In programma il 9 settembre a San Giorgio su Legnano la Festa dello sport Sangiorgese con la presenza di sette associazioni sportive e le loro discipline.

A settembre torna la Festa dello sport Sangiorgese

ProLoco San Giorgio su Legnano APS, in collaborazione con il Comune di San Giorgio su Legnano, ha organizzato la quarta edizione della FESTA DELLO SPORT SANGIORGESE 2023 in programma per il giorno sabato 9 settembre 2023 dalle ore 14 alle ore 18 a San Giorgio su Legnano presso la Scuola Primaria G. Rodari e il Parco del Campaccio (Via Don Sturzo).

La festa dello sport Sangiorgese 2023 quest’anno vedrà coinvolte sette associazioni sportive del territorio di seguito elencate: Unione Sportiva Sangiorgese con la sezione di Atletica Sangiorgese, Ciclismo, Nordic Walking Sangiorgese - Calcio San Giorgio 1994 - Sangiorgese Basket - Art’è Ballet - Fior di Loto ASD - ASD San Giorgio 1998 - IKE Associazione Sportiva Dilettantistica in cui ci sarà la possibilità, dalle ore 14.00 di assistere, intervenire, giocare e fare prove pratiche che coinvolgeranno i presenti; ci sarà inoltre lo stand espositivo dell'Istituto Sportivo E. Fermi.

• Unione Sportiva Sangiorgese - sez. Atletica farà dimostrazioni e prove gratuite di gare di velocità e salto in lungo;

• Unione Sportiva Sangiorgese - sez. Nordic Walking Sangiorgese darà il via alla seconda giornata di prova gratuita della disciplina: ritrovo al gazebo con briefing sulla disciplina e mini-lezione per provare; attività adatta a tutte le età, munirsi di abbigliamento comodo e consono alla prova.

• Unione Sportiva Sangiorgese - sez. Ciclismo occuperà come lo scorso anno la zona delle “montagnette” per una gara a cronometro: chiunque volesse partecipare dovrà munirsi della propria bicicletta e dirigersi verso il gazebo dell’associazione all’interno del Parco del Campaccio dove verranno spiegate regole e dato il via per la propria prova a tempo.

• Calcio San Giorgio 1994 sarà presente con il proprio gazebo espositivo e dimostrativo della disciplina;

• Sangiorgese Basket presenzierà e li troverete nel campo centrale dove sarà possibile giocare e provare la disciplina, grazie alla presenza di istruttori che coinvolgeranno i bambini/le bambine e ragazzi / le ragazze presenti.

• Art’è Ballet sarà presente con le proprie allieve e faranno qualche esibizione/dimostrazione e prova gratuita.

• ASD San Giorgio 1998 presente con il proprio gazebo espositivo e possibilità di fare giochi e intrattenimento, con prova della disciplina.

• IKE Associazione Sportiva Dilettantistica faranno esibizione di ginnaste e creazione di percorsi gioco-sport liberi a tutti i bambini.

Ci teniamo a ringraziare BCC Busto Garolfo e Buguggiate e Yes We Run per il sostegno.

Le premiazioni al merito sportivo

Alle ore 16.30, nell’area del campo da basket all’interno della Scuola, il Comune di San Giorgio su Legnano proseguirà con la premiazione al merito sportivo: un premio istituito nell’anno 2022 in occasione della prima edizione completa e live della festa e conferito agli atleti o agli istruttori che si sono contraddistinti nella propria disciplina per impegno e dedizione.