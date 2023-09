Calabria in festa nel fine settimana per la 13° edizione

Torna nel fine settimana del 9 e 10 settembre a Rho, Calabria in festa, arrivata quest'anno alla tredicesima edizione.

Torna Calabria in festa a Rho

La formula è ben nota a tutti. E si ripete per la 13° edizione. Sabato 9 e domenica 10 settembre, nel piazzale del Rho Center in via Capuana a Rho, ritorna “Calabria in festa”, iniziativa della Associazione Calabrolombarda, organizzata in collaborazione con i commercianti che hanno sede al Rho Center. L’Associazione è presieduta da Leonardo Musuraca; segretario è Salvatore Tolomeo che, dopo essere stato alla guida dei calabrolombardi per parecchi anni, è ora presidente dei Calabresi nel mondo.

Si comincia sabato 9 settembre alle 10 con l’apertura degli stand enogastronomici e artigianali. Alle 11 un incontro sulla dieta mediterranea di origine calabra e sui suoi effetti salutari.

Presenza di ospiti dalla Calabria

Alle 17 verranno presentate tutte le aziende espositrici, mentre alle 18 è previsto un incontro dal titolo “Racconti tra Nord e Sud - Il ruolo dei calabresi”, con la presenza del Sindaco di Rho Andrea Orlandi. Saranno ospiti Daniele Vacca, sindaco di Soverato; Fernando Sinopoli (Centrache); Vincenzo Mirarchi (Isca sullo Ionio); Giuseppe Maruca (San Calogero) e Guido Mignolli, direttore generale del Gruppo di Azione Locale G.A.L. Terre Locridee.

Alle 20.30 anteprima musicale con gli artisti del gruppo Indako, alle 21.30 “Tarantella e oltre”, concerto di Mimmo Cavallaro.

Domenica 10 settembre gli stand riapriranno a partire dalle ore 10. Alle 11 verrà presentato il progetto “Soggiorni e sapori” in Calabria. Alle 17 promozione dei territori rappresentati da diversi sindaci della Calabria presenti a Rho.

Si attende nel corso della due giorni una visita del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dovrebbe raggiungere Rho anche il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.