Alzheimer Festival, a Villa Burba la sesta edizione

“Insieme tracciamo nuove strade”. È questo il messaggio scelto per la sesta edizione dell’Alzheimer Festival, in programma domenica 20, dalle 15 alle 19, a Villa Burba a Rho, in occasione della Giornata Mondiale Alzheimer.

Un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza, un luogo nel quale incontrarsi, raccontarsi e sperimentare

Un pomeriggio aperto a tutta la cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi, pensato non come un convegno tradizionale, ma come un luogo nel quale incontrarsi, raccontarsi e sperimentare concretamente il significato di una comunità capace di prendersi cura. Al centro dell’iniziativa ci sarà la rete degli Alzheimer Cafè del Rhodense, uniti ai Café di Bollate e Senago, realtà che negli anni ha costruito nei diversi Comuni spazi di incontro e sostegno per le persone con demenza e per i loro familiari, grazie alla collaborazione tra amministrazioni, servizi sociosanitari, professionisti e volontari.

Una rete che vuole contrastare l’isolamento delle famiglie e offrire opportunità di relazione

Una rete che vuole contrastare l’isolamento delle famiglie e offrire opportunità di relazione, socializzazione e benessere, valorizzando al tempo stesso le capacità che la persona conserva anche con il progredire della malattia. A raccontare tutto questo, durante il Festival, saranno soprattutto le persone.

Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la mostra dei lavori di ArteTerapia realizzati negli Alzheimer Cafè del Rhodense

Dalle 15 alle 18 sarà possibile visitare la mostra dei lavori di ArteTerapia realizzati negli Alzheimer Cafè del Rhodense. Dalle 15 alle 16 spazio alla sfilata con vestiti ecologici, realizzata dal gruppo di volontarie e giovani di Cerchiate: un modo leggero e intergenerazionale per ricordare che creatività, bellezza e partecipazione possono diventare occasioni di benessere e relazione. Dalle 16 prenderà avvio la tavola rotonda. Dopo il saluto delle autorità, saranno protagoniste le testimonianze di familiari e volontari con “La voce di chi accompagna”: parole ed esperienze di chi vive quotidianamente accanto a una persona con demenza e di chi ha scelto di mettere a disposizione il proprio tempo per accompagnare le famiglie.

Alle 18.30 la chiusura dei lavori con un aperitivo offerto a tutti

Alle 17, con “La rete siamo noi”, Raffaella Fontana e Chiara Tenconi, Psicologa e Neuropsicologa, Coordinatrice degli Alzheimer Cafè del Rhodense, coinvolgeranno i presenti in un’attività con gomitoli di lana colorati che renderà visibile, attraverso un filo che passerà di persona in persona, quella rete di relazioni che costituisce uno dei principali punti di forza dell’esperienza degli Alzheimer Cafè. Dalle 18 alle 18.30, Chiara Tenconi e Angela Fioroni, referente Auser Lombardia per gli Alzheimer Cafè del Rhodense, proporranno infine uno spazio dedicato agli Alzheimer Cafè di oggi e di domani, condividendo quanto emerso dall’esperienza delle famiglie e dei volontari e alcune prospettive future della rete territoriale. Il pomeriggio si concluderà, dalle 18.30, con un aperitivo offerto a tutti.

L’assessore Bianchi: “La giornata nasce per incontrare le famiglie, in difficoltà di fronte allo spaesamento dei propri cari”

“La rete nata anni fa e arricchitasi con il contributo di numerose energie prosegue un cammino davvero prezioso per tante famiglie di Rho e del territorio – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Rho, Paolo Bianchi – La giornata nasce per incontrare altre famiglie, in difficoltà di fronte allo spaesamento dei propri cari, e per accogliere nuovi volontari, risorse fondamentali per proseguire questo cammino. Ringrazio tutti coloro che animano gli Alzheimer Café e tutti quanti hanno contribuito all’organizzazione di questa importante iniziativa”.