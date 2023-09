CAPitolo 20025: autori, artisti e un’installazione collettiva nel parco della biblioteca

Torna sabato 9 settembre, forte del successo della prima edizione, CAPitolo 20025, la giornata dedicata agli scrittori e agli artisti del territorio nel parco della biblioteca Augusto Marinoni di Legnano.

Torna CAPitolo 20025: riflettori puntati su scrittori e artisti del territorio

Il programma si arricchisce, rispetto all’edizione 2022, di un’installazione collettiva, "In biblioteca c’è posto per tutti". Attorno a un nucleo di 90 piccole sedie assemblate da Silvia Cibaldi e che saranno posizionate nei pressi della grande magnolia, altri artisti esporranno i propri modelli di sedie: l’invito, rivolto a tutti, è di partecipare portando una sedia di propria scelta che contribuirà a creare un’installazione che partirà dall’ingresso del parco in via Cavour.

"Presentatevi con la vostra sedia: la biblioteca è un posto di tutti e per tutti"

L’assessore alla Cultura Guido Bragato:

"La sedia, da sempre, è un simbolo di accoglienza e noi vogliamo che la biblioteca sia un posto di tutti e per tutti. Da qui l’invito a presentarsi in biblioteca con la propria sedia, a rappresentare il posto che si occupa in quella comunità che sta diventando la nostra biblioteca; un luogo in cui ognuno può essere soggetto attivo e giocare un ruolo".

Mostra a cielo aperto, incontri con gli autori e "Suoni spontanei" al piano

Venendo al programma della giornata, il parco della biblioteca, dall’apertura alle 18, si trasformerà in una mostra a cielo aperto con l’esposizione dei lavori di pittura e fotografia di circa 25 artisti, alle 10.30 è previsto il primo momento degli incontri con l’autore, alle 12 e alle 15 "Suoni spontanei" con la possibilità per chiunque di suonare il pianoforte della biblioteca nel parco, alle 16.30 la seconda tranche di incontri con l’autore. Questi incontri saranno moderati dalla giornalista Laura Defendi e vedranno una trentina di autori del territorio presentare le proprie opere di narrativa, poesia o saggistica.

L’elenco degli artisti e degli autori presenti a CAPitolo 20025 è al link: http://cultura.legnano.org/portale/57/122/12927/