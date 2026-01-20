Il Pagante è un progetto nato come fenomeno sul web e affermatosi grazie a brani che ripercorrono con ironia il mondo giovanile

La Zarro Night è un’esperienza unica, una serata tutta da ballare che è più simile a un concerto, in cui il protagonista assoluto è il pubblico stesso. Dopo il live già annunciato nella line-up del festival del fenomeno del momento Tony Pitony giovedì 2 luglio, a rendere unica questa serata sarà la presenza della Special Guest IL PAGANTE.

Annunciata la Zarro night al Rugby sound festival

Una combinazione Zarro Night – Il Pagante che ha già raccolto l’entusiasmo di tantissimi ragazzi in giro per l’Italia e che farà tappa al Rugby Sound Festival di Legnano per una serata spettacolare e divertente il 18 luglio 2026.

Il Pagante è un progetto nato come fenomeno sul web e affermatosi grazie a brani che ripercorrono con ironia il mondo giovanile. Nato dall’omonima pagina social si sviluppa raccontando in chiave dance/pop/elettronica, usi e costumi del ventunesimo secolo a Milano e non solo.

Il Pagante nasce nel 2010 con l’obiettivo di fare sarcasmo su determinati atteggiamenti radicati nel sostrato giovanile milanese, consolidatisi nel tempo e diventati fonte di omologazione di massa.

Il duo è composto da Eddy Veerus (autore dei testi) e Brancar.

Il Rugby sound festival

Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che, ogni anno sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.

È un evento organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.