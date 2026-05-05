Alla StraLegnanese si corre con Danilo Goffi

Domenica 10 maggio torna la StraLegnanese, la corsa che ogni anno coinvolge e unisce la città, pronta, questa volta, a far muovere e, prima assoluta, anche ballare, Legnano e i legnanesi.

Mancano dieci giorni al primo grande appuntamento podistico del 2026 targato U.S. Legnanese 1913. Domenica 10 maggio torna la StraLegnanese, la corsa che ogni anno coinvolge e unisce la città, pronta, questa volta, a far muovere e, prima assoluta, anche ballare, Legnano e i legnanesi.

L’evento

Squadra che vince non si cambia è il principio che guida ancora una volta il gruppo coordinato dal presidente Luca Roveda, che ripropone un evento capace di coniugare sport, socialità e divertimento. La StraLegnanese è infatti una prova non competitiva aperta a tutti, con due

distanze – 5km e 10km-, su un percorso da ripetere una o due volte, ideale per essere vissuto in famiglia, con amici, colleghi o anche individualmente, alla scoperta della città.

Il tracciato, interamente chiuso al traffico e pensato a misura di runner, attraversa alcuni dei luoghi piu’ iconici di Legnano: la suggestiva Piazza San Magno, autentico salotto cittadino dominato dall’omonima Basilica e da Palazzo Malinverni, sede del Comune, la vasta piazza

Mercato che porta allo storico Castello Visconteo, oggi ancora piu’ centrale nella vita cittadina in vista dell’imminente Palio. Spazio anche alla memoria industriale con il passaggio accanto alla Manifattura di Legnano, simbolo dello sviluppo produttivo del territorio, e alla storia con

l’imponente Monumento ad Alberto da Giussano che celebra l’eroe legato alla Battaglia di Legnano del 29 maggio 1176.

Il commento

“Quella di quest’anno è un’edizione speciale – sottolinea il presidente Roveda – perchè si inserisce nelle celebrazioni dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano. La StraLegnanese non è solo un evento sportivo: è un momento di identità collettiva, un’occasione per vivere la città in modo diverso, promuovendo valori di inclusione, benessere e partecipazione. Vogliamo che sia una festa per tutti, capace di far riscoprire la storia, coinvolgere ogni generazione e ritrovare il piacere di stare insieme attraverso il movimento.”

Un evento ormai entrato nella tradizione cittadina, reso possibile anche grazie al fondamentale sostegno di Allianz e Allianz Bank, insieme al prezioso supporto di Impresa Salmoiraghi 1891.

Accanto alla continuità, non mancano importanti novità pensate per rinnovare l’esperienza e coinvolgere un pubblico sempre piu’ ampio.

Per la prima volta, la manifestazione avrà un testimonial d’eccezione: Danilo Goffi, maratoneta nervianese di livello internazionale, già protagonista della scena azzurra e vicino alla prova fin dalla presentazione ufficiale del calendario attività avvenuta lo scorso marzo.

Debutta anche una nuova location per partenza e arrivo: piazza IV Novembre diventerà il cuore pulsante della giornata, teatro di un vero e proprio evento nell’evento.

Qui prenderà vita la StraLegnanese Groove, il nuovo format che unisce sport e musica per accompagnare ogni fase della giornata.

Dalle 8 alle 13 il DJ Fabio Fà Baresi animerà la piazza con un dj-set continuo, trasformando l’attesa, la gara e il post gara in una esperienza coinvolgente e indimenticabile. Si parte con la Warm Up Session (8:15), un momento di risveglio muscolare e attivazione di gruppo per

prepararsi al meglio alla corsa. Dopo l’arrivo, spazio alla Stretch & Relax Session (11), per defaticare e recuperare in musica.

A completare l’esperienza, la presenza del fisioterapista Nicolo’ Colombo, a disposizione dei partecipanti per massaggi defaticanti, e un’area dedicata al divertimento e convivialità tra musica, caffè, spritz e birra per vivere la StraLegnanese fino alle 13.

Una giornata che si annuncia come una grande festa di sport, energia e condivisione. Perchè correre è importante, ma farlo insieme, con il sorriso e al ritmo giusto, lo è ancora di più.