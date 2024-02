Alla contrada Legnarello torna la magia della Candelora

È un fine settimana nel segno della tradizione quello a cui si prepara la Contrada Legnarello.

Questo week-end, infatti, il popolo giallo-rosso di Legnano si riunirà per la festa della Candelora, conosciuta negli anni come sagra popolare del Carü mi Carü ti.

A Legnadrello torna la magia della Candelora

Il ricco programma di appuntamenti ha inizio domani, venerdì 2 febbraio alle ore 21.00, con il concerto della Candelora, un momento davvero suggestivo durante il quale l’Orchestra dell’Accademia e il Coro Sinfonico Amadeus faranno risuonare tra le campate della chiesa del SS. Redentore un ricercato repertorio di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto è aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.

I festeggiamenti della Candelora proseguono poi sabato sera con una cena in Contrada dal sapore tradizionale: sono infatti polenta e bruscitti i principi della serata che accoglierà tra le mura di via Dante 21 anche Antonio Siri, il fantino vincente che difenderà anche nel 2024 i colori di Legnarello al Palio. Una cena che si prevede fortemente partecipata e che registra un sold-out già da qualche giorno.

Il programma di domenica 4 febbraio

Il culmine degli eventi arriverà poi domenica 4 febbraio, con il seguente programma:

Tutto il giorno

Bancarelle con i “Firunat” di Tiracua

Mercatino “Shopping in my city” a cura dell'Associazione Eventi e Comunicazioni Culturali

Banchetto dell’oggettistica e delle torte della Contrada in Piazza SS. Redentore

Ore 10.00

Santa Messa e Offerta delle Cere con l’Investitura Religiosa di Gran Priore, Capitano, Castellana e Scudiero

e consegna del “Premio della Bontà 2023”.

Ore 12.30

Servizio di ristoro presso il Maniero

Ore 14.30

Esposizione di abiti di Contrada in Maniero

Thè e Vin brulé in Piazza SS. Redentore con Gruppo Alpini Legnano

Ore 15.30

Trucca bimbi Antonella in Maniero

Ore 16.00

Esibizione “Sbandieratori e Musici Città di Legnano” in Piazza SS. Redentore

Ore 17.00

Cioccolata in Maniero