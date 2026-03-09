AbbiateGames 3.14: il festival del gioco si sposta al Convento dell’Annunciata

Un allestimento più ampio per accogliere un maggior numero di partecipanti. Dopo il grande successo delle passate edizioni ospitate al Castello, la manifestazione dedicata all’universo ludico torna ad Abbiategrasso il 14 e 15 marzo 2026 con una veste completamente rinnovata.

Partecipazione gratuita

Un’iniziativa ideata dalla Consulta Giovani che presenta “AbbiateGames 3.14” un appuntamento che quest’anno sceglie come propria dimora il suggestivo ex Convento dell’Annunciata, offrendo una cornice ancora più ampia e affascinante per accogliere i numerosi appassionati attesi.

Il programma dell’evento promette un’immersione totale nel mondo del gioco intelligente e della socialità. I visitatori potranno: partecipare a tornei di Dungeons & Dragons e altri giochi di ruolo; esplorare una vasta selezione di giochi in scatola adatti a ogni età , sfidarsi sulla scacchiera e vivere l’energia delle aree dedicate al LARP, il gioco di ruolo dal vivo.