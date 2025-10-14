A Mazzafame torna il cineforum gratuito

Torna il cineforum del Centro sociale Pertini di Mazzafame, del quale quest’anno va in scena la quarta edizione.

Torna il Cineforum organizzato dal Laboratorio di quartiere Mazzafame

In cartellone quattro appuntamenti, in altrettante domeniche pomeriggio, a partire da fine ottobre. Le proiezioni, che si terranno alla Residenza sanitaria disabili Padre Crespi di via delle Rose 11, sono gratuite e aperte a tutti. A dare il via alla rassegna sarà «C’è tempo» di Walter Veltroni; seguiranno «Barbie» di Greta Gerwig (30 novembre), «Tutti in piedi» di Franck Dubosc (28 dicembre) e «L’ultima volta che siamo stati bambini» di Claudio Bisio (25 gennaio). Come sempre, a ogni proiezione seguirà una riflessione guidata dalla professoressa Milena Casarin.

“Portando il Cineforum dentro la Rsd vogliamo favorire la fruizione dei film”

Spiegano gli organizzatori:

“Nuovo l’orario, le 16, e la location: quest’anno saremo ospitati dalla Rsd Padre Crespi. Si conferma così la collaborazione avviata negli scorsi anni con la struttura e i suoi ospiti: portando il Cineforum ‘dentro’ la Rsd vogliamo favorire una più facile fruizione dei film proposti, promuovendo la partecipazione, la reciproca conoscenza e il dialogo con gli/le altri/e residenti e realtà associative del quartiere e della città. Ringraziamo il Comune di Legnano che ha reso possibile la realizzazione del progetto”.