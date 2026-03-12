Al Rugby sound festival arrivano Elio e le storie tese

Faranno tappa giovedì 9 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano, un evento organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production

ELIO E LE STORIE TESE annunciano la partenza del loro “Tour à la carte”, che si svolgerà in estate e toccherà le principali città italiane.

Nelle varie tappe live la scaletta di ogni concerto sarà scelta direttamente dal pubblico, che potrà votare la propria selezione di brani sul sito di Elio e Le Storie Tese. In questo modo ogni tappa sarà unica e personalizzata su ogni città, un menù musicale da pregustare dall’antipasto al dessert.

Elio e Le Storie Tese daranno così modo al pubblico di interagire con loro ancora prima che l’esperienza vera e propria del concerto inizi, contribuendo materialmente alla sua realizzazione. Così facendo, l’esperienza del live inizia già dal momento della scelta dei brani, dilatando il tempo esperienziale e rendendo il pubblico non solo fruitore, ma anche creatore del contenuto stesso.

L’appuntamento di Legnano

Faranno tappa giovedì 9 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano, un evento organizzato da Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano, in una location d’eccezione: l’Isola del Castello di Legnano, un’isola naturale lambita dal fiume Olona, su cui sorge il castello di San Giorgio.

Il “Tour à la carte” partirà pochi giorni dopo il CONCERTOZZO, l’evento annuale di Elio e Le Storie Tese ideato dal Trio Medusa per unire musica e impegno sociale. L’evento si terrà per la prima volta a Biella venerdì 26 giugno in Piazza Duomo, con talk, spettacoli, dibattiti e stand informativi a ingresso gratuito, e sabato 27 giugno in Piazza Falcone, con l’iniziale Concertozzino e il vero e proprio CONCERTOZZO.