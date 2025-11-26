Ogni proiezione sarà seguita da un piccolo dibattito condotto dai bibliovolontari stessi

Comincia domani alle 20.30 nella biblioteca dello Spazio 27B di via Girardi a Legnano il “Bibliocinemino”, la mini rassegna di tre film “senza confini” organizzata dal gruppo dei Bibliovolontari.

Bibliocinemino: da domani tre appuntamenti “senza confini”

Il ciclo di appuntamenti, nato dall’ascolto di necessità e desiderata dei residenti del quartiere Canazza nello spirito delle iniziative della Bibliocomunità, quindi nel segno della partecipazione, ha come fil rouge i confini, declinati in diverse accezioni; emotiva, fisica, geopolitica. Ogni proiezione sarà seguita da un piccolo dibattito condotto dai bibliovolontari stessi . Durante il primo incontro saranno comunicati i titoli delle serate successive.