Nasce l’associazione intitolata a Gioele Bruto, il 19enne di Pregnana scomparso a causa dell’incidente stradale dello scorso aprile a Sedriano.

L’Aps Gioele (associazione di promozione sociale) nasce per volere del papà Ciro, e farà il suo debutto facendosi conoscere dai cittadini nella serata di sabato 9, quando a Pregnana si terrà la notte bianca organizzata dai commercianti e dal Comune.

La volontà è quella di tenere viva la memoria del giovane Gioele creando eventi, corsi e attività aggregative a Pregnana e Rho.

Al fianco di Ciro ci sarà Monica Pravettoni, insegnante di yoga, che da tempo coltiva un’amicizia con la famiglia Bruto.

«Lo scorso 5 luglio Ciro mi ha chiamata per annunciarmi la sua volontà di creare una realtà aggregativa che portasse il nome di Gioele. Ho subito accettato, mettendomi a disposizione. Il 20 luglio, proprio nel giorno in cui cadeva il terzo mese dalla scomparsa di Gioele, il Comune ci ha comunicato il suo sostegno alla creazione dell’associazione, ed ora siamo pronti a cominciare. Vogliamo organizzare corsi di yoga, cultura e filosofia, meditazione, musicoterapia, ma anche eventi di gastronomia ricreativa e culturale, eventi giovanili. Insomma occasioni in cui stare insieme, rigorosamente gratuiti se non per i contributi necessari a coprire le spese. Il 9 settembre faremo il nostro debutto come associazione alla Notte bianca e presentando il nostro progetto».