Ad Abbiategrasso il Gran Galà della Risata a favore di Anffas

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Una serata di cabaret per sostenere Anffas di Abbiategrasso ETS-APS. Venerdì 13 novembre 2026, alle 21, il Teatro Fiera di via Ticino 72 ospiterà il “Gran Galà della Risata”, appuntamento all’insegna dello slogan “Insieme per un sorriso di solidarietà”. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione.

L’iniziativa è promossa dai Rotary Club Abbiategrasso e Morimondo Abbazia, con il patrocinio del Comune di Abbiategrasso. Sul palco salirà il gruppo “Milano 5.0”, composto da Flavio Pirini, Germano Lanzoni, Rafael A. Didoni, Walter Leonardi e Folco Orsellini. La direzione artistica è affidata a Maurizio Castiglioni.

Biglietti e punti di prevendita per lo spettacolo

Il contributo d’ingresso è di 15 euro. I biglietti sono disponibili nei punti di prevendita autorizzati di Abbiategrasso: la panetteria e pasticceria Pislacchi e Paninelli, in viale Leonardo da Vinci 19; la Cartoleria Ruboni, in corso Matteotti 57; Fotoexpress, in Passaggio Centrale 14; El Tabachè, in corso Italia 41.

È possibile acquistare i biglietti anche online sulla pagina dedicata su OOOH.Events.

La lotteria “Proseguendo su nuove strade”

Accanto allo spettacolo, prosegue la lotteria a premi pro Anffas “Proseguendo su nuove strade”. I biglietti si possono trovare presso i negozi amici dell’associazione. L’invito rivolto alla comunità è a contribuire a un obiettivo concreto: l’intero ricavato della lotteria sosterrà i lavori di ristrutturazione dell’edificio ex CDD.

L’estrazione si terrà nel pomeriggio di sabato 12 dicembre 2026 presso il Centro Melograno ANFFAS, durante la festa di Babbo Natale. La locandina dell’iniziativa riporta i riferimenti di Anffas Abbiategrasso, dell’associazione di promozione sociale Amici del Melograno e della Fondazione Il Melograno.

I premi in palio e l’appello alla partecipazione

Il primo premio della lotteria è un televisore da 85 pollici, seguito da un aspirapolvere Dyson, un’impastatrice planetaria KitchenAid, un Galaxy Watch e una bicicletta. Sono previsti anche altri premi. Come precisato sulla locandina, le immagini hanno valore esemplificativo e non rispecchiano precisamente gli oggetti in palio.