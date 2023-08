Edifici scolastici pronti per la ripartenza

Lavori conclusi nelle scuole di Pregnana in vista del nuovo anno scolastico. L'amministrazione comunale ha ricordato gli interventi realizzati durante l'estate in vista della ripresa settembrina.

Così l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Bosani spiega quanto fatto:

L’estate è il periodo ideale per eseguire lavori di manutenzione o di miglioramento nelle strutture scolastiche e quest’anno gli interventi sono stati numerosi, di valore significativo e in gran parte hanno beneficiato di finanziamenti regionali, statali e comunitari. Nella scuola per l’infanzia Munari abbiamo effettuato lavori di manutenzione straordinaria come la levigatura del parquet e la tinteggiatura di tutti gli ambienti, inoltre sono in arrivo nuovi arredi per l’interno ed è stato realizzato un intervento migliorativo sul giardino. Verrà sostituita anche la caldaia e sará finanziata con 70.000 € provenienti dal PNRR, 40.000 € dal conto termico e 70.000 € provenienti dal bilancio comunale.