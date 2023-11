Bià: successo per il Mercatino in fiera

Risposta positiva della gente che nel weekend ha visitato l'11esima edizione del Mercatino in Fiera ad Abbiategrasso , secondo appuntamento annuale, dopo quello primaverile, andato in scena nelle giornate di sabato e domenica 11 e 12 novembre 2023 al quartiere Fiera di via Ticino sia nell'ampio capannone coperto, sia negli spazi all'aperto.

La soddisfazione dell’organizzatore

Un via vai di persone di Abbiategrasso e dei Comuni limitrofi hanno curiosato e acquistato durante la due giorni.

“Oltre al consueto tutto esaurito tra gli espositori ( 120 ) e alla sempre generosa risposta dei visitatori è importante segnalare arrivati alla 11 edizione la formula vincente di questa iniziativa – ci ha spiegato Andrea Zattoni organizzatore dell’evento e attuale consigliere di maggioranza - nata lo ricordo per permettere a privati cittadini di liberarsi del superfluo accumulato nei box o nelle cantine a prezzo di realizzo. A questi privati cittadini si sono sempre affiancate Associazioni del territorio che operano nel sociale e utilizzano le nostre 2 date annuali per aiutare i bisognosi. È altresì importante sottolineare che questo evento si può svolgere solo con il fondamentale contributo dell'Associazione Amici del Palio e del Comune di Abbiategrasso. Ci tengo a dire che negli anni è diventato un importante appuntamento di coesione sociale per il territorio Abbiatense, sono infatti privilegiati tra gli espositori i residenti in Città e nei Comuni limitrofi” .

Chiusi i cancelli sull’edizione autunnale, l’invito è rinnovato per la primavera del 2024.