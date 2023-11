Abbiategusto: la kermesse delle golosità

Tutto pronto per la miglior kermesse enogastronomica del territorio, Abbiategusto. Una rete di protagonisti che rendono la manifestazione un vero fiore all’occhiello, frutto anche del meticoloso lavoro dell’assessore agli Eventi e Fiere Valter Bertani con il team del Comune.

Fondamentale fare rete

Una sinergia di attori che vede indirizzare l’energia verso un unico obiettivo: trasformare la città nella capitale del gusto. Parco del Ticino, Coldiretti, commercianti, Confartigianato , associazioni, tutti operano all’unisono per raggiungere un risultato ambizioso che anno dopo anno soddisfa le attese dei visitatori. Giunta alla sua 24esima edizione, si accenderà con le luminarie della città del Leone, per proiettare Abbiategrasso nell’atmosfera natalizia, e la filodiffusione con musiche a tema per le vie del centro.

“Ringrazio la straordinaria macchina organizzativa guidata dall’assessore Bertani – esordisce il sindaco Cesare Nai – Non escluso a priori che il prossimo anno venga coinvolta nuovamente l’area Fiera come elemento aggiuntivo. Il nostro intento, come per la Fiera Agricola, è quello di far vivere la città renderla frizzante, coinvolgere cittadini, commercianti, associazioni, in un tripudio di socialità, esaltando le peculiarità del nostro territorio culinarie e turistiche”.

Il Parco del Ticino

Dal 24 al 26 novembre, con un anteprima giovedì sera. Abbiategusto 2023 si preannuncia un contenitori carico di energie e socialmente aggregante. In campo scende anche il Parco del Ticino perché “Abbiategrasso fa parte del Parco e anche i Comuni limitrofi del territorio devono fare rete in questa iniziativa per valorizzare le nostre specialità – afferma l’assessore Bertani - soddisfatto per il lavoro fatto e soprattutto perché protagoniste saranno le vie del centro storico , il Castello, il suo cortile e i sotterranei”; che nel progetto ha coinvolto anche alcune cittàslow internazionali provenienti da Germania, Francia e tra le new entry, tre località dalla Turchia.

Sull’evento interviene anche Cristina Chiappa presidente del Parco Ticino:

“Un appuntamento che aspettiamo con trepidazione, uno dei più importanti dell’anno, richiama molte persone – precisa – fa conoscere le cose buone del nostro territorio con i nostri prodotti. Un evento di territorialità”. Importante anche il coinvolgimento del commercio: “E’ fondamentale in questo momento rendere protagonista il centro città , creare un circuito virtuoso con il commercio - afferma Tiziana Losa presidente Confcommercio - I ristoranti del territorio saranno protagonisti del ‘fuori Abbiategusto’ , un vero e proprio viaggio all’insegna della golosità”.

Tra le novità ci saranno dei Masterclass dedicati a prodotti speciali come il lievito madre, un contest di degustazione vini, Coldiretti avrà uno spazio nel cortile del Castello con le loro specialità e laboratori per bambini in sala consiliare e poi le cene d’autore con l’adesione di alcuni ristoranti del territorio, gli Alpini e il Gruppo Cappelletta con le loro prelibatezze culinarie.

Piazza Garibaldi diventerà “piazza artigiani del gusto” grazie a Confatigianato. L’anteprima sarà giovedì sera in Galleria Mirabello con un apericena speciale, negozi aperti e sfilata di moda.

Informazioni on line

L’inaugurazione della 24esina edizione di Abbiategusto sarà venerdì prossimo alle 18.30 nel cortile del Castello. Domenica chiusura con la cena di Gala a villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio. Per conoscere tutte gli eventi in programma è possibile consultare il sito dedicato www.abbiatesgusto.it; e anche https://fuoriabbiategusto.it/