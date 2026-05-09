Sui cinquecento partecipanti alla Busto di sera trionfano Rebecchi e Spillare. Giro d’onore dei disabili tra gli applausi del pubblico

L’evento

La carica dei 500 ha animato le strade di Busto Garolfo in occasione della “Busto di Sera”, la manifestazione ludico-motoria organizzata dalla Running Bustese A.S.D. che ha saputo trasformare una serata di sport in una grande festa di comunità, inclusione e partecipazione.

Circa cinquecento persone hanno preso parte all’evento tra podisti, famiglie, bambini e gruppi del territorio. A trionfare nella 10 chilometri sono stati Andrea Rebecchi, primo uomo al traguardo con il tempo di 35 minuti e 31 secondi, e Valentina Spillare, prima donna in 41 minuti e 13 secondi.

Il gruppo più numeroso è stato il Gruppo di Cammino Pedibus, seguito da Ccr Insieme Ets della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, realtà che gestisce anche la mutua di comunità dei soci della banca. Terzo posto per il GSO di Villa Cortese, quarto per Over Time di Padre Crespi, quinto Bumbasina Run, sesto Club Nautico Gabbiamo, settimo Vomien, ottavo Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, nono I migliori anni Alfio, decimo Asd Le Salamelle.

I partecipanti

Il programma della serata si è aperto con la partenza dei bambini, seguita dalla 10 chilometri e poi dalla 5 chilometri. Uno dei momenti più emozionanti è stato il giro d’onore delle persone diversamente abili, accompagnate in pista dai volontari delle associazioni che le seguono quotidianamente. Il loro passaggio è stato accolto dagli applausi del pubblico presente.

«E’ stato un momento significativo, capace di trasmettere emozione e di ricordare a tutti quanto sia importante costruire eventi realmente aperti e accessibili, nei quali ciascuno possa sentirsi parte integrante della comunità», racconta Paolo Sangregorio, presidente di Running Bustese.

La Running Bustese, infatti, ha voluto dare un forte significato inclusivo alla manifestazione coinvolgendo alcune realtà che operano nel mondo della disabilità. Hanno aderito la RSD Padre Crespi di Legnano e alcuni rappresentanti del Sitting Volley della Vomien Legnano. Una collaborazione che si inserisce in un percorso di attenzione allo sport aperto a tutti. La RSD Padre Crespi, classificatasi al quarto posto per numero di presenze in gara, rappresenta un centro di eccellenza per la disabilità e le malattie neurologiche nel territorio legnanese, mentre il Sitting Volley della Vomien Legnano promuove la pallavolo paralimpica, disciplina giocata da atleti seduti a contatto con il terreno di gioco.

I commenti

«La “Busto di Sera” rappresenta molto più di una semplice manifestazione sportiva: è una vera festa di comunità che riesce a mettere insieme persone, associazioni, famiglie, volontari e realtà del territorio in un clima di partecipazione autentica e di grande condivisione, nessuno viene lasciato indietro, ognuno ha avuto il suo posto speciale in questa serata. – dichiara Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Lo sport è diventato occasione di incontro, ma soprattutto strumento per creare legami e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità. Come banca del territorio siamo convinti che il vero valore di queste manifestazioni stia proprio nella capacità di fare rete. La collaborazione tra associazioni sportive, volontariato, enti locali, realtà che operano nel sociale e cittadini permette di creare qualcosa che va oltre l’evento stesso. Si costruiscono relazioni, si sviluppa attenzione verso le fragilità e si promuove una cultura dell’inclusione che deve diventare sempre più patrimonio condiviso. La partecipazione delle associazioni che seguono le persone con disabilità, così come il coinvolgimento di tante realtà sportive e di volontariato, dimostra che il territorio possiede energie straordinarie. Quando queste energie lavorano insieme nascono manifestazioni capaci di lasciare un segno non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto umano».

Il successo della manifestazione è stato conseguito grazie all’impegno di molti. «Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato e hanno contribuito al successo di questa gara, dalle associazioni sportive che si sono impegnate per la sicurezza lungo il percorso, Bumbasina Run, Vomien Volley Legnano, Sport +, Atletica Casorezzo e Polisportiva Furato, grazie alla Protezione Cicile, agli Alpini, all’ all’Associazione Nazionale Carabinieri, agli sponsor, alla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, che insieme a Ccr Insieme Ets, ci sostiene fin dagli inizi», dichiara Paolo Sangregorio, presidente di Running Bustese

La manifestazione continua, intanto, a crescere e guarda già all’edizione 2027 con la volontà di allargare sempre più la collaborazione con volontari e gruppi locali per una grande festa dello sport, che significa anche comunità ed inclusione.

La “Busto di Sera” è stata organizzata dalla Running Bustese A.S.D. con il patrocinio del Comune di Busto Garolfo e con la collaborazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, di Ccr Insieme Ets e della Protezione Civile.