel pomeriggio di oggi, domenica, alle 15.30 a Villa Burba.

Undici illustratori hanno scelto Rho come soggetto da interpretare per realizzare cartoline speciali

Undici illustratori hanno, infatti, scelto Rho come soggetto da interpretare per realizzare cartoline speciali. Sono Cinzia Battistel, Chiara Bigatti, Franco Brambilla, Paolo D’Altan, Costanza Favero, Paola Formica, Guido Rosa, Andrea Rui, Paolo Rui, Serena Viola, con la partecipazione speciale di Fabio Buonocore che si sono impegnati a interpretare i luoghi caratteristici, antichi e nuovi di Rho, la sua storia e i suoi simboli.

Laboratori, per trasmettere un’arte che conquista ogni generazione

A tessere il legame con la città, a elaborare logo e progetto è stata Costanza Favero, che con l’Amministrazione comunale ha collaborato in più occasioni anche per i disegni delle proiezioni natalizie che hanno caratterizzato le feste cittadine. «I rhodensi sapranno accogliere con favore i frutti della creatività di alcuni illustratori, che hanno scelto Rho come soggetto per dare sfogo alla fantasia. Attendiamo visitatori e partecipanti ai laboratori, per trasmettere un’arte che conquista ogni generazione».