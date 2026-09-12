Al via la tradizionale «Festa da la Sücia», nove giorni di eventi

Al via oggi, sabato 12 settembre, la tradizionale «Festa da la Sücia», giunta alla 49esima edizione, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Boffalora sopra Ticino. Fino al 20 settembre il paese si animerà con musica dal vivo, serate danzanti, eventi culturali, mostre e spettacoli, sport e attività per bambini, street food, mercatini e tanto altro.

I primi appuntamenti nel weekend

Il primo appuntamento sarà stasera alle 21 nella piazzetta dell’oratorio, in via Paolo VI, il concerto del Corpo Musicale Boffalorese, con la partecipazione del Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago. Tante le iniziative in programma domani, domenica 13 settembre. Dalle 9 al Parco La Fuleta, in via Folletta, si terrà una Gara di pesca sportiva a cura dell’Associazione Pescatori sportivi boffaloresi. Dalle 10 18 il Parco Mylius sarà animato da «I giochi di una volta», un percorso per insegnare ai bambini come è facile divertirsi in semplicità, preservando le tradizioni e rispettando l’ambiente. Infine alle 21 al Parco Mylius andrà in scena l’esibizione musicale «Mirò Music School» a cura di Avis Boffalora.

Gli eventi infrasettimanali

Martedì 15 settembre alle 21 al Parco Mylius è in programma un incontro letterario con Marcello Stoppa Corona dal titolo «Le storie del bosco». Mercoledì 16 settembre dalle 20.30 il Parco Mylius si animerà con il gioco a squadre «Guardie e ladri: scapa che te ciapi», a cura dell’associazione Gfp Aps. Giovedì 17 settembre alle 21 sempre al Parco Mylius è in programma invece una serata danzante con Nadia e Davide. La festa proseguirà poi anche venerdì, sabato e domenica con un ricco programma di iniziative.

Le mostre

Varie inoltre le mostre ed esposizioni che saranno allestite nei prossimi giorni in occasione della festa. Dal 12 al 20 settembre nella sala consiliare di piazza IV Giugno sarà allestita la mostra «La via del marmo dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano» con foto di Stefano Venturini, un progetto di Citta Metropolitana di Milano con il patrocinio del Comune di Boffalora. Altre mostre saranno poi allestite nel prossimo weekend della manifestazione.

I tornei

Previsti anche alcuni tornei. Tra questi dal 14 al 16 settembre la gara di bocce a coppie «Lui e Lei» che si svolgerà in via Privata Paolo VI e il torneo di carte al Centro socio culturale M. Bignaschi in via Calderari. Inoltre dal 12 al 20 settembre si terrà il torneo di basket per bambini «Francesco Doria» al Centro sportivo Umberto Re in via Giulini. Altri tornei sono in programma domenica 20.

Il weekend successivo

Gli appuntamenti principali della tradizionale manifestazione boffalorese si concentreranno poi nel weekend tra il 18 e il 20 settembre: venerdì musica dal vivo, sabato la «Notte della Sücia» e musica dal vivo, domenica di nuovo musica dal vivo e lo spettacolo pirotecnico «I Fuochi della Sücia», oltre a mercatini, mostre e giro in barca sul Naviglio. Per tutti e tre i giorni inoltre sarà presente lo Street food.